灣區速遞：內地與香港應用研發計劃今起接受申請

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其中生物技術指治療慢性疾病的創新藥物研發；人工智能則指人工智能系統的安全性和隱私研究、類腦智能、智慧醫療（包括醫療機器人）、智慧城市；至於可持續發展工程及科技，則指光電子材料、第三代半導體技術、綠色先進製造、電源積體電路與模組。

該計劃在2019年推出，旨在支持和鼓勵香港與內地的大學、科研機構和科技企業加強科研合作。有關申請須由香港和內地的機構共同提出，並分別向創新科技署和國家科學技術部（科技部）遞交。申請項目的研發工作須在兩地均有進行，而且具備兩地合作元素。創新科技署和科技部會分別向香港和內地的申請機構提供資助，並按照各自的規定監察專案進展。據資料顯示，截至今年2月底，計劃共批出94個項目，涉及資助金額超過1.8億元。

查詢：創新及科技基金秘書處

電話：+852 3655 5678

電郵：enquiry@itf.gov.hk

港珠澳大橋「香港跨境非商用私家車」常規配額接受申請

運輸署日前宣布，公開接受1,000個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額（香港配額）的申請。由2021年7月起發放的1,000個香港配額將於今年6月30日屆滿。

運輸署現重新發放該批次的配額，公司及個人配額各500個，有效期不超過三年，至2027年6月30日止。所有合資格人士，包括該批次的現有配額持有人均可提交申請。成功獲發配額的人士預計最早可於今年7月1日起陸續使用大橋往來港澳。

是次配額的申請資格維持不變，公司配額供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請；個人配額則供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請。持有有效香港配額的私家車可以不限次數經大橋進出澳門市內。配額有效期屆滿後會重新接受申請，以期更多人受惠。是次申請不會影響其他批次的香港配額的有效期。

符合申請香港配額資格的人士，可由即日起至今年5月25日下午5時15分透過香港政府一站通網頁遞交申請。同時，為優化申請程式，運輸署將簡化部分申請香港配額的證明檔，包括豁免申請人與指定司機的關係證明和公司配額申請公司的稅務文件。有關申請程式及詳情，可瀏覽運輸署網頁或致電+852 2804 2600查詢。

「香港大學生就業輔導會暨晚餐交流會」深圳舉行

特區政府駐深圳聯絡處於5月14日在深圳舉行「香港大學生就業輔導會暨晚餐交流會」，吸引了20多所高校超過140位香港學生參加。蘇惠思主任致歡迎辭時表示，希望活動能為學生在就業方面提供適切的幫助。輔導會上，駐深圳聯絡處、香港警務處招募組及駐粵辦入境組人員先後為學生介紹投考一般公務員、行政主任、警務人員及入境事務人員的申請條件及流程；此外，特邀的人力資源專家介紹了香港及內地的就業環境，並分享求職技巧，鼓勵學生積極主動了解國家的發展、城市和行業的定位，尋找發展方向及更好地把握大灣區機遇。

在問答環節及晚餐交流會期間，學生們踴躍提問，講者亦一一詳細解答。活動完成後，駐深圳聯絡處亦收到不少來自學生、學校及學生團體的意見回饋。

（資料：駐粵辦）