moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

灣區養老有可為 社聯蔡海偉：如福利全跨境 可供長者更多選擇

【Presented by：WAW Creation】港府月前公布擴大「長者醫療券大灣區試點計劃」增加7間位於大灣區的醫療機構，讓合資格的香港長者在大灣區使用醫療券時有更多服務點選擇。無疑，現時政府關於跨境安老的支援愈來愈多，然中間仍有「縫隙」。

社會服務聯會（下稱「社聯」）行政總裁蔡海偉出席香港電台第五台《香江暖流》的「灣區耆樂融融」節目後，接受本版訪問時提議，在不增加港府固有相關的長者福利財政支出的情況下，繼續擴闊適用範圍，令其有足夠多的支援，甚至有朝一日，跨境與否，均可享受同等安老福利，讓長者在選擇安老養老上，有更多的真正選擇。

Presented by：WAW Creation

 

粵港政府正計劃為在內地安老的港人提供更多選擇。去年3月，疫情後甫通關，香港社福界曾於廣東考察三日，目的為安老及康復服務擴容增量，為港人增加優質選項。7月香港社會福利署（社署）便宣布擴展「廣東院舍照顧服務計劃」。到10月的施政報告中，亦提到「增加跨境安老的選擇」。由此可見，與長者安老選擇息息相關的，一是院舍數量及條件，二是生活支援。

 

內地軟硬件有進步

蔡海偉近年頻繁走訪內地，他發現不同類型的院舍在設施服務理念和質素方面都有大幅進步。尤其是內地養老院舍環境優美、空間感較大、硬件設備齊全、照護人手充足略勝一籌。有的院舍還引入科技應用，有的提倡「醫養結合」，專門設有醫療部，或是選址時距離醫院較近。同時，當地民政部門亦會為長者提供更多、更貼心和細心的服務。

 

需要考慮的元素

是否選擇去大灣區安老，每個人都有不同的考慮。蔡海偉建議首要考量4個因素，其一考慮親人朋友的分布，時常能相聚對安老生活十分重要；其次是居住環境；第三則是經濟條件，退休金高低影響平時生活消費；第四就要長遠規劃健康因素，這方面香港目前較有優勢，醫療服務人員的經驗和專業程度更先進。以治療師為例，香港會細分為物理、職業和言語三類，各有所專，且具備國際水平，而內地則無細分類，「但這方面內地也在加強培訓，質素不差。」

 

醫療考量佔比高

蔡海偉直言，醫療質素和費用仍是跨境養老的一大癥結。長者在內地看醫生、買醫療保險，需要自行支付費用；但若在香港領取長者生活津貼的，可免費享受公立醫療服務。更有長者因健康需要經常回香港複診，車費亦是一項開支；有長者反映，醫療券並不足以滿足醫療需要。蔡海偉認為，政府需要透過其他渠道資助長者去住院舍。

 

建議考慮開放福津跨境

制定評估標準院舍名單

蔡海偉續稱，如果在內地安老，長者綜援只能拿到標準金額，大約四五千元港幣，享受不到其他例如租金津貼、福利津貼等；而在香港住安老院舍可享受全部福利，大約八九千元港幣。「如果政府開放綜援，大灣區內養老享受同等津貼待遇，預計港人北上安老的機會會大一些。」

另一方面，現時由香港非政府機構在廣東營辦的兩間安老院舍，一間是位於深圳鹽田的香港賽馬會深圳復康會頤康院，由香港復康會營運管理；另外一間則是位於肇慶的香港賽馬會伸手助人肇慶護老頤養院，由伸手助人協會運營管理。兩間院舍既有政府資助服務，亦可自費入住，具體費用及涵蓋項目分別見院舍官網http://www.yeehong.org.cn/，https://helpinghand.org.hk/c/。在新的「廣東院舍照顧服務計劃」之下，將會有很多不同背景、不同類型的機構申請入場。

蔡海偉建議，為確保質素，兩地政府可制定出一套共用評估標準，並按照標準將所有機構分類，令長者及子女在選擇時多一些了解，多一些信心。他並透露，其實這些因素政府正在考慮中，需要一定的時間和空間去處理。

 

港台第五台「真人Show」 與院友同住同食同行

香港電台第五台一直關注長者生活，其中全港首個長者雜誌式節目《香江暖流》自1986年起啟播，38年來無間斷地為銀髮族提供生活資訊及健康知識。

節目近日推出全新環節【灣區耆樂融融】，主持人袁梓珮化身「袁婆婆」，與安老院舍的院友同食同宿，一同體驗院舍內的遊樂設施、娛樂生活等，show出長者真實生活。

袁梓珮表示，她明白即便是「真人show」，難免會有觀眾擔心有「扮真」的情況，她透露在鏡頭之外時刻感受到他們強勁的生命力。袁梓珮觀察到院友們的狀態都「肥肥白白」，樣貌精神，會主動和工作人員聊天，關係十分融洽，「像家人一樣。」

 

關懷最重要

令她印象深刻的是，在深圳錄完節目離開前，與院友們擁抱、拉手道別，有長者甚至已眼濕濕，「無論老人家在哪裏安老都好，最重要是需要年輕人多一點關懷。」袁梓珮認為，為長者着想，就是要為他們提供更多選擇。例如有的長者並不想住院舍，那麼長者公寓便是另外一種生活的可能性。她坦言，現時「廣東院舍照顧服務計劃」下僅有兩家院舍，希望未來可以有更多選擇。

這個以「大灣區安老」為主題的系列節目，自3月26日起，逢星期二一連八集播出。除了邀請安老事務專家接受現場訪問，製作團隊亦走訪深圳、中山及肇慶三地，深入當地的安老院舍及長者公寓，探討大灣區的安老服務。之所以開啟這個新環節，香港電台第五台署理節目總監李仁傑指，一路以來傳統媒體深受長者的信任和支持，他們是忠實觀眾。而作為傳媒人也有一份社會責任，將最真確的安老資訊帶給長者，不辜負他們的信任。

 

節目播放資料

《香江暖流》逢星期一至五上午11時10分至下午1時，香港電台第五台（AM 783/ FM 92.3天水圍/FM95.2跑馬地、銅鑼灣/FM99.4 將軍澳/FM106.8屯門、元朗）播出；節目亦於11時10分至12時，同步在港台電視31台視像直播。

掃描QR Code，可重溫「灣區耆樂融融」節目。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2233.52234.5
港金2073420744
倫敦銀24.95025.020
鈀金1008.01048.0
鉑金905.6920.6
美電7.82637.8268
更新時間:2024-03-29 05:20
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】