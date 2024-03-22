宜居香港：認識香港公營醫院的醫療保障

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香港的公營及私營醫療服務完善。政府提供各類公營醫療服務及設施，令市民不會因為貧窮而無法得到適當治療。私家醫院及診所亦是遍布全港，收費一般較公營為高，但輪候時間相對較短，方便病人就診。香港還有很多非牟利的慈善團體提供醫療服務及協助。遇到任何疾病及健康問題，都可得到適當的治療。

香港特別行政區醫務衞生局有負責公共衞生的衞生署，以及管理公營醫院的醫院管理局。衞生署轄下有多間診所及健康中心，例如母嬰健康院、學童牙科診所、學生健康服務中心及健康評估中心、長者健康中心、胸肺科診所等，為市民提供資助醫護服務。

醫院管理局負責管理全港公立醫院及相關的醫療服務，通過轄下覆蓋全港的七個聯網內的多家醫院、日間醫院、專科診所、普通科門診診所、中醫服務及社區外展服務，給市民提供資助醫療及康復服務，以享有優質的持續治療。根據醫院管理局資料顯示，現時全港共有43間公立醫院和醫療機構、49間專科門診及74間普通科門診，照顧病人不同需要。

急症室

醫院管理局轄下有18間公立醫院設有急症室服務，為有需要緊急服務的病人提供診症及治療。所有急症室已實行病人分流制度 。病人登記求診時，分流護士會根據病人需要危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急治療而予以分類。診治的優先次序，是視乎病人的病況而定，而非根據登記時間。

普通科門診

普通科門診提供以社區為本的基層醫療服務，主要照顧病情穩定的長期病患者（如患糖尿病、高血壓等），以及症狀相對較輕的偶發性疾病病人（如患感冒、腸胃炎等）。診所遍佈港九新界各區，部份更於夜間、星期日及公眾假期提供服務。

偶發性疾病病人可透過醫管局普通科門診電話預約系統或醫管局一站式手機程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約未來24小時的診症時間。而有需要覆診的長期病患者，在每次覆診後，診所會按照病人的臨床需要安排下次覆診日期及時間，病人不用另行致電預約。

專科門診

病人可透過「HA Go」內的「預約通（預約專科新症）」遞交專科的新症預約，包括心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、兒科、婦科等。醫管局建議市民如有不適，應先向普通科門診或私家/家庭醫生求診，如需進一步由醫管局轄下的專科門診跟進、診症、治療及檢查，診所的醫護人員會作出轉介安排。

中醫診所既教研中心

中醫教研中心由醫管局、非政府機構和本地大學，以三方協作的模式營運，並由非政府機構負責診所的日常運作。全港18區每區各設一所，為市民提供中醫服務。市民透過「18區中醫診所」流動應用程式，可查閱中醫診所的診症名額狀況，方便預約即日或下一個工作天的偶發性疾病政府資助中醫診症籌額。

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