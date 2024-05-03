宜居香港：高才求職要有準備 僱主或會「資歷審核」

僱主要聘請內地人才，高才也要覓得工作以延長逗留期限，惟現時雙方都沒有便捷的聯絡途徑。「如果高才沒有在香港的工作記錄，沒有將個人資料放在求職平台，僱主及獵頭人是完全找不到他。」環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥建議政府設立公開資訊平台，並推動業界舉辦招聘會，以便僱主及獵頭公司可跟高才取得聯絡。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

高才通計劃申請條件之一，是申請人在緊接申請前一年，全年收入達港幣250萬元或以上。這類「高薪人士」，一般 從事中高層職位，招聘要求較高。李漢祥指，僱主可能因為種種敏感原因或商業考慮，未必會公開招聘，只透過獵頭公司低調地搜羅人才。所以高才通過獵頭公司搵工會「較為有效」。因為獵頭公司不只服務單一僱主，可為高才提供較精準的配對。假如高才自行向企業逐間求職，時間成本會相當高。

甄選時間平均兩個月

人才來港擔任中高層職位，李漢祥提醒，一定要有英文履歷，並準備相關學歷及專業資格證明，近五六年的工作及薪金證明，這些都是僱主關注的資料。他指出，有些企業在甄選過程中，可能不只是面試，有些可能要考試、做網上性向測試、小組討論等，從事尖端及高端崗位，可能要經三四輪的甄選過程。由面試到出聘書，預計平均要兩個月時間。

港僱主習慣查核工作表現

對於高才學歷及資歷是否與本地掛鈎。李漢祥坦言，由於未有渠道接觸高才，也難以掌握高才的履歷。然而高才通計劃設有合資格大學綜合名單，這些都是優秀大學，加上很多內地人才已考取國際認可的專業資格，所以學歷及專業資格都不是大問題。惟因應內地人的工作經驗及公司背景，他建議僱主「做多少少」資歷審核（Reference Check），問清楚內地求職人士的前僱主，了解其過往工作表現。「始終香港僱主聘請一個未曾到香港工作的人，不只要問求職者，也要問前僱主。」不過，他坦言，內地公司很少採用此方式，這是兩地的「落差」。

他指，香港招聘或需求職者簽署同意書，以便向其前公司人事部查問，內地情況則有所不同。他看到有香港僱員，曾在香港為有內地背景的公司工作，當需要做資歷審核時，內地公司的舊同事、人事部主管或老闆都不願意提供，一般只會提供工作證明，不太願意提供資歷查核及收入證明。他提示僱主可從糧單、銀行或交稅記錄等資料，了解申請人以往工作情況，「將拼圖砌得愈多愈好」。

未見兩地員工難磨合

兩地職場文化始終有所差異，高才融入香港或需重新適應。李漢祥認為大部分高才來自內地，相信語言及文化相近，繁體字也不難適應。「始終華人社會的共同點是拼搏、積極向上爬，所以工作時間長、夜收、周末工作，內地人會知悉香港文化，而他們的工作節奏也接近香港模式。」

他相信職場磨合上不會因為是兩地人而有所分別，最重要是內地來港員工的工作能力及表現能否贏得同事的專重及信任，所以要視乎其個人工作能力、人際溝通及處事技巧。他甚至聽到不少本地人分享，認為內地人才的英語能力很好，認識全球發展趨勢，具有國際視野等評價，而且有不少來港工作的內地人，是任職較有規模的機構，會有相關制度及培訓，讓內地人及本地同事建立團隊精神，看不到有明顯磨合問題。

要令內地人才盡快適應香港，李漢祥提議，僱主提供一般入職基礎培訓外，可增加香港生活資訊的支援，講解一般在港工作法例要求，例如報稅、子女教育、租屋注意事項等，幫助內地人才更容易適應香港的工作和生活環境。

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