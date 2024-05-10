宜居香港：罕有癌症——滑膜肉瘤的醫治

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香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生李慧妍解釋，常見癌症如乳癌、腸癌、肺癌屬於上皮癌，而在肌肉及軟組織位置生長的癌細胞稱為肉瘤（Sarcoma），佔所有惡性腫瘤發病率少於1%，而滑膜肉瘤則屬其中之一，病例更為罕見。

滑膜肉瘤的「產生」

滑膜肉瘤一般生長在四肢關節或內臟軟組織位置，其症狀包括發病位置變得腫脹和疼痛。李慧妍醫生指，滑膜肉瘤發病成因未明，患者年齡一般在三十歲以下發病。如腫瘤出現在膝頭位置，有可能壓迫神經引起膝痛，影響關節靈活性，相比另一膝頭會顯得較為腫脹。她強調，患者如出現腫脹或疼痛症狀，應尋求醫生檢查，若早期發現，一般可以治癒。

李慧妍醫生進一步指，關節腫脹很少會由癌症引發，關節紅腫發熱多因發炎引起，當病人出現這些徵狀時，往往會誤導病人以為是平常關節勞損或創傷問題，因此不容易在病發初期便能揪出問題所在。所以她建議，若觸摸關節痛處感覺軟腍，不排除可能含膿或水腫，但如碰到腫塊或硬塊，則應盡快尋求醫生安排進行磁力共振（MRI）了解病況，如發現異常，醫生會抽取組織作進一步檢查。

診治手段

以手術及電療為主

如不幸確診，大部分肉瘤會以手術及電療處理，化療則視乎個別情況。術後是否會影響患者日後的活動能力，則取決於腫瘤的大小和位置以及術後進行物理治療的康復進度。至於標靶治療和免疫治療，是否適用於這種罕見癌症，由於案例甚少，研究成果可能是漫長的等待，目前還在研究階段。

同時，李慧妍醫生特別指出，患上這個病的病人，往往找不到同路人支援，治療路上苦不堪言，故病人在治療期間的堅持和不畏懼精神實在至關重要。

病後復康新困擾 高壓氧治療助度難關

或許很多人會聽過「高壓氧」治療這個名詞，但到底其功能如何，則相信很多人不甚了了；或者我們可以從滑膜骨肉瘤病人——恒仔的故事得知一二。

當然，這個故事亦少不得急症科專科周卓威醫生，因為就是他在2020年「遇」上了恒仔，而他亦是香港引入高壓氧治療的首批醫生之一。

話說恒仔在2000年被診斷患上罕見的高惡性度滑膜肉瘤，當時年僅19歲，剛投身消防工作，卻發現左腳小腿內有一個約五毫子般大小的軟塊。最初未有在意，但時隔半年，軟塊已生長成「375毫升紙包飲品」的形狀，並確診為惡性軟組織腫瘤。

恒仔說，「當時覺得晴天霹靂，很擔心會死。」由於腫瘤靠近神經線，他先接受化療令腫瘤縮小，進行腫瘤切除手術後，再經過二三十次放射治療（電療），最終成功康復。

但當恒仔在癌症治癒18年後，卻受到慢性骨髓炎襲擊，在曾經接受癌症治療的左腳小腿位置出現反覆傷口無法復原的情況，傷囗在經歷一年半常規傷囗處理後，一直未見復原，出現大面積潰爛，更有礙恒仔日常行動，要倚靠拐杖及服食止痛藥過日子。

恒仔無計可施，在網上尋找資料時無意中發現外國有案例以高壓氧治療有助傷口「埋 口」，便經不同醫生轉介接觸到周卓威醫生，他詳細了解恒仔病情發展後，為他開展高壓氧治療。

周醫生指此項治療除了適用於大衆認識的一氧化碳中毒以外，在處理壞死性軟組織感染和部份放射性治療後引起的皮膚創傷或長時間未能修復的傷口，即三個月內用盡方法，包括洗傷口、注射抗生素、用上好敷料處理傷囗都沒有好轉的病人，有相當出色的治療效果。而恒仔經過十多次高壓氧治療後，傷口由「死灰爛肉」逐漸回復紅潤。

到底高壓氧治療是甚麼，下期將有更詳盡報道恒仔和高壓氧治療的故事。