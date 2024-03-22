翔勝視野：直擊夢洲 探索發展潛力

對於明年舉行的世博會，大家不會陌生，因為大阪市內早有鋪天蓋地的宣傳，但對於夢洲這個地方，可能大家都不認識，坊間甚至有指夢洲是日本負資產、廢棄場云云。與其道聽途說，不如親自求證，所以最近我特別安排到夢洲實地視察。

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快速連接市區

上星期，FMI Osaka的社長劉丞「車」我到夢洲，我們由大阪總公司出發，經高速公路前往，很快便到達，交通非常方便。沿途所見，很多基建項目正在進行中，也看到新近落成的世博會建築群，絕不是別人口中那種渺無人煙的荒廢區。

為甚麼有些人會對夢洲有誤解呢﹖

夢洲人工島在八十年代填海動工，當時被納入大阪新都心計劃，以發展科技為主，但工程完成不久即遇上日本經濟泡沫爆破，隨後二十多年都沒有真正發展過。雖然夢洲離大阪市不遠，但很多大阪人都從未踏足，所以有些日本人稱之為荒島。不過，大阪市政府一直沒有放棄發展夢洲，最終落實成為世博會及日本首間賭場的所在地，夢洲亦因此重新受到重視。

一幅地養三代

坊間有很多對夢洲的質疑，都建基於過往歷史，其實地區發展需要時間，正如三十年前的將軍澳只是堆填區，今時今日已變成人口接近五十萬的新市鎮，成為香港人口增長最多的一區。

只要稍為留意日本地產市況，都知道夢洲的地價正在不斷上漲，世界各地的投資者正在摩拳擦掌，劉丞笑說：「只要在夢洲擁有一小幅地，祖孫三代都可以不愁吃不愁喝！」

我和劉丞早在FMI Osaka還未成立前已經認識，當年我一心想在大阪插旗，他幫我找到不少核心區的靚地皮。經過多年合作，我們對日本房地產的觸覺進化到更高層次，很多時趁市場還未興起已作好部署，即使在疫情期間，我們也沒有停下來，因此發掘到不少大阪寶地，也得到日本人的信任，建立長期合作關係，才能造就今天的成果。

慎防「臨時專家」

大家可能會發覺，最近市場上突然多了一些自稱是日本專家的中介公司，這些「臨時專家」在日本根本沒有基礎，日本建築商最怕就是這種投機者。要知道，日本人本來就不太熱衷與外國人合作，他們擔心這些人只是來湊熱鬧，賺到錢就離開，這對他們的信譽有很大影響，所以他們寧可與熟人合作。事實上，我們有不少客人，都是實力雄厚的投資者，但要進入日本市場並非有錢便通行，所以有很多來自新加坡、香港、內地、台灣、曼谷的投資者主動找上我們，希望通過FMI搭橋鋪路，尋求投資日本的商機。

其實今次夢洲之行，除了我和劉丞外，還有電視台的攝製隊。香港人一向留意日本動態，為了讓更多觀眾了解世博會和賭場度假村的發展狀況，電視台特別安排攝製隊現場直擊，節目將於四月播出，大家不要錯過！