深圳內望：多重利好疊加 小陽春在望

2月市場特別冷，因為2月1日已經是年二十二，臨近春節了，大家都回家過年。深圳是移民城市，前幾年疫情很多人沒回去，這次春節回去的人多。而且，去年經濟形勢不理想，很多公司提前放年假，導致回去的人特別多、特別早，大家的心思不在買房上了。因此，樓市比較早就進入了冷清的時期，節前成交非常低迷。

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政策加持 春節成交較往年稍好

2月7日，深圳限購優化，深戶不要求社保年限，非深戶社保年限5改3。新政選擇在春節前出很特別，以前沒有試過春節前出利好，政策效果很難直接體現出來。春節期間，雖然返鄉過年佔多數，但還有一些人留下，也有人來深圳旅遊，還是有人看房，還是有成交的，甚至比往年春節多一點。

不是說春節期間很火爆，只能說政策加持下，市場好一點。節後，降息利好政策也出台，而且降幅超過預期，加上股市表現也不一樣了，漲的很好，不像節前天天跌。利好的消息比較多，樓市也一天天熱起來了。還在春節當中，就已經慢慢起來了。春節後，市場陸陸續續恢復，二手成交也多了，當然還沒到小陽春的地步，但相信小陽春已經在路上了。

香港全面撤辣 可帶動深圳市場

2月27日，香港全面撤辣，通過資本化運作，刺激樓市交投上升，抑制下跌趨勢。內地房地產市場是行政主導，香港也有類似限購，限售，限外等政策，只是通過收額外的稅費來實施。過去，購買第二套房稅率翻倍，持有時間少於兩年出售要給額外印花稅，並且非本地港人買房要收額外的稅費，稅費總額會去到30%以上。此次香港一下子，把限購、限售、限外等限制措施全部取消，威力還是很震撼的，力度非常巨大。

非本地港人購買房產不用再交大量額外的稅費了，與本地港人繳交同樣的稅費，還不限制購房數量，所以樓市肯定會很火，有客戶一口氣買幾套。深圳臨近香港，已經有人想要去香港購房了。至於會不會分流深圳的購買力，短期可能會有一些影響，但說搶光深圳的購買力還是有點誇張。

其實這是好事，如果香港房地產市場啟動，也會帶動深圳市場，兩地是唇齒相依的關係，不是相互傷害，而是互惠互利。

節後市況百花齊放 三月值得期待

在諸多利好疊加的情況下，深圳樓市信心已經有明顯改善，諮詢量增長迅速，周末各項目售樓部均人頭攢動，成交量還是穩步上漲。春節後市況，可以用百花齊放來形容，成交量不僅僅集中在某些項目上，而是全市開花，成交遍佈各個區域，住宅到公寓，剛需到豪宅，都錄得成交個案。

存量房方面也是非常活躍，業主信心提振，掛盤量明顯減少，甚至出現反價現象，但是客戶看房意願依然高漲、入市積極性顯著提高。

綜合分析，3月小陽春絕對值得期待！

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