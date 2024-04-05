大灣區醫療集團獲批灣區個人資訊跨境服務 廣州建逾70家港式家庭醫生診室

其實，要打造一個宜居的大灣區，無論是工作創業以至生活康養，醫療都屬一個必然要素。如何促進優質醫療資源更自由地跨境流動，提高兩地居民跨境就醫的便利性，也就成為極待解決的問題之一。已通過廣東省互聯網資訊辦公室備案，成為首批獲准從內地到香港跨境交換資料的醫療企業的大灣區醫療集團，日前更通過香港政府資訊科技總監辦公室的備案，獲准在大灣區內提供從香港到內地的資料跨境服務。

此外，該集團日前亦與廣州市荔灣區西村街社區衛生服務中心簽約，雙方將共同開展GOLD金牌培訓，並共建港式家庭醫生工作室；使大灣區醫療集團目前在廣州越秀、海珠、天河等7個區建成了逾70家港式家庭醫生診室，實現了港式醫療在廣州基層的覆蓋。

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去年12月，為促進粵港澳大灣區個人資訊跨境安全有序流動，國家互聯網資訊辦公室、香港特別行政區政府創新科技及工業局共同制定了《粵港澳大灣區（內地、香港）個人資訊跨境流動標準合同實施指引》（以下簡稱《大灣區標準合同指引》），規定大灣區個人資訊處理者及接收方可按照實施指引要求，通過訂立標準合同的方式進行大灣區內內地和香港之間的個人資訊跨境流動。這使制度上為促進內地與香港兩地醫療資料互通互認、打通跨境醫療服務體系奠定了基礎。

自《大灣區標準合同指引》發布後，大灣區醫療集團積極回應，同內地及香港有關部門訂立了標準合同，並已經通過了香港特區政府資訊科技總監辦公室和廣東省互聯網資訊辦公室的備案審批，成為首家獲准在大灣區實現跨境交換個人資訊的醫療企業。

資料跨境有助推動粵港醫療協作

此舉對病人來說，當需要跨境就醫（從內地到香港或從香港到內地）時，便可授權兩地醫生直接訪問他們之前的電子病歷、CT和MRI影像記錄以及實驗室檢驗資料，無需受到個人資訊跨境限制，讓客戶減少了重複檢查的情況，擁有更具成本效益的就醫體驗。

大灣區醫療集團表示，實現資料雙向跨境是集團推進粵港醫療協作的第一步，接下來，希望基於醫療資料雙向跨境，與更多致力於價值醫療的夥伴合作，創新更多醫療服務模式，實現改善醫療成效、降低醫療成本、增強居民就醫體驗的價值醫療目標。

港式醫療首次進駐荔灣區

4月2日，廣州市荔灣區西村街社區衛生服務中心與大灣區醫療集團進行合作簽約，雙方將共同開展GOLD金牌培訓，並共建港式家庭醫生工作室。這是港式醫療首次進駐荔灣區。據悉，西村街社區衛生服務中心選拔了4名全科醫生及4名護士參加培訓。GOLD金牌培訓課程是大灣區醫療集團創建，由家庭醫學專科醫生主導、並通過英國皇家家庭醫學會（RCGP）國際認證的家庭醫學培訓課程，可為全科醫生及護士提供包括臨床技能、溝通技巧、管理技能等多方面的培養，全方位提升醫護人員診療及溝通能力。金牌課程宣導主動式健康管理，重視預防及早期治療，強調醫護協作，相信通過開展培訓，將推動預防醫學及健康管理在荔灣西村社衛的落地，提升居民的就醫獲得感。

通過建設港式家庭醫生診室，荔灣區居民除了享用社區健康服務外，還將享用港醫會診、赴港疫苗、保險直付，以及與醫院及香港診所的雙向轉診服務，增加本地居民的就醫選擇，讓荔灣區居民在家門口擁有一站式就醫體驗。

大灣區醫療集團希望在粵港政府及醫療機構間發揮協調作用，推動「以人為本」的港式服務，落實大灣區內地城市及香港政府宣導的「一人一家庭醫生」、「一人一個健康戶口」的願景，實現讓所有人享受「可信任、可負擔的醫療服務」的使命。

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