廣州公司研發天然「生物質」應用材料 香港參展推動多元化「走塑」應用

現時市面上即棄塑膠餐具替代品質量參差，消費者普遍對相關知識「一知半解」，容易落入「綠色」陷阱。廣州樹合科技有限公司（原熒創科技有限公司，下文稱「樹合」）研發總監凌浩提醒，紙製品包裝不等於「零塑」。

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凌浩直言自己也有關注香港的「走塑」政策，月前更赴港參加由貿發局舉辦的香港國際印刷及包裝展，期間他還走到外面餐廳觀察替代品質量和使用情況。

正如很多消費者反饋的一樣，凌浩發現在「走塑令」下，商家普遍使用紙餐盒和紙碗來替代，但是這些餐具往往遇水之後會變軟，這說明性能較差，這類產品技術仍需提高，經過表面處理後方可具備良好性能。

凌浩肯定香港在該方面較內地更為進步一些，但他認為，相關部門和組織需要宣傳降解，讓消費者知道現有的材料有甚麼問題以及需要替換的原因。

「眾所周知，大量使用塑料對環境的影響涉及到水、土壤等方面，更長遠來看，這些塑料會進入食物鏈，進而進入人體會產生微塑料。當微塑料在人體內堆積，慢慢對人體產生危害。」他認為這兩點都應該讓市民清楚了解，「毫不誇張地說，每人每周攝入微塑料的量相當於一張銀行卡。」

紙製品包裝難免化學助劑

凌浩解釋，目前市面上的紙製品包裝添加了化學助劑。「由於天然紙張不具有阻隔性能，無法防水防油，用在食品包裝上會產生很多問題，因此造紙工業會增加一些化學助劑。」以往最常見的是一種含氟防油劑，但近年被發現氟碳化合物用於食品接觸對人體產生生物毒性殘留，而且氟碳化合物進入水體之後，會污染水源，導致飲水的人產生氟骨病、骨骼畸形等問題。這些危害並非短期顯現的，而是在長期的儲存過程中堆積而成的。

現時國際上禁止使用氟化物，並在推動無氟防油紙的研發。樹合亦有參與中國無氟防油紙「團標」制訂，預計今年上半年內會推出，以鼓勵市場使用無氟防油包裝紙。

凌浩提醒，微量氟元素對人體是有益的，真正無氟並不是不含氟元素，而是總氟含量小於一定的數值，同時不含有任何PFAS、PFOS類氟化物。未來「團標」順利實行後會成為行業標準，甚至國家標準亦會逐步制訂出台。

華南理工大學國家重點實驗室研發

成立於2020年6月的廣州樹合科技有限公司，由華南理工大學教授領銜、生物質基材料領域專家與高分子行業資深人士聯合創辦，依託華南理工大學製漿造紙與工程國家重點實驗室，打造集研發、設計、生產、應用為一體的多元化生產基地，致力於天然生物質應用材料關鍵技術研究和產業化推廣。

甚麼是生物質？簡單而言，生物質是指來源於生物體的有機物質，包括動植物、微生物及其產生的廢棄物。2021年5月，歐盟出台《歐盟一次性塑料指令》聲明，塑料是由聚合物和各種添加劑組成的合成材料，但未經化學改性的天然聚合物，如纖維素、蛋白質、澱粉除外。

技術領先 已開發多款應用塗料

技術是核心生產力。凌浩表明，生物基塗層並非無人製作，只是到目前為止效果不太好，尤其在防水、防油性能方面。樹合克服了這些問題，研發出獨有的生物質可降解阻隔塗層技術，該技術開創性地通過分子自組裝途徑實現了纖維素、蛋白質等植物源生物大分子的聚集態調控和均勻可控成膜。基於該技術開發的全新生物質水性阻隔塗層材料具有優異的可回收性、可降解性、生物安全性和可食品接觸性，這項技術在中國甚至全球都屬於領先水平。

凌浩介紹指，樹合的產品線涵蓋防油塗料、防水防油塗料、防潮塗料，以及耐磨光油/亞油，目前研發產品主要針對食品包裝。其中有一款較成熟的生物質基可降解紙製品塗料，主要應用於漢堡包紙，可實現無氟無塑、環保低碳、可生物降解。這款包裝紙正在和多個品牌商聯合開發，未來可替代聚乙烯淋膜的漢堡包紙和使用聚乙烯蠟塗布的漢堡包紙。

在參加香港國際印刷及包裝展會期間，樹合展位展示出一些紙餐盒、紙餐碗引來不少做進出口業務的貿易商、紙漿模塑廠商、超商等前來諮詢。這是樹合另外一款較成熟的研發產品——生物質基噴塗防水防油塗料WP1020，凌浩介紹，該塗料具有無氟無塑、環保低碳、可生物降解的優點，即便盛放95攝氏度的熱水熱油均無滲漏，適用於紙漿模塑的噴塗工藝。該塗層本身通過了德國萊茵第三方檢測機構的家庭堆肥和工業堆肥測試，具有優異的降解性能，並獲得了DIN CERTCO頒發的可堆肥降解證書認證。除上述兩種生物質基防水防油塗料之外，樹合還有正在研發的產品，可用於工業包裝等多個領域和場景。

期待真正「無塑」

從走塑到零塑，肯定要經歷一段漫長的過程。凌浩指出，有一些紙製品中含有塑料的成分，這與市場發展密切相關，暫時沒有很好的技術實現無塑，所以只能先做出一些「過渡」產品，等到無塑技術成熟，相關產品推行及大規模應用後，才能全部轉成無塑紙製品。屆時，才不會造成新的生物堆積和生物毒性。