市場信息：深圳市寶安區人民醫院 港澳居民健康服務中心正式啟用

寶安近年利用前海區位優勢加大跨境醫療聯合體建設力度，並列為2024年衛生健康工作重點，加快構建與國際接軌的衛生健康服務模式。為全面提升寶安區全科醫學國際化服務能力，讓深圳本地居民、港澳居民及外籍人士享受到高品質醫療健康服務，寶安區人民醫院與大灣區醫療集團合作共建港澳居民健康服務中心，將融合深港兩地優質醫療資源，為居民提供專業的港式診療服務，包括港式全科、港式體檢、慢病管理、赴港疫苗接種，以及普通話、粵語、英語陪診等服務，並且結合醫院優勢，讓居民提供專科轉診、住院手術、影像化驗等服務，一站式滿足居民多元化的就醫需求。

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港澳居民享優惠

作為三級甲等醫院、全國百佳醫院和寶安區「龍頭」醫院，寶安區人民醫院還聯合大灣區醫療集團推出「特色健康計劃」，即日起至今年12月31日，港澳居民持有效身份證（含港澳回鄉證）到該中心就診，可享受免費腸癌篩查、免費潔牙、免費醫療美容等一系列特色醫療服務。

大灣區醫療集團也推出「港澳長者關愛計劃」，凡60歲及以上港澳居民到該中心就診，均可享受100元/次的優惠看診服務，診金包含診療所需的基本檢查費及藥費。

此外，大灣區醫療集團已成功獲批開展大灣區內從內地到香港的醫療資訊跨境提供，這意味著在大灣區醫療集團網路內，居民在內地就診後返港，香港醫生可查詢到患者內地病歷及檢驗檢查資料，減少了重複檢查的情況，提高了診療效率。

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