灣區信息：逾700大灣區師生聚首香港 共探AI科創未來

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147支隊伍參與「大灣區陸空智慧物流校際挑戰賽」

是項賽事的參賽隊伍由香港及內地廣東省的初中(中一至中三)及高小(小四至小六)學生組成，參賽隊伍共147支，香港隊伍83支，內地隊伍64支。

當日賽事在香港舉行，一天內完成初賽及總決賽，是疫情後首次兩地同學同場切磋，出席師生人數逾700人。

「大灣區陸空智慧物流校際挑戰賽」的舉行目的，是推進大灣區人工智能教育協同發展，同時配合融入國家發展大局的政策方向，促進香港學生主動認識大灣區，並增進兩地學生在不同領域的交流和切磋。

是次比賽延續去年無人駕駛概念，配合低空經濟發展，把陸地物流與航空物流相結合，打造3D陸空物流挑戰賽，暢想大灣區未來智慧交通發展，讓下一代暢想更多的AI應用場景。

暢想AI應用於3D陸空物流

賽事設高小及初中兩個組別，參賽學生運用編程創新能力、科技實踐能力及協同合作能力，現場操控AI智慧物流車及無人機，並通過完成一系列任務獲取分數以贏得比賽。比賽設有一等獎、二等獎、三等獎、優異獎、創意獎及優秀指導老師獎項。

大灣區香港中心董事、廣州南沙粵港合作諮詢委員會主任委員岳毅在啟動儀式上以視頻致歡迎辭，他希望賽事不僅可以幫助提高參賽學生對無人駕駛技術的研究興趣，更以科學知識連接兩地青少年，增進交流，為粵港兩地青少年的民心相通，大灣區一體化發展作出貢獻！

全國政協副主席梁振英則在頒獎致辭時表示：「希望我們的同學首先從生活出發，以社會的需要為場景，帶著問題去思考，善用所學，以科技協助社會解決問題。在此我鼓勵同學們發揮動手實幹的精神，把創意落實。」

同時，他亦寄語同學：「作為新中國人，起點高、舞台大，盼望同學繼續追求卓越，為個人、為家庭、為社會、為國家打拼。」

主辦機構為了讓參賽學校更好地備戰賽事，在2023年12月至2024年1月分別為領隊老師及參賽同學提供免費的無人駕駛原理及編程培訓課程。

賽事主辦單位是大灣區香港中心及諮委會，協辦是香港科技大學(廣州)，並獲得香港教育局、香港創新科技及工業局、香港生產力促進局、香港管理專業協會、香港教育大學知識轉移辦公室、香港津貼中學議會、香港直接資助學校議會、香港電腦教育學會、大灣區國際信息協會、廣東科學技術職業學院計算機工程技術學院(人工智能學院)、城市土地學會及小馬智行作為支持機構。

出席該活動啟動儀式的嘉賓包括廣州南沙經濟技術開發區港澳合作事務辦公室呂偉副主任、教育局總課程發展主任(科學)2李循敏、大灣區香港中心董事高靜芝GBS, JP等。頒獎禮則邀得大灣區香港中心董事劉炳章、香港管理專業協會梁蔓茵總經理、香港生產力促進局新世代企業及技能發展部馮嘉寶總經理、香港津貼中學議會李伊瑩主席、香港直接資助學校議會招祥麒副主席、城市土地學會(中國大灣區)何震東副主席、香港電腦教育學會陳俊銘副主席、廣東科學技術職業學院計算機工程技術學院(人工智能學院)無人機工作室負責人黨丹丹老師等擔任頒獎嘉賓。

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