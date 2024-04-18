天然海洋溫泉環抱 鶴港高速直達珠海口岸 濱海別墅僅售人民幣二百餘萬起

隨着港珠澳大橋通車，港車北上政策實施，珠海已成為港車北上進入大灣區的第一站，也是港人駕車前往灣區各大城市的樞紐城市，大大增加港人在珠海置業的興趣。現時，連接珠海東西部多項大型基建，例如鶴港高速、洪鶴大橋以及香海大橋等已相繼落成，整體交通更為便捷，更為港人在內地居住生活帶來更多元化選擇。

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一直以來，交通配套為港人置業的最重要考慮因素之一。現時港人駕車北上相當方便，有意內地置業的準買家可以撇除交通因素，專注於個人喜好和居住要求揀選心儀樓盤。特別是內地住屋寬敞，房價也較平，可選擇一些較低密度、設施齊全、居住空間更舒適的大型項目，實現「別墅夢」。

央企中旅精心打造

中旅集團是港人非常熟的知名央企，多年來代辦回鄉證及提供豐富旅遊產品，深受港人信賴。中旅集團在珠海市金灣區精心打造的「海泉灣」， 是一個集海洋溫泉、樂園、酒店為一體的大型度假區，佔地約5.2平方公里，擁2.7公里長的海岸線，是大灣區內罕有的大型濱海溫泉旅遊度假區綜合項目，擁有全國首家「國家旅遊休閒度假示範區」稱號。

買別墅 享海泉權益

海泉灣每年吸引200萬人流量，來此享受溫泉度假時光。現時除了旅遊，還可成為業主。中旅推出的海泉灣時光序，是主打190及229平方米戶型的現樓別墅，售價僅人民幣2百餘萬元起，別墅業主還可屬享價值330萬元的溫泉鉑金會藉。買樓享有終身溫泉，堪稱「性價比之王」。

多元化交通迅達海泉灣

隨着道路基建日益完善，現在到海泉灣已相當方便。駕車從港珠澳大橋珠海口岸過關後，經洪鶴大橋及鶴港高速，40多分鐘車程便可到達海泉灣；目前，中旅已設有直通巴士由本港太子站維景酒店往返海泉灣，並有在海泉灣快線接載乘客由珠海九州港及由港珠澳大橋珠海口岸迅達屋苑。北上生活，距離再不成問題。

海洋溫泉與主題樂園

海泉灣度假區以海洋溫泉為核心，水質清澈透明，含有多種有益人體的微量元素及礦物質，匯集108個世界各種風格的溫泉池，可盡情沉浸在溫暖的泉水之中，尋找屬於自己的快樂和寫意。

要玩樂刺激，秘島主題樂園設有彈射式雲霄飛車、水上大喇叭、水上滑梯等豐富遊樂設施。另外，度假區內還有小矮人萌寵樂園、馬術俱樂部等多項精彩娛樂活動，可由朝早玩樂到晚上，與家人和摯友共享歡樂時光。

夏日炎炎，又是玩水季節。今年五一假期，「加勒比狂歡季」將在神秘島主題樂園盛大開園，呈獻精彩的夏日玩水派對活動，當中有限時返場的龍遊星海光影節、升級登場的水樂園，還有連串互對派對及遊園會活動，就在今個假期到海泉灣投入夏日狂歡之旅，認識這片濱海度假區的無窮魅力吧。

社區設施豐富滿足生活所需

海泉灣度假區以百億資源開發，社區生活及康養配套豐富，例如設有業主食堂、烹飪圖書館等餐廳選擇。在漁人碼頭有商業街、百貨超市、酒吧及食肆。

區內亦有運動中心、醫療門診，可對慢性疾病提供專業化醫療服務。溫泉中心還開設了康復療養中心，配套世界級高科技醫療設備，國內外專業康養專家輪流坐診，照顧健康需要。

對於要招呼親友到來的需要，海泉灣設有兩家五星級標準酒店，包括天王星和全新開發的帆酒店，當中配備了健身房、室內室外恒溫游泳池、兒童遊樂設施，並有中餐廳及西餐廳，業主都可以優惠價享用。

海泉灣查詢電話: 59331727(中原海外)

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