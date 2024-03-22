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BIOHK打造國際生物科技盛事 「英雄大會」九月再臨香江

【Presented by：WAW Creation】今年是著名武俠小說家金庸誕辰100周年，在他筆下描繪的「江湖」，曾出現過無數英雄人物，各門各派，各懷絕技。香港生物科技協會主席于常海教授直言，生物科技也是另一個「江湖」，香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK）就是在香港舉行的國際盛事，是一場業界的「英雄大會」。

他更透露，為了打造這個於9月11至14日在會展舉行的國際生物科技盛會，香港生物科技協會已廣發「英雄帖」，並積極籌備當日的各項活動，肯定將會較之前更國際化。他更希望生物科技界人士可以出席大會，展示各自的創新成果以至產品，甚至可藉此爭奪「盟主」席位。

Presented by：WAW Creation

 

香港生物科技協會自2022年12月舉辦香港國際生物科技論壇暨展覽，以「官產學研投用」吸引全球業界專家匯聚參與。BIOHK2024香港國際生物科技論壇暨展覽將於9月11至14日舉行，繼續以「萬花筒」為主軸，邀請每位生物科技專家展示科研成果，無論是研究癌症、研製新藥、初創、融資或產品介紹都可參與其中。

于常海強調目標是要打造香港成為生物科技的國際城市，BIOHK成為國際生物科技盛事，相信對亞洲、大灣區及香港而言，都是「有贏冇輸」。

 

獲國際權威認可

BIOHK每次都會邀請重量級嘉賓參與，于常海透露，今屆活動繼續得到葛蘭素史克GSK董事長Jonathan Symonds支持及擔任演講嘉賓。主要研究人體內血漿的DNA和RNA的盧煜明教授也會出席。現已廣發「英雄帖」，多位中外嘉賓正在邀請中。「希望將全球頂尖科技人才帶到香港，屆時必可成為國際生物科技中心。」

事實上，BIOHK早獲國際肯定，國際知名的《科學》雜誌及《自然》雜誌也作出支持。為進一步向國際展示本地生物科技水平，BIOHK去年聯同英國知名雜誌《PharmaBoardroom》出版刊物，介紹大灣區的生物科技發展，並在活動中發布。今年採訪工作已在進行中，預計9月發布。

 

香港應做「超級聯繫人」

BIOHK是亞洲及全球生物科技融匯的地方。以往歐美的生物科技商業計劃甚少提及亞洲市場，于常海指現在產品沒有亞洲市場「好打有限」，因為亞洲市場在全球市場佔比高，而且還在上升當中。亞洲有很多投資者及公司對科技持開放態度，接納度高，香港也有很多新政策推動生物科技發展，透過BIOHK可向國際宣傳香港優勢。

「香港是最佳的出海地方，進可攻，退可守。」于常海認為香港作為「超級聯繫人」的地位一向清晰，是中國境外也是中國一部分，以香港作為「橋頭堡」走向國際是最好的事情。特別是生物科技及醫藥方面，「不出海就出局，出海可以賺錢。」

與此同時，國際企業也可借助香港「增值」，走進中國及東南亞市場。

 

不要留在「象牙塔」

「學武之人，怎可以不參加英雄大會。」于常海認為，參加者可從中觀摩學習，自己怎樣也練不到的招式，在英雄大會可發現怎樣做到。

去年，中山大學派大批學生參與BIOHK觀摩，認為學生在四日活動所學，比四年大學接觸層面更廣，原因是「官產學研投用」全部在展覽中可以接觸得到。于常海表示，BIOHK每個演講都可令參加者更加明白如何將科研轉化，認識科技市場及融資等問題，亦有很多專家可以提供協助，不用「摸着石頭過河」，希望大學研究生及年輕科學家可以參與其中。另外，他也鼓勵科學家要養成展示自己的創新成果，不要留在「象牙塔」，不要怕被抄襲，要將研究成果變成產品，給大家知道。

「官產學研投用」以官為首，于常海認為政府的支持十分重要，現時內地教授來港會當作「出國」，由於每年只有一兩次限額，生物科技專家未必選擇來港參與，因此期望參與展覽及學術交流等活動，能夠予以放寬限制。

 

香港要有原創

很多人認為科技投資回報時間長，亦容易被取締。于常海坦言，生物科技產品壽命長，投資回報高，並會對生命及環境帶來幫助。投資者可以來BIOHK看看，了解全世界科技發展情況。他又指，香港不是沒有原創，只是大家不信香港可以做到。香港生物科技協會一直推動原創，去年在BIOHK也有很多原創研發展示。「要對香港生物科技作出投資，捧出初創項目給全世界知道，香港可以做到原創的。」

香港及內地不乏原創科研項目，于常海認為現在只是「禾稈冚珍珠」，要予以發掘。不過，做生物科技或高科技要很嚴謹，最怕是雷聲大雨點小，最終得不償失。抄襲或嘩眾取寵的，要分辨清楚。「江湖上甚麼人也有，要出來見人。」只要「夠膽」參加展覽作出展示，專家一看就知真偽。

 

BIOHK2024香港國際生物科技論壇暨展覽

日期：9月11至14日

地點：香港會議展覽中心

網址：https://2024.bio-hk.com/

 

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更新時間:2024-03-22 13:24
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