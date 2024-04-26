灣區點線面：「袁婆婆」在肇慶體驗頤養實況

兩日一夜的肇慶之旅，我到香港賽馬會伸手助人肇慶護老頤養院親身體驗。

院舍獲香港特區政府支持，邀請參與「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，為合資格入住的香港長者提供受政府資助的住宿照顧服務。

【Presented by：WAW Creation】

與猫狗山羊為伴

頤養院位置寧靜，整片山頭風景如畫，環境清幽，為長者提供一個頤養天年的環境。最為難忘的，是院舍內飼養不同動物，包括貓、狗、還有山羊！ 兩天以來，走在院中「幸福大道」，與不少貓兒相伴。閒時更可餵飼山羊，與牠談天。小動物的生命力，為長者的生活增添新趣。

室內室外動靜皆宜

院舍生活動靜皆宜，長者可參與收割農作物，齊齊加餸。早上有八段錦、傍晚椅子操。 任何時間，你都可用戶外健體設施，訓練腰力臂力手力。

變身「袁姑娘」

除了體驗院友生活，我亦「角色扮演」，體驗院舍員工的工作，在晚餐時間分餐送餐。

看似簡單的工作，都有既定程序，戴手套，戴口罩，衛生標準極高。軟餐、糖尿餐、正常餐，配合不同長者需要，而且一律少油鹽糖。

喋喋不休的窩心

最為難忘的，是與一眾長者的互動，晚餐期間，大家喋喋不休，暢所欲言，有長者甚至拉住我，不時提我添飯，但醉翁之意不在飯，只望延長相聚時間，甚是窩心。

香江暖流

《香江暖流》逢星期一至五上午11時10分至下午1時，香港電台第五台（AM 783/ FM 92.3天水圍/FM95.2跑馬地、銅鑼灣/FM99.4 將軍澳/FM106.8屯門、元朗）播出；節目亦於11時10分至12時，同步在港台電視31台視像直播。

https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/magasenior

「灣區耆樂融融」肇慶篇

日期﹕4月30日

時間﹕早上11:10

港台電視31台 香港電台第五台

電台電視，同步播出

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/