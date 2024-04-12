灣區速遞：河套深圳園區「港人港稅」優惠出台

Presented by：WAW Creation

《實施辦法》自2024年4月10日起施行，有效期一年，並溯及適用於2023年1月1日起符合條件的香港居民。

可以享受該優惠辦法的香港居民，須滿足在納稅年度內在深圳園區註冊的實質性運營的企業或其他機構任職、受僱並實際工作，或在深圳園區提供獨立個人勞務或從事生產、經營活動，並在深圳園區依法繳納個人所得稅，且前三年內無重大稅收違法失信記錄。

享受優惠的個人所得具體範圍包含了來源於深圳園區的綜合所得，如工資薪金、勞務報酬、稿酬和特許權使用費所得，以及來源於園區的經營所得和特定人才補貼性所得。

在減免稅額的計算與徵收管理方面，香港居民須在個人所得稅年度匯算清繳時申請辦理退稅，可通過自行辦理、由任職受僱單位代為辦理或委託涉稅專業服務機構等多種方式進行。同時，深圳相關部門將及時發布申報指南，簡化流程，以方便香港居民申報辦理。

要留意的是，若香港居民在享受此優惠政策的同時，也符合粵港澳大灣區境外高端人才和緊缺人才個人所得稅優惠條件，可自行選擇享受其中一項優惠，不可疊加。

（資料：粵港澳大灣區速遞）

「青發會」大灣區兩資助計劃接受申請

民政及青年事務局（民青局）聯同青年發展委員會（青發會）日前宣布，在青年發展基金下推出新一輪粵港澳大灣區青年創業資助計劃及創新創業基地體驗資助計劃，現邀請合資格非政府機構提交申請。

行政長官在2023年《施政報告》強調政府會持續推動青年發展，繼續落實及完善《青年發展藍圖》，而《藍圖》中有不少措施是鼓勵和支持香港青年創新創業。

粵港澳大灣區青年創業資助計劃資助非政府機構推行青年創業項目，為有意在香港和大灣區內地城市創業的青年提供起動資金，同時為創業青年提供創業支援及孵化服務，協助他們應對創業初期所遇到的困難，扶持他們建立和發展業務。

上一輪逾70團隊已落戶

在上一輪計劃，獲資助機構合共招募了217隊青年創業團隊，均在香港設立業務，當中超過70個團隊亦已落戶深圳、廣州、珠海等大灣區內地城市。

此外，為了進一步鼓勵青年探索內地龐大市場的創業機遇，民青局和青發會推出創新創業基地體驗資助計劃，涵蓋的範圍由大灣區內地城市擴闊至內地各省市，資助非政府機構舉辦內地城市創新創業基地的體驗項目，加強香港青年對於內地的雙創基地及相關政策和配套措施的認識，從而協助他們日後考慮落戶相關基地創業。

兩個資助計劃的申請詳情已上載於青發會網頁https://www.ydc.gov.hk/tc/programmes/startup/fund.html。有興趣的非政府機構可遞交申請，截止日期如下：

粵港澳大灣區青年創業資助計劃：6月7日或之前

創新創業基地體驗資助計劃：5月17日或之前

（資料：特區政府駐粵辦）

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/