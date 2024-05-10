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市場信息：廣佛地鐵上蓋「怡翠晉盛」新一期欣園 香港首推20套 入場價人民幣193萬餘元起

【Presented by：WAW Creation】佛山市怡翠地產開發的「怡翠晉盛」項目，雄踞佛山新城中心地段，集城市資源、交通資源、自然資源、文體資源等多重優質資源於一體。作為怡翠地產首個進駐佛山新城的超大型城市綜合體項目，「怡翠晉盛」總建築面積達115萬平方米，物業業態集高端住宅、頂級酒店物業、怡翠大型國際購物中心、NBA標準級別的國際體育文化演藝中心、望江公館、濱水商墅於一體，配合6萬平方呎國際幼兒園和省級東平小學等優質教育配套，打造一站式配套與質量生活。

Presented by：WAW Creation

是次推售的「怡翠晉盛」欣園組團佔地面積12.3萬平方呎，定位為高質量純豪宅小區，設計有2棟高層複式，1棟大平層及16套別墅，合計共396戶；本次推售的第1棟高層複式，合計169戶。

至於在港推售的「欣園」第1棟，採用純複式純南向四房設計，享超高實用率，戶戶都可以擁覽園林盛景，還能最大化窗外的CBD盛景。現於香港首推20套，建築面積約1,108-1,238呎（約103-115平方米），為四房二廳三衛雙套間戶型，精裝單位入場費僅需人民幣193餘萬元起。

 

交通便利 配套齊全

「廣佛環綫」的廣佛南環和佛莞城際兩條線路，預計今年內同步開通。開通後約10分鐘可達廣州南站。未來佛山新城將成為集城際輕軌、地鐵、空港、公交、出租車於一體的立體交通網，通過高鐵網接駁香港、深圳、廣州、東莞、江門、珠海、惠州，實現一小時生活圈。還有，廣佛地鐵「新城東站」C出口與「怡翠晉盛」商業地塊內的怡翠大型國際購物中心及國際體育文化演藝中心接駁，距推售的「欣園」組團直線距離約50米，出入相當方便。

 

項目長期展銷廳：

地址：九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心B座7樓717室

查詢：2388 7800

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更新時間:2024-05-10 13:09
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