新質動能向吉行 遊走長春 松原 白城 探索吉林新質生產力前沿

「新質動能向吉行」 網路主題活動由吉林省委宣傳部、省委網信辦主辦，中國吉林網、鳳凰網吉林頻道承辦，香港明報、鳳凰衛視、澳門日報、廣州日報、香港Z世代新青年、澳門Z世代新青年，以及省內媒體新華網、央廣網、吉林日報、吉林廣播電視台、中國吉林網早前（4月22-25日）同行於「白山黑水」之間，深入考察長春市、松原市、白城市多個領先產業，投入吉林壯麗的自然美景之中。

【Presented by：WAW Creation】

長春市

長春市是全國重要的裝備製造業基地，「中國製造2025」試點城市。工業在長春一直是經濟的主導力量，當中又以汽車工業佔據重要份額。

中國一汽研發總院 開拓創新路

「紅旗」是中國著名的豪華汽車品牌，多年來在創新的道路上不斷前行。中國一汽研發總院於2017年9月成立，目前擁有4,463名員工，近年成功打造包括紅旗在內的13款全新產品，樹立行業新標杆，並分別在中國北京、南京、天津、海南、東營，德國慕尼克設立了研發及試驗公司，形成全球研發格局。在紅旗文化展館之內，可一覽紅旗從誕生到成為「國車」，再到新時代強勢崛起的足跡。

中車長客 內地軌道客車超前發展

中車長春軌道客車股份有限公司（下稱中車）是中國地鐵、動車組的搖籃，也是中國核心的軌道客車研發、製造、檢修及出口基地。2021年，中車研製的龍鳳呈祥系列復興號智能動車組，全面的將中國的高鐵推入了智能化時代。

中車在1954年作為新中國第一個自主製造鐵路客車的製造工廠，1959年生產出了第一輛鐵路客車，1967年研製了新中國的第一列地鐵。另外亦進行了國產動車組及磁浮列車的探索。2017年，中國標準動車組上線運營，2020年研製出時速400公里可變軌式的動車組。產品出口至20多個國家和地區。

長光衛星 中國商業航天「飛天」

長光衛星技術股份有限公司成立於2014年，是中國第一家集衛星研發製造、運營管理和遙感信息服務於一體的全產業鏈商業遙感衛星公司。自主建設並運營管理的「吉林一號」，能夠提供高時間分辨率、高空間分辨率、高光譜分辨率、快速廣域覆蓋的衛星遙感數據以及以衛星遙感數據為基礎的空間信息綜合應用服務。至今，「吉林一號」已為農林、水利、環保、交通、金融、自然資源、城市建設等14個領域開展150餘項類別的精准服務，先後為170餘個國家/地區的數百家單位提供了高質量的遙感信息服務。

長新創谷 智創未來

北湖未來科學城構建「一核引領、三片聯動、多園支撐」的創新發展格局，其中「一核引領」的長新創谷重點發展高新技術產業、戰略性新興產業和未來產業，吸引和培養科技人才。據悉，長新創谷總佔地面積19.2萬平方米，共有15棟單體建築，可提供72萬平方米科技研發、辦公及商業面積；務求將之打造成一個科技創新驅動、文旅創意發展、生活創業服務一體的一個生活環境。目前已引進歐美同學會東北海創中心等20個項目，還有多個項目正在落地及洽談當中。

海譜潤斯 堅持自主研發OLED材料

OLED（有機發光二極體）是一種能發光的半導體電子元件，主要應用在手機、電視等各種顯示器上。長春海譜潤斯科技股份有限公司致力於OLED材料的技術研發、生產、銷售及技術推廣的高新技術企業，是最早給國內量產柔性六代線供貨、也是第一家進入華為、蘋果生產線的國內OLED材料供應商。目前自主研發生產的產品已在不同時段對國外材料進行了國產化替代，並廣泛應用於華為、蘋果、VIVO、OPPO等手機及穿戴設備。2015年5月成立至今，屢獲企業及創新獎項，並獲得165項授權專利。

松原市

松原市位處地處松花江上游與嫩江之間的松嫩平原，是一個因油而建、因油而興的城市，也是國家能源戰略基地。

中車集團 開拓新能源裝備產業

中車集團總投資450億元（人民幣，下同），推動新能源裝備產業基地項目及風光資源開發板塊，全力打造國內首家AAAA級工業生態產業園。其中，在產業項目板塊方面投資100億元，主要建設智能葉片、電機、整機、儲能、智能運維及辦公生活為一體的綜合性建築群。項目建成投產後，可年產風機400台套，實現產值120億元。在風光資源開發板塊方面投資350億元，項目建成投產後，綜合年產值可達280億元。

查干湖 自然生態提升

松原市水資源豐富，位於前郭縣境內的查干湖隨着生態環境持續提升，當地形成了春捺缽、夏賞荷、秋觀鳥、冬漁獵的四季旅遊景觀。先後被評為國家AAAA級旅遊景區、國家級自然保護區等稱號。查干湖冬捕早在遼金時期已享有盛名，時至今日已成為了一年一度查千湖冰雪漁獵文化旅遊節，被譽為「最後的漁獵部落」。目前湖內魚類有68種，當中又以胖頭魚最為著名。走進漁獵文化博物館，可欣賞到活躍當地的古生物化石，包括王氏水牛及猛獁象等，以及昔日的生活用品。

白城市

通榆縣致力推動高質量發展，聚力打造新能源裝備製造基地，多個產業奔赴通榆設廠，形成群聚效應。訪問團走訪當中四家通榆縣清潔能源項目及裝備製造企業，了解市場狀況。

三一重能 風電領域中國前五

三一重能股份有限公司是全球綜合排名前十、中國前五的風電整機商。通榆縣三一風電作為其在東北的重要風電智能生產基地，主要從事風電機組及配套葉片的研發、製造與銷售，2021年度智能製造示範工廠。通榆三一零碳智造產業園項目建成投產後，年產值可達70億元，員工1,000人以上。據悉，現時準備建設的三期項目，車間面積將達到2萬多平方米，以滿足大型葉片和大型風機的擴大生產的需求。

凡瑞重工（通榆）打造全國最大法蘭盤生產基地

凡瑞重工（通榆）有限公司是以清潔能源關鍵部件製造為主業的企業，同時也是一家提供設計、鍛造、精加工服務的精密機械製造企業。企業主要主生產風電配套，包括法蘭類、鍛件類，焊接結構件類的產品。在投資10億元的新能源裝備製造基地建成投產後，將成為全國最大的法蘭盤生產基地，可完善通榆風電裝備製造產業鏈，尤其是鍛件生產及後續機械加工的硬實力。

通榆天能重工 可年產風電塔筒20萬噸

青島天能重工股份有限公司是國內領先的風力發電機組塔架設備製造商和供應商，專業從事兆瓦級風機塔架及其相關產品的製造和銷售，在塔筒製造行業排名前列。子公司通榆天能重工有限公司於2020年6月成立，總投資4.5億元。項目一期10萬噸於2021年5月竣工投產，項目二期於2022年9月末投產，可年產風電塔筒20萬噸，新增就業 350人。

吉能通榆八面風電項目 總裝機30萬千瓦

吉能通榆八面30萬千瓦風電項目按無人值班、無人值守，集中控制，智能化智慧型風電場進行設計。採用38台單機容量4.0MW，輪穀高度110米，葉片171米的風電機組。經綜合折減計算，預計風電場年上網發電量為496,350MWh，滿發小時數為3,309小時。

莫莫格國家級自然保護區 保護生物多樣性

白城天然資源豐富，是東亞候鳥遷徙通道上的重要停歇地、繁殖地。吉林莫莫格國家級自然保護區是典型的內陸濕地與水域生態系統類型保護區，約7萬公頃類型多樣的濕地，原始狀態保存完好，植物類型多樣，烏類種類豐富。特別是保護珍稀瀕危鳥類，維護區域生態平衡方面發揮著重要作用。重點保護對象是以白鶴、東方白鸛為代表的珍稀水鳥及其賴以棲息的濕地生態系統，2013年國際濕地公約組織批准莫莫格保護區加入國際重要濕地名錄。

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/