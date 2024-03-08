市場信息：碧桂園入「白名單」項目逾200

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

今年1月及春節期間，由於疊加春節假期影響、市場供求明顯降低。據克而瑞統計顯示，2月TOP100房企銷售操盤金額僅1,858.6億元人民幣，環比降低20.9%，同比降低60%，單月業績規模繼續創近年新低。

全力保交付 穩經營

楊惠妍在會議上表示，整個市場還是比較冷，需要做好心理準備。她強調，政策面的支持是公司應對市場挑戰的重要依託。儘管市場需求端的活躍可能不會迅速恢復，但政府的寬鬆政策為市場提供了一定的支持。公司要積極爭取政府和金融機構的支援，形成資金閉環，從而保障交付和運營。

前期碧桂園積極自救的表現受到了政府和市場的認可，目前碧桂園正在全力保交付、穩經營。集團總裁莫斌指，現在外部市場已進入深水區，政策在不斷出台，但市場不斷探底，公司保交付也進入深水區。他認為：「面對當前市場新常態，比拼的是誰能熬過去。」

楊惠妍則指：「當前公司面臨的問題，與行業是一致的。短期是流動性問題，中長期是資產負債表修復的問題。」她要求在公司努力化解危機的過程中，要思考如何提升公司的核心競爭力，使公司的護城河愈來愈強。

據會議透露，碧桂園正積極採取措施開源節流，通過減少非經營性開支，努力降低現金流的支出，同時積極通過銷售增加現金流入，確保有足夠的資金支持交付和日常運營。

資料顯示，2023年全年碧桂園累計交付超60萬套房屋，累計交付面積7,162萬平方米，範圍涉及全國31省249個城市，交付量在同業榜單上居首。按規劃，2024年碧桂園預計交付量仍超48萬套。

資產負債表的修復是行業面臨的共性問題，涉及到保交付的完成，亦是事關公司生存的基本要求。楊惠妍稱，這兩年是公司修復資產負債表的關鍵時期，要用好這兩年的時間，優化資產負債結構，在未來市場恢復的時候才有更好的家底去發展和成長。

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