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市場信息：山東健康首個大型住宅項目落戶珠海香洲 香港首推20套 平均呎價約人民幣2,776元

【Presented by：WAW Creation】港人北上之風持續，而隨着港珠澳大橋的開通和港車北上後，珠海與香港的距離更加拉近，美聯中國珠海、中山、江門、香港大灣區總部董事總經理林世昌認為，香港的中產人士感覺到珠海的氣候及居住環境、醫療配套等非常合適港人度假、退休生活。促使更多的港人選擇在珠海置業。現時珠海的樓市正穩步上揚，由多家銀行宣布首套房貸利率可到3.35%到最新入戶政策，除橫琴外，所有地區解除限購政策，樓市利好的消息不斷，預期將加速買家入市。

Presented by：WAW Creation

 

入場門檻190萬人民幣起

「山東健康．家人樂府」是山東健康集團在粵港澳大灣區開發的首個大型住宅發展項目，共分14個地塊開發。

此次香港首推的20套精選單位，建築面積約731-1,345平方呎(約68-125m2)，單位平均呎價約人民幣2,776元，特惠入場費人民幣190萬元起，所有單位附帶精裝修。

其中屬於項目1號地塊「和園」於2024年第4季度末開始交樓，另14號地塊的「悅園」4號樓於2025年第二季尾開始交樓。其中14號地塊的「悅園」，住宅總棟數4棟，總戶數654戶，建築面積約731-1,065平方呎，戶型二房兩廳一衛至四房兩廳兩衛。

1號地塊的「和園」，住宅總棟數2棟，總戶數429戶，建築面積約828-1,345平方呎，戶型三房兩廳兩衛至四房兩廳兩衛。

 

生活配套齊全 暢通全城速達港澳

「山東健康．家人樂府」項目地處珠海主城區香洲的核心前山片區，位於明珠路兩側，鄰近三橫三縱核心路網，雙黃金大動脈主幹道，5分鐘即抵輕軌明珠站、香海高速入口，快速接軌灣區重要城市；15分鐘輕鬆通達整個主城區，享受所有配套；15分鐘接連九洲港碼頭、港珠澳大橋、拱北、青茂、灣仔、橫琴口岸，速通港澳；30分鐘內連接城市東西（唐家和西區）。

按規劃，項目將發展為一個逾1,830萬平方呎健康綜合體，並融合翠微村700年人文歷史，業態多元豐盛。其中，居住業態以象徵千年傳統人居的「府園文化」為精神內涵，呈現「一府五園」格局，包括專為港澳人士定制的國際輕奢住宅、高奢改善大宅、品質精宅、更新樣板人居。項目還配置了粵港珠康養中心、全齡段健康產業地標的健康業態、文化商業街區、香山文化館的文創業態，以及香洲一小、國際雙語幼稚園、省級重點幼稚園的教育體系，為大灣區的康養地產新模式賦能。

 

打造全齡健康6+高端生活體系

山東健康致力打造「健康科技、健康環境、健康建築、健康生活、健康園林、健康物業」六位一體的全齡健康6+高端生活體系，以科技智慧詮釋生活的人性化；從用水、空氣、隔音、燈光四大方面，呵護生活；從材料、工藝、環保等方面打造金級健康建築；約86,112平方呎的鄰里中心，無處不在的健康微配套；全齡私享健康園林及架空層空間、8,000平方呎戶外泳池會所；24小時管家式服務，除了基礎物業服務，提供家政、養老、健康服務等關注老、青、幼三代家庭成員，以滿足全年齡段業主的綜合型健康生活需求。此外，社區內還結合「七街七裡一條巷」的文化空間脈絡，打造建築面積約32萬平方呎嶺南風情街區，並榮獲香港「2020年大灣區城市設計大獎」專業組別「計劃/概念項目」最高獎項，也是珠海首個獲此殊榮的項目。

山東頤養健康產業發展集團有限公司(簡稱「山東健康集團」)成立於2020年8月5日，是山東省委、省政府為大力發展健康事業組建的省屬一級企業，是山東省健康產業領軍企業。集團註冊資本107億元，資產總額1,003億元，圍繞「健康」核心主業，堅持健康立企，實體興業，構建起婦孕嬰幼、青少年、中老年全生命週期健康產業體系，打造形成具有持續價值創造力的產業循環。

山東頤養健康集團實業控股有限公司(簡稱「山東健康實業集團」)隸屬山東健康集團，目前房地產項目95個，分布全國各地。

 

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更新時間:2024-03-22 13:24
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