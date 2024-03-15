「跨境理財通2.0」升級 灣區理財投資增選擇 更方便

其實，對於大灣區人來說，近在眼前的一個理財渠道，便是「跨境理財通」。該政策實施近兩年半後，約半個月前更推出優化措施（跨境理財通2.0），據了解，各大銀行不但推出相應的服務，而相關的查詢熱度，同樣持續遞增中。

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在職場打拼近十年的Mandy自從「跨境理財通2.0」消息公布後，多方了解相關資訊。自稱「理財小白」的她坦言， 「為了長遠的生活着想，到了該考慮理財的時候了。」經過朋友建議，她決定開通「北向通」，透過投資不同地區以分散風險。

「跨境理財通」簡單而言，可分為「北向通」和「南向通」。「北向通」適用於普遍香港投資者，在投資組合內適當加入內地銀行銷售的理財產品，豐富投資組合。

理財產品涵蓋廣泛 提供更多投資選擇

截至2023年12月底，粵港澳大灣區共有67家銀行、6.92萬名個人投資者參與「跨境理財通」業務試點。其中內地投資者2.38萬人，港澳投資者有4.54萬人。專業人士普遍認為，由於大灣區內的人員流動活躍，資金流動速度會隨之加快。

對比「跨境理財通1.0」版本，2.0版本對跨境投資者的吸引力大幅提高。最明顯的升級體驗主要在內地投資者准入條件、參與機構範圍、合格投資產品範圍、個人投資者額度等方面。

在1.0階段，仍有不少投資者因未達准入條件而無法參與。而今年跨境理財通2.0優化了投資者准入條件，包括內地投資者在粵港澳大灣區內地9市連續繳納社保或個人所得稅的年限由滿5年調整為滿2年，以及又新增最近3年個人年均收入不低於40萬元人民幣作為合資格客戶准入備選條件之一。「跨境理財通」投資者個人額度由100萬元人民幣提高到300萬元人民幣。（如果個人透過銀行和證券公司參與試點，兩種渠道分別各有150萬元人民幣額度。）

在產品範圍方面，人們自然希望有更豐富的產品可選擇，以及更簡化的流程，為了回應顧客需求，銀行亦紛紛在該方面下足工夫，推進產品與服務升級，以滿足大灣區居民跨境投資和持續性資產配置的需求。以中國建設銀行(亞洲)（下稱「建行(亞洲)」）為例，「南向通」提供超過220隻基金及多種主要貨幣兌換服務；基金產品類別提供每月派息股份年度化息率高達11%；新增非複雜產品之大中華區股票基金、及其他非複雜基金範圍擴展為「低」至「中至高」風險；「北向通」業務由中國建設銀行提供超過100隻基金及24種理財產品給客戶選擇。

多元配置 分散風險

一方面，「多元資產配置」是分散風險的共識；另一方面，隨着各項人才引入，以及愈來愈多港人選擇到內地灣區城市置業、工作或養老，跨境活動進一步帶動「南向通」和「北向通」需求及促進跨境投資。

開通「北向通」跨境理財投資

「北向通」滿足香港投資者跨境投資和跨境理財需求：在粵港澳大灣區內地銀行開立個人投資賬戶，通過閉環式資金渠道匯入資金購買內地銀行銷售的投資產品。

如欲開立「北向通」戶口，需要完成以下步驟：

• 首先，在合資格香港銀行開立一個有跨境匯款功能的新銀行賬戶作「匯款專戶」或指定其在該香港銀行持有的戶口作為「匯款專戶」

• 選擇該香港銀行合作的一家內地伙伴銀行開設一個有投資功能的賬戶作「投資專戶」，並進行配對。

• 透過在香港的匯款專戶把人民幣資金匯款到內地的投資專戶，再透過投資專戶購買內地銀行銷售的合資格投資產品。

需提醒的是，銀行對「合資格者」的判斷標準不同，以建行(亞洲)為例，合資格客戶所指的是以個人名義作投資、持有香港身份證的香港居民；以及經銀行評估為非弱勢的社群客戶。

有專業人士建議，在開通跨境理財通賬戶之前，亦要關注匯款流程、分行網點，避免後續手續繁瑣。建行(亞洲)的南北通向匯入、匯出採用內部直聯匯款系統，實現人民幣資金跨境匯劃，快捷到賬。還有，建行(亞洲)憑藉母行龐大分行網絡優勢，在大灣區九市有超過800間中國建設銀行分行可辦理「理財通」戶口，分行分布廣，覆蓋度高。客戶更可享匯入、匯出手續費全免。

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現時，建行(亞洲)更推出「北向通」開戶獎賞，即日起至3月31日成功開戶可享HK$500獎賞*，讓您輕鬆把握優勢，豐富跨境資產配置，靈活部署投資選擇。

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本推廣資料僅供參考，並只在香港以內發布，不應被視為在香港境內或境外購買任何投資產品的要約、建議或招攬。

* 有關獎賞名額有限，先到先得，額滿即止。以上服務及優惠受有關條款及細則約束。投資涉及風險。有關詳情請參閱建行(亞洲)網頁相關的風險披露。

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