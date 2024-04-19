廣州南沙粵港合作諮詢委員會換屆 派發首屆三年成績表 梁振英：兩地交往還有很大進步空間

梁振英認為，諮委會作為一個創新性合作交流機制，三年來着力於拓寬粵港合作深度廣度，充分挖掘兩地合作優勢領域，取得的成效有目共睹。但同時他亦強調，粵港兩地還有巨大的合作空間，希望諮委會委員、專家圍繞中央關於「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」的要求持續建言獻策，以「香港所長」、「南沙所能」來服務「國家所需」，持續推動粵港澳大灣區實現高品質發展，支持香港更好融入國家發展大局。

他更直言，粵港兩地的交往還有很大進步的空間。

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建議企業多到南沙了解發展空間

在總結首屆諮委會和展望未來時，梁振英指出，廣州南沙粵港合作諮詢委員會在三年前成立的時候是全國首創，更形成了官方諮詢專家學者的機制。成立三年以來，諮委會推動了一系列具有創新性的工作，其中便包括《南沙方案》中一些條例的出台，他期望「未來通過諮委會，能夠在很大空間上擴大南沙、乃至於整個廣東省與香港的進一步合作。」

作為廣州南沙與香港全面合作的高層次決策專門諮詢服務機構，諮委會亦是推動粵港全面合作、共同發展的「思想庫」、「參謀部」和「超級聯繫人」。梁振英並指，香港是一個高度國際化的經濟體，意味着外國企業和商會非常多，諮委會作為「超級聯繫人」，可以組織這些商會到南沙參觀，讓更多外企從產業和經濟合作的層面看到最新的發展情況。

梁振英又特別指出，南沙的製造業和服務業很發達，配合香港的第三產業非常發達，「對於南沙好的產品，香港的作用不是提供一個市場，而是通過香港讓產品走向國際，在世界上的市場上賣更好的價錢，這亦是高品質發展『最後一公里』。」

此外，對於目前香港餐飲和文旅等行業面對港人北上熱潮的挑戰，梁振英則建議業界可以積極主動到廣東考察和探索，在更廣闊的市場找尋新的業務發展機會。

促進南沙與香港合作深化實化

據了解，自諮委會成立以來，充分發揮雙向溝通橋樑作用，促進合作深化實化，成效上可歸納為三方面。

一是構建多管道合作機制，首次在內地推出了G2B做法，有效解決了香港與內地城市之間「相互不知道」的問題，積極推進《南沙方案》重大政策、重大事項、重大項目落地落實，推動南沙連結更多優質的港澳及國際資源，以擴大面向世界的輻射力和影響力。

二是打造特色化品牌活動。創設「粵港月講」品牌活動，目前已聯合諮委會香港工作站、專項工作組在南沙和香港舉辦了5期活動，兩地委員專家圍繞跨境金融、專業服務規則銜接、航運物流、獸醫獸藥等合作話題建言獻策，凝聚合作共識。

三是做強專業性協會集群，目前諮委會服務中心集聚了30家香港機構，推動粵港物流合作、食品行業對接、港式養老服務、生物科技研發、跨境醫療合作等領域取得逾20項粵港合作成果。

規則銜接機制對接見成效

至於在落實重點工作方面，亦有四點取得相當進展。一是規則銜接機制對接實現新成效。南沙與香港在法律、會計、建築、衛生等專業服務領域深化交流合作，聯合「一國兩制」研究中心等多家研究機構合作開展課題研究，共同探討「軟聯通」的實施路徑。

二是科技創新產業合作邁出新步伐。香港科技大學（廣州）和民心港人子弟學校訪問境外網路資源和資料跨境需求獲中央網信辦批復並開通運行，「粵港澳大灣區資料保護與資料跨境服務平台」上線。青年創新創業提質發展，爭取與香港高校共建高校聯盟，聯合打造南沙青創大賽等品牌，讓南沙成為香港青年築夢、圓夢之地。

三是對外開放取得新進展。大灣區航運聯合交易中心、廣州南沙粵港澳大灣區氣候投融資中心、粵港澳大灣區（廣州南沙）跨境理財和資管中心等重點項目穩步推進；中藥材線上貿易平台在南沙註冊成立並實質性運作。

四是城市規劃和民生事業展現新面貌。將香港標準融入規劃設計，打造「港人熟悉、國際一流」的城市空間。民心港人子弟學校正式開學，二期擴建項目預計今年9月正式投入使用。港式國際化社區一期居住地塊開工建設，港式金牌全科門診部、港澳居民健康服務中心建成啟用，已為4,000餘人次提供港式醫療服務，港式消費、港味生活的氛圍日漸濃厚。

委員的話

張燕生

中國國際經濟交流中心首席研究員

發展新質生產力

張燕生認為，在發展新質生產力方面，重心包括南沙和港澳在高品質教育體系方面的合作，可以在南沙打造一流的人才和大學。其次，要通過科技創新引領現代化產業體系的創新；可通過基礎研究、應用技術研究、共性技術研究和開發試驗研究打造一流的創新鏈。同時，南沙應通過深化和港澳的全面合作，打造高標準的市場體系和更高水準開放的經濟體制。

方舟

香港「一國兩制」研究中心研究總監

全方位合作 考慮共建共管

方舟指出，南沙的產業空間和土地空間都特別大，和香港的全方位合作應包括先進製造業、高端生產性服務業、金融領域等。他並透露，未來諮委會將在兩個方面推動南沙與香港的合作，首先是制度創新，可以在更多片區考慮與香港共建共管的模式。其次是在行業中推動規則對接，包括建築規劃、測量、金融、醫學等行業進行更緊密的對接，使南沙對香港高端服務業的開放力度進一步加大，真正把南沙建成一個粵港融合區。

林家輝

香港測量師學會會長

交通對港式國際社區很重要

林家輝指出﹕「港式社區的選址必須注重交通，而港式國際化社區緊靠慶盛高鐵站，相信可以吸引很多港人乘搭高鐵到此生活創業。」

梁錦誠

香港規劃師註冊管理局副主席

喜見構想成現實

梁錦誠對於他們提出的意見獲得接納表示高興，「見到當時很多構想和意見都變成了現實，比如現在港科大（廣州）旁邊的大學路，就是我們當時借鑒國外的做法提出的。」他還指出，進入諮委會的第二個三年，將會花更多心思如何更好地銜接從規劃建設轉到運營的這個過程。

李建華

香港規劃師學會前會長

打造國際化社區吸引人才

李建華對南沙的發展感到不可思議和速度非常快，他認為慶盛可以作為南沙將來跟香港聯繫的一個重要門戶。而慶盛港式國際社區規劃的經驗，更可以推廣到其他區域。他們港方委員也會繼續提供更多優秀的香港經驗與南沙交流。

胡志遠

香港中文大學醫學院副院長

提供醫療科技的交流學習平台 對接世界

胡志遠強調，醫療是民生重要一環，除了支持香港人在南沙居住、生活和養老以外，他亦希望在醫療創新科技和產業發展方面，在南沙能夠建一個雙向交流的平台，一方面將國內優秀的醫療健康科技推介到香港，同時也將香港以及海外先進的技術、藥物和儀器通過這個平台在南沙先行先試，進而落實成為對接世界的平台。

林詩鍵

香港船東會司庫、中國委員會委員、海瀚資本創始人及首席執行官、香港海運港口局成員

宜協同發展灣區港口

林詩鍵指出，在港口協同發展方面，港務航運發展需要不同的人才參與，香港和南沙可通過自身不同的優勢協同發展。但他強調「我們不能割裂地看香港的港口或者南沙的港口，應該以大灣區的思路來看待大灣區的港口，實現灣區港口之間的協同發展。」

吳江

中國行政體制改革研究會副會長、中國人事科學研究院原院長

打造高端人才大市場

吳江認為，位處粵港澳大灣區地理幾何中心的南沙在推動國際化高端人才集聚有優勢，更獲批創建全國首個「國際化人才特區」。他指出，在南沙能同時看到國際市場、國內市場，可形成一個統一的大市場，使人才等生產要素在南沙流動起來，並要「從灣區」及「從世界」來看南沙。

TOD打造「半小時交通圈」

梁振英率諮委會委員及專家考察廣州南沙期間，首站是位於慶盛樞紐片區的新鴻基慶盛樞紐綜合體項目。

慶盛樞紐片區是《南沙方案》三大先行啟動區之一，擁有香港科技大學（廣州）等重大戰略機遇平台，也是南沙「未來城市」綜合試點的實證技術集成示範區目。區域以港式理念和模式造城，正積極引入科創及產學研資源，打造為「粵港科創樞紐」。該地「五線交匯」成交通樞紐綜合體，為大灣區「半小時交通圈」建設提供支撐。

參觀宇航科技及汽車電池製造基地

此外，梁振英一行亦考察了中科宇航產業化基地及廣州巨灣技研有限公司，後者是全球首家超快充動力電池專業工廠，所生產的新能源汽車電池，從0%充電到80%只需要7.5分鐘，實現了充電像加油一樣快，據知該公司亦有意將超快充電池技術帶到香港發展。

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