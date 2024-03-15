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工程業界「求才兼留才」 HKIE助溝通 冀新力軍「落地生根」

【Presented by：WAW Creation】自港府積極不拘一格「搶」人才，香港的人才流動速度明顯加快。

留人才與搶人才同樣重要，對有意或已經赴港工作的人士來說，多多留意本地專業界別的團體組織，或許對於快速融入本地生活、擇業與就業，甚至長遠紮根香港有所幫助。就此，香港工程師學會（HKIE）會長李志康博士、工程師為赴港工作的內地工程系畢業生和青年工程師提出一些建議。

Presented by：WAW Creation

 

近來，為支援剛剛赴港人士，官方或非官方舉辦的分享交流會不勝枚舉，話題圍繞多個範疇，其中就業和教育顯然是受關注度最高的兩個話題。作為香港專業工程師團體，HKIE一方面在為內地和本港高校學生搭建交流平台，另一方面也為已經離開校園的工程系畢業生們提供就業指導。

李志康透露，據他所了解，目前有不少工程專業人士透過「高才通」計劃赴港，且已在不同公司入職。同時，過去半年大約有130名內地高校建築工程畢業生來港工作。

 

初級會員「A計劃」

對於來港「新力軍」們，李志康希望他們能在香港落地生根，成為一名專業的工程師。李志康建議可以加入HKIE成為初級會員，成為初級會員的主要目的是可以參與學會與工程公司合作的「工程畢業生培訓計劃」（簡稱「A」計劃或Scheme“A”）。在受聘於有提供「A」計劃的工程公司時，僱主會代為註冊，接受兩年或三年的系統培訓後，再累積一年或兩年的責任經驗（即2+2或3+1）即可申請HKIE的專業評核。通過評核後便能夠成為HKIE的正會員。

他提到，若並非受聘於此類公司，亦可累積五年一般工程經驗及一年的責任經驗後申請專業評核，通過後亦能夠成為HKIE的正會員。

 成為正會員相當於香港專業工程師認證，其後在港累積一年有關專業經驗，並常居香港，便可根據《工程師註冊條例》申請成為註冊專業工程師。

 

預計未來15年 專才缺口約20萬

李志康看好香港甚至大灣區工程界未來的發展，他認為，展望未來香港十幾年的發展規劃，除了基建之外，創科系統的建構亦十分重要。例如北部都會區發展後，屆時會有逾千家企業落戶，聚集新能源、醫療、智慧城市等不同產業。因此，他預計未來15年，配合大灣區的發展，將會產生約20萬的工程界專業人員缺口。李志康直言，「如果單靠香港本地培養未必會即時滿足需要，所以一定需要內地工程師加入。」基於此，HKIE組織一些兩地高等院校學生交流活動，「希望在學生時代的合作成為一粒種子，了解彼此的文化和學習背景，開拓眼界，為將來的合作打下基礎。」他認為，這對北部都會區，甚至大灣區的發展都有益處。

 

融入國家 聯通世界

李志康提到，香港的定位是「背靠祖國、聯通世界」，工程界也不單止要融入國家發展大局，融入大灣區，同樣要聯通世界。因此HKIE過去幾個月舉辦過多次大灣區專業工程師北上交流活動和海外訪問，包括北京、天津、曼徹斯特、杜拜、京都等地，與當地專業團體深入交流，尋找合作空間，推動發展。

他透露今年類似活動會繼續參加與舉辦，本月底將帶隊前往瑞士訪問，加拿大和澳大利亞的訪問交流亦在計劃中。

 

大灣區高校創新工程邀請賽 別開生面

8m x 16m的南華體育會沙灘排球場，於上周六（9日）迎來一次別開生面的比賽。料峭春風中，10座沙堡、10座橋樑、20架遙控車連機械臂，20所香港和內地高等院校工程學系的學生代表組成的10支聯隊互相競技。

在比賽前夕，每個聯隊共同合作程式設計和組裝兩架遙控車連機械臂，及製作一座橋樑。在決賽當日，參賽隊須在現場建造沙堡，並在限時內利用遙控車接力運送旗幟放置在沙堡上，經評審後爭奪多個設計獎項。

是次比賽不僅考驗參加者的工程知識和技術，亦鼓勵他們發揮創意和團體合作。經過近 4 小時的比賽，香港都會大學和深圳技師學院組成的聯隊奪得全場總冠軍，贏取港幣 1 萬元的獎學金。除此之外，該聯隊還獲得兩項沙堡類單項獎冠軍。

遙控車類別設置有最具創意遙控車設計獎、最環保遙控車設計獎、最輕巧遙控車獎及最快速遙控車獎；橋樑類別則設置有最具創意橋樑設計獎、最環保橋樑設計獎和最少支撐及最輕巧橋樑獎；沙堡類別設置最高沙堡獎、最佳沙堡造型設計獎和最佳團隊合作獎。各個聯隊在單項獎中均有所收穫，值得一提的是，橋樑類單項獎三項桂冠全部由香港專業教育學院（青衣）隊伍A與中山大學隊伍B組成的聯隊摘得。

此次比賽是「香港工程師周2024」的重點活動之一，HKIE及業界大力支持。李志康希望「借助今次比賽強化與內地院校的連結，創造更多合作新契機。」而令他印象最深刻的是聯隊內部天衣無縫的默契度。邀請賽的籌委會主席樂法成教授、工程師當天見到如火如荼的比賽過程十分激動，他表示，比賽提供互動平台，讓內地和香港的年青人展現他們獨特的想法。他希望參賽者獲得寶貴交流經驗、拓寬視野。

以「不一樣．Be the change」為主題的「香港工程師周2024」是HKIE歷來籌辦最大規模的活動之一，今年的活動內容包括「香港工程師周嘉年華」、 「N展聯盟」、 「中學生工程達人—你問我答比賽 」 、「我們的夢想城市小學生設計比賽 」、「粵港澳大灣區高校創新工程邀請賽」、「大專院校巡迴招聘博覽」及「香港工程師學會大獎」。接下來，「大專院校巡迴招聘博覽」將於3月19日及21日分別在香港理工大學和香港大學舉辦。

 

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更新時間:2024-03-15 10:09
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