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市場信息：碧桂園5月管理會議：做正確且困難的事情

【Presented by：WAW Creation】碧桂園集團日前召開月度管理會議。面對市場的複雜多變，集團管理層強調要堅定信心，堅持長期主義，做正確且困難的事情，努力穿越周期。

Presented by：WAW Creation

 

集團董事局主席楊惠妍在會議上指出，近期一二線城市的限購放寬以及「以舊換新」等舉措，可以看到政府正在採取行動促進市場流動性的提升，力求逐步重振行業信心。她強調，政策正在逐步向好，只要堅持熬過低谷，房地產行業一定會迎來春天。

據克而瑞資料顯示，4月中國房地產市場繼續保持低位運行。TOP100房企當月銷售操盤金額環比降低12.9%，同比降低44.9%，單月業績規模仍保持在歷史較低水準。累計業績同比降幅46.8%，降幅收窄0.7個百分點。與此同時，亦有利好政策釋放，截至5月9日，全國共計50餘個城市對限購政策鬆綁，其中西安、成都、杭州等23個城市全面取消限購；一線城市如北京、上海、深圳等也局部放寬相關限購政策。

 

以保交付為經營底線

楊惠妍認為，儘管行業整體仍處於低位徘徊，將積極回應如白名單等利好政策及以保交付作為底線，亦是企業穿越寒冬的基石。同場的集團總裁莫斌也表示，保交付是企業的社會責任和良心所在，要把保交付作為當前的核心任務，想盡辦法去完成。「一切為了保交付。要積極爭取理解和支持，與各方形成合力，保交付才能順利進行。」

楊惠妍又透露，儘管公司正經歷考驗，但資產負債表仍相對健康，市場也會隨着政策不斷向好，要把握危機中的機遇，打造一支能夠在行業調整期經受住考驗的「鐵軍」。

此次管理會議上還透露了集團「一體兩翼」戰略的最新進展。今年前4個月，交付面積超350萬平方米，未來6個月計劃交付面積超過2,000萬平方米。博智林建築機器人的市場應用也進一步拓展。「客戶購買機器人以前很多用於教學或觀摩，現在出現愈來愈多的複購，愈來愈多的應用到現場。」建築機器人複購率的提升，可見技術創新開始為企業創造真實價值，也為行業的可持續發展注入了力量。

代管代建方面，目前碧桂園建管（鳳凰智拓）在管項目達33個，在管面積724萬平方米，在售貨值接近300億元人民幣，同時亦不斷努力提高客戶滿意度。

 

境外重組有序進行

楊惠妍還在會議上介紹了公司境外重組工作的進展，指目前相關工作正在有序進行，與債權人建立了比較好的溝通和協商機制，整體上在按時間表穩步推進。她並分享了對美國房地產市場歷史的研究，以萊納、霍頓等美國房地產巨頭的復蘇歷程為鑒，強調了現金管理、降槓杆、成本控制和精細化管理等方面的重要性。「美國房地產泡沫破裂之後危機長達大概10年，大型房地產企業面臨的挑戰和困難跟我們當前是比較相似的。無論周期如何變遷，堅持正確的戰略，做正確的事情，相信公司是可以穿越周期的。」

莫斌亦明確表示，公司核心管理層對控股股東有信心，對企業文化、公司管理、保交付等有信心，對市場未來有信心。

 

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更新時間:2024-05-17 10:44
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