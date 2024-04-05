灣區點線面：「袁婆婆」在中山長者公寓的兩日一夜

結果發現：原來想安老，也不一定要住院舍。

假如你個性自由奔放、行得走得、唔俾人管得、且有一定積蓄，長者公寓可能是你的安老選擇。

【Presented by：WAW Creation】

團隊式「管家」

八點從香港坐船，十點半到達中山長者公寓。打開單位大門，五百平方呎智能家居，聲控家電，且以重長者安全作招徠。

在香港，你可能有家傭；在長者公寓，你會有「管家」。所謂「管家」其實是一個團隊，入住以後，公寓管理人員會為你建立微訊群組：一位住客，六位管家，辦公時間內回答你這樣那樣的問題，從出門交通，維修問題，到點餐安排，你通通都可以問。遇上緊急情況，床邊一個小裝置，按鍵即應，廿四小時呼喚管家。

解難能力測試

話說我把廁所弄塞了，尷尬萬分，但又快要出門趕拍攝進度，情急之下，想起了管家，一按床邊小裝置，交代困難，當值管家便說他們現在會派人自行上門處理，着我安心出門。

「沉浸式」關顧

公寓「沉浸式」關顧住戶身體狀況。每朝六點到九點，假如床邊小裝置偵測不到有任何人活動過，管家會主動上門，了解住客情況。

床上還設有智能床墊，不僅讓管家掌握你入睡起床時間，甚至「哪小時」淺層睡眠、「哪小時」深層睡眠，都有數據分析。

我的管家就在拍攝的第二天早上前來問候，問我為何晚睡早起，且只有兩小時深層睡眠，是否床褥質量不好，還是隔音不好，我連聲否認，還客氣地聲稱自己熟睡良久。但管家隨即拿出數據圖，令我的客套話不攻自破。

度身訂做 彈性安排

長者公寓強調「度身訂做」，彈性安排，外出用膳，上門送餐，任君選擇。

我當然要試試長者公寓的伙食，送餐時間自訂，食材營養均衡，有菜有肉，還有湯。

是了，驚喜在細節，管家端上充電式保溫便當盒，一打開，熱氣騰騰，暖身又暖心。

香江暖流

《香江暖流》逢星期一至五上午11時10分至下午1時，香港電台第五台（AM 783/ FM 92.3天水圍/FM95.2跑馬地、銅鑼灣/FM99.4 將軍澳/FM106.8屯門、元朗）播出；節目亦於11時10分至12時，同步在港台電視31台視像直播。

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