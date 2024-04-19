華潤科學技術研究院 明年首批進駐河套港深科技園

採訪：王文斌

製作： 編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

華潤科學技術研究院於2019年6月成立，定位為華潤集團開展科研工作的主要平台之一。在香港則以華潤創業為主體，2023年1月18日正式揭幕。

華潤科學技術研究院（香港）常務副院長，兼任生命健康研究院院長支喆表示，華潤科學技術研究院下設的生命健康研究院致力打造生物檢測中心，預計明年作為香港首批企業入駐河套區的港深科技園，在一個面積3萬平方呎的實驗室樓層，建立生物檢測中心，初步人員規劃超過200人。

支喆相信圍繞河套的特殊性，政府會有一系列的支持政策，並認為河套區在生命健康方面有很大優勢。他指出，華潤科學技術研究院已在河套深圳園區建立多個實驗室，現爭取在香港建立實驗平台，將可與深圳「打通」帶來優勢。

河套區為兩地科研帶來發展優勢。例如現時香港和內地在藥品開發上，一期臨床有互認機制。支喆認為，河套區將來發展可幫助內地，利用香港的國際化及研究院的生命科學優勢進行發展。例如可考慮按照現在全球通用的藥物，直接開展三至四臨床，令國際上已有的藥物，可以在驗證完成後快速進入內地市場，滿足一些病症的需要。

服務個體也服務機構

研究院具備基礎檢測能力，以服務各大醫院及科研機構，同時引進個性化檢測。例如因應肥胖體質狀況，進行糖尿病及高血壓檢測等。支喆希望通過香港各個大學在檢測領域的優勢，進行一些專項的技術研發，以幫助及填補內地可能具有的龐大市場需求。

他表示，研究院成立之初已接觸各個大學的科研機構，現在與香港浸會大學劉樂庭教授進行病毒檢測相關研究，第一代產品已在內地投入使用，研究院將繼續支持第二代產品發展。另外，與香港城市大學楊夢甦教授針對腫瘤的精準醫療研究，已推廣到華潤在內地的醫院使用，現已發展至第四代產品開發。而在香港搭建的生物檢測中心將在蛋白質組學領域，培育出具有核心競爭力的科研能力，並拜訪本地大學教授，探討科研合作空間。

香港65歲及以上長者人口佔總人口超過20%，惟治療師等專業人員數目有限。支喆強調，研究院對銀髮市場非常關注，要服務龐大的長者人口，需要提供大量服務和技術，因此研究院眼未來研發，不僅在檢測領域，還會向機械人替代人手方面發展。

積極培育孵化人才

華潤科學技術研究院在香港是由華潤創業負責營運，科研人員以香港人員為主，即使從內地聘請過來的，也在香港全職工作。支喆指，研究院着重引領和培育科技人才，例如通過英國數個科研孵化單位，將項目的青年團隊負責人，以項目形式引進香港。在孵化人才方面，作為「央企」在香港打造研發中心，一方面希望促進香港的科研人才，另一方面是從海外引進高端的科學家擔任項目領頭人，藉此帶動香港科技發展。

利用人工智能提升生活質素

「研究院除了科研，也希望提升市民的生活質素。」華潤科學技術研究院（香港）董事及副院長，兼任智能與數位化研究院院長李浩然博士強調，AI並不只是產品，更是一個工具，可結合在不同產業應用。例如中醫及中醫藥變量太大，經常被批評質素不統一，通過AI可以令中醫藥變得科學化。AI還可進行大量數據處理，進行科學化分析，再提出方案。

AI應用層面廣泛，例如可研發成為機械人的加速器。李浩然解釋，機械人在某種情況下如何反應及動作，需要大量快速的數據處理及預估，所以涉及大量數據快速處理，AI會很適合。

李浩然表示，在研究產業化之餘，也期望通過商業化過程給市場使用，以推進技術研發及向前。因此現今進行的項目都是有產業化空間，也有市場及前行發展空間。在AI領域，期望成為給不同企業提供AI產品服務的角色，並會研發更多產品服務滿足企業的需要。隨着企業使用數目及需求增加，將會進行更多相關研發，將AI技術向前推進。

華潤作為大型央企，業務板塊非常多，由城市管理、醫療、製藥，以至消費品涵蓋廣泛。李浩然強調，最大好處是華潤的應用場景非常多，例如有養老院可進行機械人試用，這是華潤作為綜合性大型企業最大優勢。

此外，華潤在香港設立總部，但在內地也有很多業務，兩地早已聯通，有些應用場景再沒有地域限制。

開發養老機器人 支援長者物理治療

目前，研究院正開發養老機器人及智慧型跌倒偵測系統。華潤科學技術研究院生命健康研究院養老機器人聯合研究中心首席科學家、路邦科技聯合創始人兼董事麥騫譽表示，由於前線保健人員缺乏，院舍長者一般要輪候一星期才可做物理治療。他們研究的養老機器人，可協助長者進行肩背舒緩、腿部拉筋等動作，並幫助長者主動運動，通過系統記錄長者每日運動力量及平衡動作等。養老機械人有助減省時間，過程只需做5分鐘編程，其餘40分鐘就可交給機械人負責，藉此騰出前線保健人員人手，令長者得到更多照料。其次，即使物理治療師未能親身到院舍，也可以通過遠程傳輸系統，協助長者調節關節位置及力量等。項目將在華潤旗下的養老院試用，希望將此完整系統孵化成完整產品，再更新迭代發展下去。

麥騫譽坦言做基礎研發，很擔心沒有場景。華潤正正提供一個很好的場景給他們試用，可以將研發速度提升很多。他期望透過此標杆的合作項目令更多初創企業，可以在華潤的研究院一起合作孵化新產品。

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/