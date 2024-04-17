打造「新一代好房子」 「華發科技+產品體系技術標準」亮相 珠海華發攜手華為、億航等 「為房子插上科技的翅膀」

以「品質中國 匠心築家」作為口號的珠海華發，延續44年產品研發創新傳統，日前首次在珠海國際會展中心發布「新一代好房子華發科技+產品體系技術標準」。

這個標準的獨特之處，是攜手華為、順豐、億航等巨擘，將鴻蒙系統、無人機配送等AI時代科技植入新一代好房子、第四代住宅建造，為行業發展注入澎湃動力，此舉亦標誌珠海市「數字化、智慧化、綠色化、產業化」新型住宅產品體系建設已取得實質性進展。

Presented by：WAW Creation

「科技+」四代宅：讓人想早點回家

四化十二優：AI時代好房子標準

發布會現場，華發股份董事局副主席、總裁陳茵與在場人士一同暢想未來居住在華發新一代好房子的美好生活情景。

此次全新亮相的「新一代好房子華發科技+產品體系技術標準」，據了解，是以「數字化、智慧化、綠色化、產業化」四化為經，以數位智慧社區、智慧無人機服務、智慧社區養老、智能家居、綠色低碳、質美生態規劃、科技精工建築、健康可變戶型、高定品質精裝、智慧綠色園林、優+生活配套、優質物業管理等十二個方面為緯，在戶型設計、建造工藝、材料材質、智慧系統、通信連接等數十個細分科技領域實現了創新突破。

環繞式無干擾三層錯層超大露台

率先實現科技+無人機投遞

利用環繞式、無干擾、三層錯層設計手法，為每戶配備一個30平方米的超大露台，露台之間「同層不可見、上下不可視」，三面採光的270°環幕客廳，實現了生活私密性、空間舒適度、視野開闊性的完美結合，充分滿足四代宅對空間的要求。

同時，通過在每戶露台設置的無人機停機坪，依託無人機的厘米級精准定位技術，成功實現了最後100米的物流配送。

數字化智慧社區 推動全屋智能家居

與華為共同研發的全屋智能家居體系，以數字家庭控制平台及可擴展的鴻蒙生態系統，聯動玄關、客餐廳、臥室、廚房等11個功能空間的9大類102個智慧設備，覆蓋回家、離家、工作、學習、娛樂、烹飪、睡眠、起床等36個智慧生活場景。

同時，開放式設計實現與各類品牌智慧設備的互聯互通，以華發為可程式設計控制系統實現全屋智慧家居用電穩定可靠，有效解決了智慧家居行業的相關痛點。

專享社區養老 共用天倫之樂

針對社會訴求較大的養老問題，按住宅社區戶數10：1比例，率先在業內推出專為業主配套的養老公寓。

公寓應用了40項適老設計，提供專業的照看服務，並實現兒童遊玩、學習空間與適老活動空間的緊密結合，「在一碗湯的距離」解決了長者探訪、照料的痛點，真正實現專享社區養老，共享天倫之樂。

設計建造科技感

通過科技精工設計與建造，打造科技節能的新一代精工立面，讓建築簡約、現代又充滿科技感。

綠色低碳健康生活

應用了38項亮點技術，通過科技+綠色技術，在綠色材料、綠色節能設計及施工、光儲充、綠色健康系統、碳中和及碳排放管理五大類應用上，取得了多項國內外權威認證。重要的是，通過綠色環境規劃設計、綠色健康空氣、水及隔音降噪系統全面實施，使華發業主的生活更加綠色健康。

華發在整個產品設計建造周期和居住周期中全力踐行ESG理念，也為珠海打造「雙碳」戰略示範城市和「新能源之都」貢獻力量。

科技+舒適安全迭代設計

超高實得率得以實現。以一套230平米的項目為例，便實現了85%以上得房率，再疊加20%的陽台面積、無人機大露台及多面舒適飄窗，合計實用率超過100%。

空間模組化 設計更靈動

至於在戶型設計上，華發特別關注極致景觀資源利用、南北通風、超大面寬、全生命周期可靈動功能的設計理念，進而打造出引領行業的各功能空間細節性設計，其中提升便捷人性化設計亮點有108項，高配品質細節亮點有49項，超容收納模組亮點有39項，並實現超越傳統住宅40%的收納量。

有溫度的社區規劃

社區規劃設計上，以「六大歸家禮序」，賦予業主更高品質歸家體驗。社區規劃設計涵蓋了15個重要社區活動節點，讓童年的夢想、青春的汗水、中年的深情、銀髮的浪漫都能從中找到契合空間。

安保、物業「雙提升」

與華為、海康威視合作研發的安防體系，以及AI科技的深度應用，讓社區每個角落都得到守護，使業主的生活安全又私密，同時結合華發高水準的物業管理，實現了社區安防效率和物業服務「雙提升」。

樹高質發展「珠海範本」 探低空經濟「華發之路」

「綠色、低碳、智慧、安全」，是今年全國兩會期間，國家住房和城鄉建設部對「好房子」的評價標準，業內更視之為新時期第四代住宅的發展方向。

對此珠海市迅速行動，創造性提出了「數字化、智慧化、綠色化、產業化」四化新型住宅產品體系建設，並陸續出台相關政策和技術指引，以加速實現「打造房地產新模式下的珠海範本」總體目標。

作為珠海第一國企的華發集團，當仁不讓，積極承擔起珠海市「四化」新型住宅體系建設的重任。今年1月24日，華發集團便牽手格力電器、華為、中建三局等40家單位，成立珠海市智能家居裝備產業聯合促進會，共同構建新一代好房子產業生態圈，標誌珠海「四化」新型住宅產品體系建設正式啟動。

及至4月2日，華發集團更與華為戰略簽約，圍繞智慧城市、智慧社區、智慧園區、智慧建築、全屋智能、智慧辦公、智慧出行等多個領域開展合作，全方位推動智慧化建設，打造更高效、更安全的智慧體驗，共同打造智慧化體系標杆。

華發還投入千名科技人員的研發力量，與業內領先科技企業順豐、億航、海康威視、格力電器等合作夥伴強強聯手，共同構建華發科技+新一代「好房子」標準體系與技術實施路徑，為中國房地產行業高品質發展新模式、引領新質生產力發展打造「珠海範本」。

華發股份董事局副主席、總裁陳茵在4月13日的發布會上強調，華發將繼續堅定貫徹落實珠海市委、市政府決策部署，以「新一代好房子華發科技+產品體系技術標準」為契機，加快推進「四化」新型住宅產品試點示範項目建設，深度參與珠海市「雲上智城」「天空之城」建設，助力珠海發展全域低空經濟的「天空之城」，踐行「雙碳」戰略示範城市，打造新能源之都，為推進中國式現代化珠海實踐貢獻更大力量。

珠海低空經濟「起飛」 打造「天空之城」

2023年底，中央工作經濟會議強調，要以科技創新引領現代化產業體系建設，打造低空經濟等戰略性新興產業；今年全國兩會期間，「低空經濟」首次被寫入政府工作報告，成為培育發展新質生產力的重要領域。珠海市2024年《政府工作報告》更提出了「大力發展低空經濟及航空航太產業，打造「天空之城」的發展方向。

此次發布的珠海「好房子」建設體系，便創造性加入了無人機配送要素；今年下半年，華發旗下的珠海灣將成為全國首個實現無人機配送的智慧住宅社區，從而拉開珠海全域低空經濟發展的大幕，助力珠海早日實現「天空之城」建設的戰略目標。

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