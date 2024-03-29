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宜居香港：香港的法定及公眾假期

【Presented by：WAW Creation】香港由今日開始連續四日「復活節」假期，但內地未有放假。事實上，中港兩地假期大不同，要知道在香港工作幾時放假，就要認識香港的假期。

Presented by：WAW Creation

 

14日法定假日

香港設有法定假日及公眾假期，兩者並不相同。法定假日俗稱為「紅日」或「勞工假」。根據《僱傭條例》（第57章），「所有僱員，不論服務年資的長短，均可享有法定假日。」如僱員在緊接法定假日之前已按連續性合約受僱滿3個月，便可享有假日薪酬。僱主最遲須於法定假日後的第一個發薪日支付法定假日薪酬給僱員。

僱主可以要求僱員在法定假日工作，但須在事前至少48小時通知僱員，並在該法定假日前或後60日內安排另定假日給僱員。僱主不得以任何形式的款項代替發放法定假日給僱員。僱主如違反這項規定，可被罰款港幣五萬元。如法定假日適逢僱員的休息日，僱主應於休息日翌日補假。此外，僱員還可享有休息日、有薪年假、病假、產假或侍產假。

2024年共有14日法定假日，未來還會增加。2026年開始新增復活節星期一，法定假日總日數增至15日。2028年增至16日、2030年增至17日。

 

17日公眾假期

公眾假期俗稱為「銀行假」。《公眾假期條例》（第149章）訂明，除星期日外，每年有17日公眾假期。公眾假期是所有銀行、教育機構、公共機構辦事處及政府部門須遵守為假期的日子。很多企業和商業機構亦讓員工在公眾假期帶薪休假，但惟這種安排僅為僱傭雙方的合約協議。

 

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更新時間:2024-03-29 05:20
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