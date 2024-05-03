灣區速遞：肇慶推便利港人政策措施19條

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《措施》主要涉及便利在肇慶居住生活、支持在肇慶就業創業、投資興業、推動醫療便利化及開展社會民生交流等五大方面，着重聚焦申辦居住證、購房、休閒養老、交通出行、港澳專業人才技術資格考試及職稱評審、個人所得稅財政補貼優惠、港澳居民在肇慶開辦企業、進出口貨物通關等領域，共制定19條便利化政策措施。

針對居住生活就業投資

在居住生活方面，《措施》突出在申辦居住證、購房、休閒養老、交通出行等方面便利化政策措施。讓港澳人員進入肇慶市內流動更加自由、便捷，工作和生活更加便利化。

在就業創業方面，則突出港澳專業人才技術資格考試及職稱評審、拓寬港澳居民來肇慶就業空間、港資澳資企業科技創新、個人所得稅財政補貼優惠等政策措施。港澳居民來肇慶就業無需再辦理就業證，在找工作時享受與內地同等的待遇，全面打開港澳人員在肇慶就業的方便之門。

同時，亦推行港澳居民在肇慶開辦企業、進出口貨物通關、推動與港澳「跨境通辦」等便利化措施，使港澳居民「零出關」即可辦理政務服務。以促進港澳地區與肇慶間的人流、物流、資金流、資訊流互聯互通。

推動醫療便利化

至於醫療方面，則按照有關規定（企業職工基本養老保險和職工基本醫療保險），為港澳居民提供優質醫療服務。同時支援港澳資本在肇慶以獨資、合資、合作等多種形式開辦醫療機構，參與粵港澳大灣區醫療服務融合發展，促進灣區醫療健康產業緊密融合。此外，該市亦大力支持養老機構發展，目前全市共有養老機構72家，其中公辦40家，民辦32家（其中有2家是港資興建的養老服務機構）。該市將採取資源整合、功能提升、公建民營、政策扶持等措施，推動養老機構提升服務品質和水準，加強與香港養老服務的合作交流。

（資料：駐粵辦）

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