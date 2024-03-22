灣區速遞：入境處推1868微信熱線及聊天機械人供求助

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新增設的1868微信求助熱線及1868聊天機械人旨在為身處香港境外需要援助的香港居民提供協助，不適用於作一般查詢服務。

入境處並指，在香港境外遇事需要協助的香港居民，可隨時以下列任何一種途徑與小組聯絡尋求協助：

1. 致電（852）1868；

2. 透過入境處流動應用程式以網路資料致電1868熱線；

3. 透過入境處流動應用程式使用1868聊天機械人；

4. 提交網上求助表格；

5. 發送資訊至1868 WhatsApp求助熱線；或

6. 發送資訊至1868微信求助熱線。

（資料：特區政府駐粵辦）

前海新外資獎勵 港企可申請

深圳市前海管理局日前印發《深圳市前海深港現代服務業合作區管理局外資獎勵辦法》，鼓勵外商投資企業在前海通過新設或增資方式貢獻實際使用外資，進一步促進實際使用外資穩存量、擴增量、提品質。

該辦法自2024年3月25日起實施，有效期三年。《外資獎勵辦法》明確，在前海合作區內實際經營的港澳台資企業，亦參照外商投資企業執行。按規定，外商投資企業享受外資獎勵的最低標準為上一年度在前海合作區新增實際使用外資不少於500萬美元。其中，金融業新增不少於500萬美元，按年度實際使用外資金額的1%予以獎勵；非金融業新增不少於500萬美元，按年度實際使用外資金額的1%予以獎勵，新增不少於3,000萬美元，按年度實際使用外資金額的1.5%予以獎勵。單個企業每年享受的外資獎勵金額最高不超過3,000萬元人民幣。

需注意的是，《外資獎勵辦法》不與南山區、寶安區同類型獎勵政策疊加，但企業可同時申請深圳市一級同類型獎勵政策。

（資料：特區政府粵港澳大灣區速遞）

首批「灣區認證」產品上市

根據廣東省市場監督管理局消息，粵港澳三地共同認證的首批「灣區認證」產品近期已在廣東上市，包括草莓、草魚、鱸魚、彩虹鯛魚等。

「灣區認證」是三地認證機構等經營主體基於大灣區共通執行標準，以大灣區認證聯盟形式開展的高端品質自願性認證。所有專案的實施規則和依據標準均由三地共同研究制定，相關技術指標滿足三地市場准入要求，具體專案由三地共同組織實施，實現「一次認證，三地通行」。

「灣區認證」還建立了品質資訊公示、承諾賠付和銷售商首負責任三項制度。公眾可通過「灣區認證」標誌二維碼掃碼了解。如獲證產品不符合承諾的品質要求的，將給予消費者高於國家規定標準的賠付。其中，「灣區認證」的草莓和淡水水產品，將由銷售商向消費者支付1萬元人民幣賠償金。

（資料：特區政府粵港澳大灣區速遞）

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