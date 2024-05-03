市場信息：廣州市—南沙醫院、富通保險與大灣區醫療集團 攜手開通「跨境結算」直付服務

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據了解，富通保險指定產品客戶將可在廣州市—南沙醫院和大灣區醫療集團於大灣區指定的網路醫療機構內獲得包括中醫、西醫、全科及專科，以至住院的一站式高品質醫療服務，經客戶准許授權後更可實現跨境電子病歷、檢驗檢查結果在大灣區內醫療機構的互認互通，體驗診後簽單即走（註）以及跨境使用理賠款項支付醫療開支（註）的便利。

簽單即走及跨境使用理賠款項

廣州市一南沙醫院院長戴奇山表示，合作可以更好地便利港澳居民融入灣區發展。「香港和內地醫療體系不同，各有優勢。我院與大灣區醫療集團及富通保險的合作，既實現了全科和專科的優勢互補，也解決了跨境直付的難題，為患者提供了更好的就醫體驗。」

富通保險有限公司行政總裁葉文傑亦指出﹕「為回應兩地政府支持居於大灣區的市民醫療需要的相關政策，同時便利更多長居內地及經常北上南下的客戶，促成了此次與廣州市一南沙醫院和周大福企業旗下的大灣區醫療集團的深度合作。此舉不僅進一步壯大富通保險於大灣區的醫療網路，更整合了預防、中西醫結合診治、到跨境直付的一站式便利體驗。」

大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰博士強調，是次合作進一步推動了價值醫療模式在大灣區的發展，一直以來，該集團都聚焦於為大灣區客戶提供可信任及可負擔的醫療服務，此次希望通過三方的深入合作，讓有跨境醫療需要的大灣區居民，能在廣州市一南沙醫院、大灣區醫療集團及富通保險指定醫療機構獲得互聯網醫院與門診結合的醫療服務。同時，他又指，「通過我們的跨境資料交換平台，客戶能授權粵港醫療專業人員訪問自己的電子病歷及檢驗檢查資料，避免重複檢查帶來的額外成本。如果客戶有跨境理賠需求，在客戶同意的前提下，也能通過我們的服務，合理地跨境使用理賠款項來支付（註）醫療費用，獲得醫療及支付上的雙重保障。」

他續稱，由於社會急速老齡化，醫療服務結合醫療保險，將成為健康產業未來發展方向。因此集團發起「粵港協作價值醫療夥伴體系」，希望聯合粵港兩地醫療及保險機構，發揮「醫療服務+醫療保險」的雙重保障作用，讓大灣區居民獲得可信任、可負擔且便捷可及的醫療服務。據知三方將繼續推動價值醫療的發展，圍繞客戶需求及利益，探索更多醫療服務及醫療保險合作的創新模式，實現改善醫療成效、降低醫療成本、增強居民就醫體驗的價值醫療目標。

（註﹕對於預先批核的個案，富通保險理賠部將跟據保單條款向指定網路醫院提供批核金額的付款服務。）

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