諾貝爾英雄論道「中新廣州知識城」 燃點新質生產力「火花」

據悉，是次大會將為有意與中新廣州知識城合作的諾獎得主提供科技合作的落地方案，積極為粵港澳大灣區的產業與經濟發展引入國際頂尖智力資源，助力中新廣州知識城打造成為「知識創新高地、國際人才自由港、灣區創新策源地、開放合作示範區。」

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三位諾貝爾獎得主高峰論道，包括2006年諾貝爾物理學獎得主喬治·斯穆特教授（Prof. George F. Smoot）、2013年諾貝爾化學獎得主邁克爾·萊維特教授（Prof. Michael Levitt）、2016年諾貝爾化學獎得主詹姆斯·弗雷澤·斯托達特教授（Prof. James Fraser Stoddart）。同時，諾貝爾獎得主攝影肖像藝術家彼得˙巴德（Mr. Peter Badge）和林道大會基金會董事總經理尼古拉斯·特納、林道大會列支敦士登大使奧蕾莉亞·弗裡克博士作為特別嘉賓出席活動。

頂尖科學家 共話科技未來

六位嘉賓圍繞「科技的發展與人類的未來」，和林道大會代表和與會者從不同領域出發，深入剖析了科技進步對人類社會的深遠影響，探討了人工智能可否預測未來、科技發展如何助力區域高質量發展、人工機器分子和人工智能對科技發展的影響。

本次系列活動還結合「論壇+研討會+對話交流」的形式，讓科學家、科創企業家、科技新秀及青年學者進行面對面交流和對話。三天活動分別開展了諾獎得主走進校園，與青年學生分享他們獲得諾貝爾獎的故事，與青年學生對話交流活動；諾獎得主走進知識城與企業閉門交流活動，以及2024諾貝爾英雄論道中新廣州知識城盛會暨晚宴活動。

展示49位諾獎得主肖像

位於中新智慧園知識城國際科技中心的諾獎群英肖像館在4月29日舉行了隆重的揭幕儀式，該肖像館由諾貝爾獎得主肖像攝影藝術家彼得·巴德創作。館內陳列49位諾獎得主的個人攝影像，在呈現的攝影肖像中，他們或在對話，或在工作，或是面對鏡頭進行沉思，細節顯現出攝影師對圖像的構圖和對人物的感情色彩。

彼得·巴德從20多歲開始拍攝諾獎得主的照片，每一張照片背後都有故事。「當我環遊世界拍攝肖像時，正處在美國和歐洲的失業率相當高的時期。當時因為很多學生沒有完成學業，所以對科學家、醫生、化學家和物理師的需求很大。史密森尼博物館和德意志博物館推出一個合資項目，希望通過諾貝爾獎的展覽，再次激勵年輕一代對科學的追求。就這樣，我開始了我的攝影生涯。」

「肖像館只是一個開始，我們旨在通過諾獎得主，建設一個國際交流平台，進而連結全世界的科學家。」林道諾貝爾獎得主大會粵港澳大灣區大使、廣州科獎星城投資發展有限公司董事長王萬寶強調，廣州中新知識城是一個國際科學和科技的一個交流平台，是科技交流的橋樑。

諾獎得主感概知識城變化

諾貝爾化學獎得主、中國科學院外籍院士龍· 切哈諾沃曾多次來訪中國，對這裏的一切變化感到無比震驚。「十年前看到黃埔的照片時，這裏還是一片空曠。但當我今天親自來到這片土地，卻被眼前的景象所震撼。各種各樣的高樓大廈、創業公司在此佇立，這裏的變化簡直可以用翻天覆地來形容。」

2013年諾貝爾化學獎得主邁克爾·萊維特亦形容這是一個「令人印象深刻的知識城市」，並且對廣州的自然景觀表示非常欣賞。他特別提到，這裏的建築之美、開闊的土地以及專注於知識的氛圍，都讓他印象深刻。

期每年舉辦 激發多角度交流

「諾貝爾英雄論道中新廣州知識城」致力成為大灣區乃至全國最具影響力的年度科學界盛事，預計未來將每年舉辦。活動除了邀請多位諾貝爾獎得主參會與企業交流互動以外，亦將邀請院士專家、廣東省科研院所、林道大會青年會友與諾貝爾獎得主參與交流研討，討論粵港澳大灣區的科技人才培養及前景。

大會將着力促進諾貝爾獎得主、國內科學界專家學者、行業企業家及青年學者的互動，激發更多創新概念，從科學家、科研機構、企業、高等院校等不同視野和維度出發，搭建最具國際影響力科學研究及交流互動平台。

science.now知識城辦事處揭牌

science.now知識城辦事處是一個科學社交網路平台，供全球的研究人員和科學家就關鍵問題進行合作，當日在活動現場舉辦了揭牌儀式。

該平台得到了來自諾貝爾獎、圖靈獎、阿貝爾獎、菲爾茲獎得主等知名人士的支持和認可。事實上，早在2019年的廣東－新加坡合作理事會會議上，林道大會、知識城合資公司、科獎城控股有限公司已和Science.now GmbH簽署合作意向書，四方旨在依託中新合作以及科獎城控股有限公司的資源管道，引進Science.now等組織資源，匯聚全球科學巨人在廣州開展一系列國際科技人才合作項目，助力打造知識城成為「全球頂尖科學家的創新基地，中外青年科學家的發展搖籃」。

中新合力打造知識城

中新廣州知識城是中國與新加坡國家級雙邊合作項目，在國務院批復的《中新廣州知識城總體發展規劃（2020—2035年）》中，明確知識城作為「知識創造新高地、國際人才自由港、灣區創新策源地、開放合作示範區」的戰略定位，未來知識城將努力打造具有全球影響力的國家知識中心、粵港澳大灣區高質量發展重要引擎。

在廣州城市發展戰略規劃中，中新廣州知識城也被賦予打造廣州活力創新軸「北極點」的使命。中新廣州知識城投資開發有限公司（簡稱「知識城合資公司」）作為中新戰略合作踐行者和重要載體平台，為響應中新雙方「繼續提升共建水準，擴展在科技創新、高端製造業、知識產權保護和人才培養等領域合作」的共識，通過中新雙方的資源分享與協作，與林道諾貝爾獎得主大會（Lindau Nobel Laureate Meetings「林道大會」）達成合作，匯聚全球頂尖科學家及科技界智庫資源，開展一系列國際科技人才合作項目，本次「諾貝爾英雄論道中新知識城」便是其中系列重點活動之一。

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