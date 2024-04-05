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市場信息：4月臨深片區部分在售新房均價參考

【Presented by：WAW Creation】\&片區\&樓盤\&在售主力戶型

（平方米）\&參考均價

（元人民幣/平）\&

【Presented by：WAW Creation

 

惠州\&大亞灣\&華浩海悅灣\&42-143平住宅\&5,555\&

富康名城花園\&378平住宅\&25,000\&

惠城\&金裕星河天璨名居\&89-117平住宅\&8,000\&

鼎峰國滙山\&195-277平別墅\&45,000\&

惠陽\&德威花園城二期\&71-130平住宅\&7,200\&

群峰花園\&210-241平別墅\&30,000\&

仲愷高新技術產業開發區\&鼎盛悅璽台\&88-138平住宅\&7,000\&

中鑫悅府\&88-99平住宅\&12,800\&

中山\&東區\&天豐御品園\&79-118平住宅\&15,000\&

華鴻瓏悅軒\&101-222平住宅\&32,000\&

火炬\&星耀廣場\&131-219平住宅\&9,000\&

富逸城臻譽\&99-129平住宅\&23,000\&

民眾鎮\&皓玥花園\&88-119平住宅\&9,500\&

萬科城市之光\&79-109平住宅\&10,500\&

南朗\&廣銀海棠灣\&98-125平住宅\&9,300\&

萬科深業灣中新城\&78-227平住宅\&23,000\&

東莞\&大朗鎮\&安華香蜜松湖\&85-110平住宅\&29,000\&

大嶺山鎮\&未來天空之城\&80-143平住宅\&20,000\&

鳳崗\&三正‧鵬程上花園\&88-239平住宅\&29,000\&

虎門鎮\&粵港灣‧樾光里\&92-127平住宅\&21,000\&

和府\&129-143平住宅\&35,000\&

黃江鎮\&九樾上城\&89-115平住宅\&21,000\&

富基‧雲山湖鏡\&99-160平住宅\&32,500\&

清溪鎮\&中和居\&79-120平住宅\&19,000\&

振業清溪雅苑\&73-126平住宅\&21,000\&

松山湖\&華堂晟松湖雲溪\&75-119平住宅\&24,000\&

金地青雲境\&143-246平住宅\&50,000\&

塘廈\&粵港灣悅府\&99-119平住宅\&23,000\&

卓著天城‧辰光\&81-104平住宅\&25,000\&

長安鎮\&一灣雲璟\&96-143平住宅\&32,500\&

濱海潤府\&95-143平住宅\&42,000\&

資料來源：深圳中原研究中心

 

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更新時間:2024-04-05 10:09
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