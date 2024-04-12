moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

市場信息：XPower特別版無線充電器及超迷你按摩槍推預售優惠

【Presented by：WAW Creation】電子產品日新月異，所謂「早買早享受」，更有品牌為新產品提供預售優惠。例如XPower便有包括特別版無線充電器及超迷你按摩槍的預售優惠推出，據XPower表示，相關產品由即日起接受預訂，估計可能最快4月尾發貨（註）。

（查詢網站：https://www.xpower.com.hk/

【Presented by：WAW Creation

 

（特別版）XPower M10K 2合1鋁合金數顯10000mAh PD3.0+磁吸無線外置充電器（陶瓷白）

預訂優惠價：HK$291.00（原價HK$388.00）

•採用石墨烯散熱技術

•2輸出：MagSafe無線充（15W） / Type-C（20W PD 3.0）

•支援Qi2 無線充電標準新規範（Qi2 360kHz標準，備更佳溫度控制）

•可快充iPhone15, Plus, Pro及Pro Max等，支援iOS電量顯示

•重175g及超薄12mm，迷你體積，輕巧便攜

•102mm完美Fit位，不凸出、不擋鏡頭

•N54強力釹磁鐵，150%加強吸力

•超方便一啪即充

•CNC切割機身，備有電鍍PVD及磨砂氧化鋁合金2款物料

•LED電量顯示

•安全保護裝置：短路/過充/過放/過熱/過流保護

•尺寸：102 x 68 x 12（mm）175g

•重量：175g

 

 

XPower x Sanrio Kuromi/Cinnamoroll MG3超迷你肌肉按摩槍

預訂優惠價：HK$358.00（原價HK$448.00）

•4種按摩頭，適合不同部位使用

•超迷你尺寸，手掌大小

•特長電量

•4種強度調較：1000,1600,2200,3000次/分鐘

•每分鐘1000次輕柔模式

•超靜音設計

•USB Type-C充電

•尺寸：138x113x45（mm）

•重量：458g

 

註：XPower對預售產品設有以下聲明

1/出貨日期如有提早或延遲，將不會另行通知。

2/貨期會有機會受到其他因素影響，有可能提早或延遲，預計日期只供參考，如果受到延遲無法接受，切勿購買，早鳥產品不設退貨。

3/早鳥產品不能與其他折扣優惠一同使用，包括會員購物金，如有任何爭議，XPower保留最終決定權。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2389.02389.8
港金2218622194
倫敦銀28.82528.885
鈀金1045.51065.5
鉑金985.8993.8
美電7.83617.8366
更新時間:2024-04-12 10:49
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】