市場信息：XPower特別版無線充電器及超迷你按摩槍推預售優惠

【Presented by：WAW Creation】電子產品日新月異，所謂「早買早享受」，更有品牌為新產品提供預售優惠。例如XPower便有包括特別版無線充電器及超迷你按摩槍的預售優惠推出，據XPower表示，相關產品由即日起接受預訂，估計可能最快4月尾發貨（註）。
（查詢網站：https://www.xpower.com.hk/）
【Presented by：WAW Creation】
預訂優惠價：HK$291.00（原價HK$388.00）
•2輸出：MagSafe無線充（15W） / Type-C（20W PD 3.0）
•支援Qi2 無線充電標準新規範（Qi2 360kHz標準，備更佳溫度控制）
•可快充iPhone15, Plus, Pro及Pro Max等，支援iOS電量顯示
•重175g及超薄12mm，迷你體積，輕巧便攜
•102mm完美Fit位，不凸出、不擋鏡頭
•N54強力釹磁鐵，150%加強吸力
•CNC切割機身，備有電鍍PVD及磨砂氧化鋁合金2款物料
•安全保護裝置：短路/過充/過放/過熱/過流保護
•尺寸：102 x 68 x 12（mm）175g
預訂優惠價：HK$358.00（原價HK$448.00）
•4種強度調較：1000,1600,2200,3000次/分鐘
•尺寸：138x113x45（mm）
1/出貨日期如有提早或延遲，將不會另行通知。
2/貨期會有機會受到其他因素影響，有可能提早或延遲，預計日期只供參考，如果受到延遲無法接受，切勿購買，早鳥產品不設退貨。
3/早鳥產品不能與其他折扣優惠一同使用，包括會員購物金，如有任何爭議，XPower保留最終決定權。
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