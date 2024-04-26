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宜居香港：高才滿足香港人才需求 有助接軌內地業務工作

【Presented by：WAW Creation】端人才通行證計劃由實施至今年二月，已接獲超過七萬宗申請，批出五萬多宗，並已有四萬多名高才抵港，為本地就業帶來人力資源。環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥表示，香港「鬧人才荒」已有十多二十年，從政府數據可見，專業人士或經理級人才在過去20年的失業水平介乎0.5-2%左右，即使疫情期間也只是2-3%，所以這類人才是長期求過於供。在此背景下，無論是高才或優才，某程度能舒緩香港的人才荒，幫僱主解決很多問題。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

 

「香港作為接通內地及世界的門戶，需要有人才熟悉內地文化、政治背景、市場發展等。所以香港也因應這些商業機會而出現不同工作崗位。」李漢祥認為，無論從事貿易、商業或消費品服務，始終離不開內地市場，所以愈來愈多內地高才及優才來港。他相信並非是香港政府刻意安排，而是市場確實有此需要。

 

金融業轉型利內地人才

金融業有不少工種與內地發展息息相關，例如內地公司來港上市，要進行企業融資及IPO，需要有熟悉內地市場發展的人才。李漢祥指，這些內地公司在香港上市後，當進行投資者關係及推廣，要向分析員講解時，有內地背景，認識內地公司發展的人才會更為有利。同樣，分析員要為內地來港上市公司進行分析，有內地背景、流利普通話、認識內地經濟及行業發展都較為有利。他強調：「這些工作不是港人無法應付，只是有內地背景及知識，一定有優勢。」另外，內地在應用資訊科技方面發展迅速，包括擁有先進的金融科技，因此他也聽到不少僱主提及要聘請內地人才，可將內地相關知識及技術帶到公司之中。從政府公布高才通數字，投身金融服務、創新及資訊科技人才佔整體就業高才人數超過一半，正正反映，這些行業需要內地人才。

 

內地背景有工作優勢

李漢祥強調，香港的人才政策「門戶」一直向全世界開放，只是現在有不少僱主需要面向內地商業環境，這些工作難以委派海外人才去做。客觀條件下，就有很多工作崗位都需要由內地人才擔任。

除了金融行業，李漢祥指，一些大型通訊設備公司、消費品公司、廣告公司、資訊科技公司等，二十年前也在港設立地區總部，但隨着內地市場迅速發展，很多公司的業務愈來愈涉足內地，甚至將地區總部遷往內地。即使地區總部仍在香港，也無可避免要接觸內地市場，亦因此需要對內地市場有認識的人才。

 

部分工種內地較常見

事實上，以往有些工種主要聘請本地人，但當僱主在本地找不到合適人才，就會交由內地人才擔任，例如人力資源部。李漢祥表示，以往人事部主要由香港人擔任，但現在有些專門工種，例如組織發展（Organization  Development），香港都似乎缺乏相關人才，看到有些公司找很久也找不到，但內地則有跨國公司設有相關部門，相關人才可幫助香港公司進行組織發展的工作，所以近年開始看到這類工作由內地人填補。另外，香港近年推動文化產業，香港相關人才也不多，有若干職位空缺找不到人才，內地人才可提供協助。

 

香港國際水平具吸引力

 

香港需要內地人才同時，對內地人才也有吸引力。李漢祥表示，香港作為國際金融中心，是吸引內地人才來港的重要原因。內地金融人才來港發展，等同在他們的履歷蓋上「金漆招牌」，對事業發展一定有幫助。其次是他們在香港可學習金融業的先進知識，例如香港在風險管理及「合規」方面具世界級水平，所以內地金融專才來港累積經驗，日後無論在何地工作都一定有用。香港作為國際金融中心，對內地專才就如「少林寺」一樣，絕對有吸引優勢。

此外，李漢祥認為，香港在資訊流通方面也做得很好，對資訊科技發展有正面的催化劑，所以內地人才來港亦可接觸到全球新技術發展。世界很多資訊科技公司在香港也有業務，再加上近年政府積極推動創科及資訊科技發展，所以不少內地資訊科技專才都願意來港發展。

 

建議設資訊平台 方便聯繫高才

 

「政府可做多少少，幫助僱主找到高才。」李漢祥表示，不少僱主反映沒有門路找到高才，他們作為獵頭人也沒有直接門路，原因是這些高才取得來港發展的「入場券」，未有主動向僱主或獵頭人扣門搵工，因此僱主及獵頭人也很被動，無法聯絡高才。

他認為這是「捉到鹿唔識脫角」，已多次向政府建議，政府有高才通網上數據，可開發一個公開的資訊平台，讓全港有意聘請高才的僱主及獵頭人，可以在此平台接觸高才。此資訊平台可以不用公開姓名、性別及年齡等私隱資料，僅以編碼作為代號，給高才提供專業資格、學歷、工作經驗、要求的薪酬待遇等資料，僱主及獵頭人可留下信息，以便聯絡。此外，此平台可統計數據，識別僱主需要的高才類別，藉此知道香港真正的人才需要，往後就可作出針對性的「搶人才」部署，有助優化及調整政策。

 

子女教育 吸引人才長遠發展

 

專才為事業發展來港之餘，另一普遍的是為子女生活。李漢祥認為香港的教育制度可給學生良好發展，所以有些高才優才願意離開內地工作崗位，考慮子女及家庭需要而來港發展；看不到來港發展的朋友抱短期跳板的心態，他們大部分希望在香港有長遠發展。但當然在香港無法適應都會有離開香港的條子，但都不會抱短期來香港賺快錢的心態。

 

高才通申請或會放緩

高才申請者未必即時來港工作，李漢祥坦言，認識有獲批高才通申請的朋友抱持觀望心態，先取得「入場券」，但仍未落實來港工作計劃。他相信高才通的申請及審批個案數量會比去年放緩，須考慮香港市場對內地人才的吸引力。例如內地城市持續進步，可能會令內地人來港的意欲減底。例如現在很多人北上消費，留在內地從事零售管理工作的發展，可能比在香港更好，他們就未必願意來港。

 

人才來港有助刺激經濟消費

 

李漢祥認為內地人才來港是「正面的」，香港其中一個成功因素是香港的門戶向全世界人才開放，沒有特別傾向某個地方，只因本地市場及僱主所需，才有較多內地人才來港發展。他經常強調，「內地人才來港是創造財富」。他引用反面例子，當僱主在香港找不到所需的中高層崗位，自然會將工作崗位轉移至內地或其他國家城市。沒有高層崗位，其下屬崗位也不會有，職位流失可能不只一個。所以內地人才來港填補了缺口，僱主會樂意將這些工作崗位放在香港。他認為，內地人才來港可幫助僱主做生意賺錢，公司就會擴展。另外，內地人才來港會創造財富，會交稅及消費，對香港的經濟發展及庫房供獻帶來正面幫助。

 

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更新時間:2024-04-26 10:34
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