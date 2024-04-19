市場信息：華發綜合實力躋身中國地產TOP 11 一季度銷售金額位列全國TOP10

採訪：王文斌

製作： 編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

事實上，面對市場環境的不確定性和複雜性，華發仍然取得亮麗成績，不但是對其持續穩健發展的肯定，也凸顯了其扎實的產品力。還有，華發並沒有因而滿足，而是持續優化產品品質，夯實產品力，迭代升級華發新一代好房子，提升產品技術標準，將科技智慧融入進未來住宅產品之中，正如其剛剛發布的「華發新一代好房子——科技智慧產品技術標準」便是最好的例子。

穩健經營 卓越成長

根據億翰智庫日前正式發布的《2024中國地產企業綜合實力TOP100》榜單，華發以卓越的綜合實力位列第11名。同時亦獲得「2024中國房企穩健經營十強」、「2024中國房企社會責任十強」、「2024中國房企成長性十強（國央企）」、「2024中國房企城市更新領先企業」及「2024中國房企ESG先鋒企業」等榮譽稱號。還有，華發位於珠海「華發橫琴璽」，亦獲得「2024年中國好樓盤」樣本專案之譽。

事實上，華發始終堅持以穩健為核心的經營理念，不斷優化財務結構，降低風險，確保在市場波動中的穩定發展。亦因應財務結構安全穩健，有效把握融資與投資戰略平衡，積極推進債務管理，嚴控負債規模，深度優化債務結構，提高資金使用效能；「三道紅線」持續穩居綠檔。

踏入2024年，華發保持良好的發展勢頭，旗下多個項目捷報頻傳，開盤去化超八成，迎來龍年「小陽春」。

此外，在成長性方面，華發公司不斷推出具有創新性和市場競爭力的產品，積極拓展新的市場領域，實現銷售業績的持續增長。而2023年4月，華發股份重磅發布「華發優+產品體系5.0」，以高標準的自我革新，打造出一批經典迭代之作。4月中旬推出的「華發新一代好房子產品體系」，將在珠海率先打造未來居住新典範，為房地產行業高品質新發展模式提供華發範本。

重視社會責任

在追求經濟效益的同時，華發始終將社會責任放在首位，公司積極參與社會公益事業，推動綠色建築和智慧化社區建設，致力於為居民創造更加舒適、環保的居住環境，實現了經濟效益與社會效益的雙贏，也因而獲得「2024中國房企社會責任十強」稱號。至於在保交付方面，去年華發年度交付62個批次，集中交付期到訪交付率97%，提前交付率超60%，部分專案交付滿意度超90%。

此外，華發亦獲得「2024中國房企ESG先鋒企業」稱號，可見其於環境、社會和公司治理方面的卓越表現。全因華發早已對ESG管理體系全面佈局，在華發集團和華發股份分別成立ESG委員會，持續穩定推動集團ESG工作規劃與實踐，更好實施集團ESG戰略、方針和政策，以及提升集團社會責任品牌影響力保駕護航；並持續推動集團產業向綠色化、智能化、數字化轉型，進一步提升經營效益。甚至在剛推出的「華發新一代好房子產品體系」中，華發亦將ESG的理念全鏈條、全周期地貫徹在產品的設計和建設過程，積極推動綠色發展和節能減排，開創行業先河，致力於實現國家可持續發展目標和雙碳戰略。

操盤實力攀新高 穩居房企第一梯隊

據克而瑞發布的2024年1-3月中國房地產企業操盤榜資料顯示，華發以200億元（人民幣，下同），排名第10，穩居房企第一梯隊，比去年上升3位。而在億翰智庫發布的2024年1-3月中國典型房企銷售金額權益口徑榜單中，華發股份也以134.6億元銷售金額位列第10位。

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