灣區養老有可為 社聯蔡海偉：如福利全跨境 可供長者更多選擇

社會服務聯會（下稱「社聯」）行政總裁蔡海偉出席香港電台第五台《香江暖流》的「灣區耆樂融融」節目後，接受本版訪問時提議，在不增加港府固有相關的長者福利財政支出的情況下，繼續擴闊適用範圍，令其有足夠多的支援，甚至有朝一日，跨境與否，均可享受同等安老福利，讓長者在選擇安老養老上，有更多的真正選擇。

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粵港政府正計劃為在內地安老的港人提供更多選擇。去年3月，疫情後甫通關，香港社福界曾於廣東考察三日，目的為安老及康復服務擴容增量，為港人增加優質選項。7月香港社會福利署（社署）便宣布擴展「廣東院舍照顧服務計劃」。到10月的施政報告中，亦提到「增加跨境安老的選擇」。由此可見，與長者安老選擇息息相關的，一是院舍數量及條件，二是生活支援。

內地軟硬件有進步

蔡海偉近年頻繁走訪內地，他發現不同類型的院舍在設施服務理念和質素方面都有大幅進步。尤其是內地養老院舍環境優美、空間感較大、硬件設備齊全、照護人手充足略勝一籌。有的院舍還引入科技應用，有的提倡「醫養結合」，專門設有醫療部，或是選址時距離醫院較近。同時，當地民政部門亦會為長者提供更多、更貼心和細心的服務。

需要考慮的元素

是否選擇去大灣區安老，每個人都有不同的考慮。蔡海偉建議首要考量4個因素，其一考慮親人朋友的分布，時常能相聚對安老生活十分重要；其次是居住環境；第三則是經濟條件，退休金高低影響平時生活消費；第四就要長遠規劃健康因素，這方面香港目前較有優勢，醫療服務人員的經驗和專業程度更先進。以治療師為例，香港會細分為物理、職業和言語三類，各有所專，且具備國際水平，而內地則無細分類，「但這方面內地也在加強培訓，質素不差。」

醫療考量佔比高

蔡海偉直言，醫療質素和費用仍是跨境養老的一大癥結。長者在內地看醫生、買醫療保險，需要自行支付費用；但若在香港領取長者生活津貼的，可免費享受公立醫療服務。更有長者因健康需要經常回香港複診，車費亦是一項開支；有長者反映，醫療券並不足以滿足醫療需要。蔡海偉認為，政府需要透過其他渠道資助長者去住院舍。

建議考慮開放福津跨境

制定評估標準院舍名單

蔡海偉續稱，如果在內地安老，長者綜援只能拿到標準金額，大約四五千元港幣，享受不到其他例如租金津貼、福利津貼等；而在香港住安老院舍可享受全部福利，大約八九千元港幣。「如果政府開放綜援，大灣區內養老享受同等津貼待遇，預計港人北上安老的機會會大一些。」

另一方面，現時由香港非政府機構在廣東營辦的兩間安老院舍，一間是位於深圳鹽田的香港賽馬會深圳復康會頤康院，由香港復康會營運管理；另外一間則是位於肇慶的香港賽馬會伸手助人肇慶護老頤養院，由伸手助人協會運營管理。兩間院舍既有政府資助服務，亦可自費入住，具體費用及涵蓋項目分別見院舍官網http://www.yeehong.org.cn/，https://helpinghand.org.hk/c/。在新的「廣東院舍照顧服務計劃」之下，將會有很多不同背景、不同類型的機構申請入場。

蔡海偉建議，為確保質素，兩地政府可制定出一套共用評估標準，並按照標準將所有機構分類，令長者及子女在選擇時多一些了解，多一些信心。他並透露，其實這些因素政府正在考慮中，需要一定的時間和空間去處理。

港台第五台「真人Show」 與院友同住同食同行

香港電台第五台一直關注長者生活，其中全港首個長者雜誌式節目《香江暖流》自1986年起啟播，38年來無間斷地為銀髮族提供生活資訊及健康知識。

節目近日推出全新環節【灣區耆樂融融】，主持人袁梓珮化身「袁婆婆」，與安老院舍的院友同食同宿，一同體驗院舍內的遊樂設施、娛樂生活等，show出長者真實生活。

袁梓珮表示，她明白即便是「真人show」，難免會有觀眾擔心有「扮真」的情況，她透露在鏡頭之外時刻感受到他們強勁的生命力。袁梓珮觀察到院友們的狀態都「肥肥白白」，樣貌精神，會主動和工作人員聊天，關係十分融洽，「像家人一樣。」

關懷最重要

令她印象深刻的是，在深圳錄完節目離開前，與院友們擁抱、拉手道別，有長者甚至已眼濕濕，「無論老人家在哪裏安老都好，最重要是需要年輕人多一點關懷。」袁梓珮認為，為長者着想，就是要為他們提供更多選擇。例如有的長者並不想住院舍，那麼長者公寓便是另外一種生活的可能性。她坦言，現時「廣東院舍照顧服務計劃」下僅有兩家院舍，希望未來可以有更多選擇。

這個以「大灣區安老」為主題的系列節目，自3月26日起，逢星期二一連八集播出。除了邀請安老事務專家接受現場訪問，製作團隊亦走訪深圳、中山及肇慶三地，深入當地的安老院舍及長者公寓，探討大灣區的安老服務。之所以開啟這個新環節，香港電台第五台署理節目總監李仁傑指，一路以來傳統媒體深受長者的信任和支持，他們是忠實觀眾。而作為傳媒人也有一份社會責任，將最真確的安老資訊帶給長者，不辜負他們的信任。

節目播放資料

《香江暖流》逢星期一至五上午11時10分至下午1時，香港電台第五台（AM 783/ FM 92.3天水圍/FM95.2跑馬地、銅鑼灣/FM99.4 將軍澳/FM106.8屯門、元朗）播出；節目亦於11時10分至12時，同步在港台電視31台視像直播。

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