灣區速遞：大灣區調解員資格資歷評審細則發布

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評審細則列明，申請人須擁護《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國香港特別行政區基本法》、《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》和「一國兩制」；成功完成指定的粵港澳大灣區調解員培訓課程；具備至少五年工作經驗；累計完成調解至少五宗個案；具備至少三年調解員工作經驗；職業道德良好，未有因不良名譽或者違反職業道德受懲處的記錄。

香港律政司根據《粵港澳大灣區調解員資格資歷評審標準》的規定，制定適用於經香港評審的細則。

（資料﹕特區政府粵港澳大灣區速遞）

大灣區推廣中心 助港人港企了解當地商機

特區政府一直以來都極為重視粵港澳大灣區（大灣區）建設的工作，並已在不同領域推出多項政策措施，一方面支援港人港企到大灣區內地城市發展，另一方面協助大灣區內地城市開拓國際市場。

駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）設立的「粵港澳大灣區發展推廣中心」（推廣中心）於去年正式投入運作，以進一步加強特區政府在大灣區內地城市的宣傳推廣，以及對當地港人港企的支援。推廣中心透過加強與香港貿易發展局（貿發局）以及內地相關團體和機構的合作，及透過提供大灣區的實用資訊及諮詢服務、舉辦不同形式的活動，包括研討會及考察訪問等，向在大灣區內地城市的港人港企推廣大灣區建設帶來的機遇，並加深了解他們的需要，盡力為他們提供實務性協助。在今年3月，特區政府民政及青年事務局便曾帶領約50名「連青人網路」會員在廣州出席由推廣中心聯同貿發局及廣東省香港商會舉辦的《粵港澳大灣區青年創新創業分享會》，了解大灣區生活和發展事業的資訊，以及參觀科技企業、青創基地和廣東省博物館。同月，推廣中心在珠海出席由香港中華廠商聯合會主辦，推廣中心為策略夥伴的「珠海食品科技考察團」，參觀食品科技企業，深入了解行業的概況和最新發展情況。

（資料﹕香港特區政府駐粵辦）

海關「中轉易」 擴至內地經港往新加坡貨物

香港海關宣布，由4月1日起將「自由貿易協定中轉貨物便利計劃」（「中轉易」）擴展至由內地經香港中轉往新加坡的貨物。

該計劃服務範圍原涵蓋內地與其交易夥伴簽訂的19項貿易協定下涉及67個經濟體經香港中轉北行至內地的貨物，以及五項貿易協定下由內地經香港中轉南行往台灣、韓國和澳洲的貨物。

計劃擴展後，本地貿易商即日起可為內地經香港中轉至新加坡的貨物申請中轉確認書，以享有《中國—東盟全面經濟合作框架協定》、《中國—新加坡自由貿易協定》或《區域全面經濟夥伴關係協定》下提供的關稅優惠。

（資料﹕特區政府粵港澳大灣區速遞）

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