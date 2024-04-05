宜居香港：通過兩地資格互認或考試 成為香港專業人士

【Presented by：WAW Creation】

人才是社會發展的基石，內地專才自然也是香港吸納的目標。例如在建造業界方面，發展局早於2002年5月與原國家建設部（現國家住房和城鄉建設部）簽訂合作意向書。至今有6個專業達成互認協議，包括產業測量師、建築師、結構工程師、規劃師、工料測量師以及建築測量師，當中有1,564名內地人及1,630名香港人通過互認取得對方的專業資格。香港工程師學會在去年底亦與廣東省工程師學會簽訂會員資格互認框架協議，率先以學會的土木、岩土、電機、和控制、自動化及儀器儀表4個工程界別對應內地5個專業作為試點，促進兩地人才互通。

會計師 設互相豁免考卷

事實上，兩地資格互認的行業及職業愈來愈多。內地人要取得香港的專業資格，一般都需通過認可的考核。例如香港會計師公會（HKICPA）的專業資格課程（QP），就是成為香港執業會計師的主要途徑之一。香港會計師公會和中國註冊會計師協會（CICPA）設有互相豁免考卷的安排，只需通過考試及滿足相關工作經驗，就可申請成為香港註冊會計師。截至去年3月，內地註冊會計師來考香港註冊會計師的個案約有2,675宗。

考試及工作資歷，是取得專業資格的主要需求。據中國教育交流（香港）中心網站指，持香港專業機構認可之內地專業資格的人士，如滿足協議訂明條件，包括經培訓、測試或具特定認可工作資歷等，可申請成為註冊會員並取得香港專業資格，如部分建築及相關工程服務專業。另外，持香港專業機構認可之內地學歷的人士，可通過應考專業考試取得執業資格，如會計及中醫等專業。

獲取執業醫生資格的考試

該中心指，內地醫科畢業生（中醫、西醫及牙醫）可通過香港的執業考試取得執業資格。要取得西醫執業資格，所有非本地培訓的醫科畢業生，可通過香港醫務委員會舉辦的執業資格試，並於認可的醫院或認可機構，完成一段由香港醫務委員會釐定的評核期後，可申請於香港註冊執業。有意在香港成為牙醫，須先通過由香港牙醫管理委員會舉辦的許可試以取得註冊資格。至於要在香港成為註冊中醫，須完成香港中醫藥管理委員會轄下中醫組認可的中醫執業訓練本科學位課程或與該課程相當的課程，並參加中醫組舉辦的中醫執業資格試。取得合格成績後，才可申請成為註冊中醫。

申請成為註冊教師的學歷評估

根據教育局資料顯示，任何擬於香港成為教師的人士，必須為註冊教師（即檢定教員或准用教員）。如持有學歷而沒有認可的教學資格，可申請成為准用教員，但必先受僱於一所學校，然後由該校的校監申請他/她為該校的准用教員。如持有教學資格（例如本港的教師證書或學位教師教育文憑／證書），並且是香港永久性居民（非香港永久性居民須持有以下其中一份香港入境事務處簽發的證明文件：a. 有效工作簽證；b. 載有在港的逗留條件和期限的入境標籤；或c. 香港特別行政區簽證身份書），可申請成為檢定教員。

申請人如持有非本地學歷，須提交香港學術及職業資歷評審局發出的學歷評估報告或其他有關學歷評估的文件。

香港學術及職業資歷評審局為持有非本地學歷的個別人士提供學歷評估服務，評估申請人的總體學歷是否達到香港某特定資歷的標準。例如用作教師註冊或教師聘任用途，除了評估申請人的總體學歷外，亦會評估師資培訓學歷是否能與香港的師資培訓學歷作比對。

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/