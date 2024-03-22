樓盤點睛：泰國布吉島

由盛智文（Allan Zeman）創立的蘭桂坊集團推出旗下精品低密住宅項目Sudara，以精緻生活與尊貴隱私的新標準打造，坐落布吉島受追捧的巴東區域之中。項目由屢獲殊榮的Andara管理公司負責運營，為住戶帶來布吉島居住體驗。

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蘭桂坊集團在過去四十年不斷創新，已成為大中華區及泰國商業、住宅、酒店、娛樂和休閒發展的領軍企業。今次推出的Sudara項目由泰國Princess Villa Ltd. 開發，首階段將推出210個單位，包括1至3房的單位規格，部分特選單位將配備私人花園及私人浸浴池，為居民提供別墅式的居住體驗。

Sudara設計概念致敬泰國的傳統建築，並融合了現代設計理念，為居民提供了一個寧靜與優雅的避世居所。項目以獨特的泳池區域為中心，提供一系列舒適和便利設施，包括50米主游泳池、兒童俱樂部，熱帶潟湖跳水池、健身中心、瑜伽室、戶外屋頂休息室、共用工作空間、多功能私人活動室，以及超過200個車位連地下車庫和電動車充電站。居民還可享有Andara獨家提供的禮賓服務，以協助預訂Bangtao的許多最佳海灘俱樂部、餐廳、當地景點等。盛智文博士表示：「Sudara不僅僅是一個居住的地方；它是一扇通往人們在普吉尋找特別生活方式的大門。」

Sudara位置優越，鄰近Bangtao海灘，數分鐘車程可達Boat Avenue和Laguna高爾夫俱樂部，完美結合了島嶼生活的寧靜與周邊生活設施的便利，往返布吉國際機場亦只需30分鐘左右。