宜居香港：被「名氣」耽誤了的高壓氧治療

有人以為這是甚麼「非正統的另類醫學 」、有傳是醫美界「神器」、更有人覺得是名人富商專用的養生用黑科技。

其實，高壓氧治療在醫學界備受認可，多年來曾應用在治療多達14類疾病（包括一氧化碳中毒、放射性治療後發創傷、壞死性軟組織感染等）。在香港，當然也屬正統治療方法。

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香港已應用多年

急症科專科周卓威醫生表示，高壓氧治療常被大衆認為是比較新穎的治療，其實高壓氧艙在香港已應用多年，早期在昂船州提供服務。而在2018年9月，東區尤德夫人那打素醫院（東區醫院）更開設了全港首間及目前唯一設置於醫院的高壓氧治療中心，針對性治療多種急性及慢性病症。

對於高壓氧治療，或者我們可以這樣理解，當壓力高於正常地面大氣壓時，就屬於高壓狀態。給病人在高壓環境下吸入純氧，因為加壓可以增加血液含氧量，令高濃度氧無需經血管，而通過滲透方式進入缺氧細胞。周醫生指，利用高濃度氧與低濃度氧的差距，可幫助血管增生，促進幹細胞修復低層受損細胞，刺激骨細胞、膠原細胞及活化白血球等作用，幫助傷口復原。

適應症狀及臨床應用

因應不同病情，醫生會以不同壓力為病人進行治療。例如治療一氧化碳中毒，就需要將壓力增至2.4-2.8倍。原因是一氧化碳「黏附」細胞的能力強，黏附在紅血球會引致缺氧，黏附在腦細胞及神經細胞令細胞受損，需要用高壓氧將一氧化碳「迫出來」。

周卓威醫生又指，近10年來，內地及海外對高壓艙治療的需求不斷增加，包括以高壓氧幫助深切治療病人加快康復，也有應用於治療糖尿眼、糖尿病腎病、神經線癱瘓、輕微中風和輕微老年退化等病症。最近則常用於治療感染新冠病毒後造成的後遺症，如腦霧及氣喘等「長新冠症狀」，進行10次治療已有明顯改善。

當然，由於高壓氧在治療運動創傷的確是成效顯著，故常有娛樂新聞指國球隊自置高壓氧艙，給運動員在受傷及訓練後進行修復之用。儘管目前尚缺乏高水平的醫學證據支持14項FDA批准治療以外的適應症，據知在國際學術交流論壇上，很多國家已在積極增加使用高壓氧治療的研究，相信不久的將來，會有更多研究結果陸續發表。

非一般消防員與高壓氧治療的緣分

2000年時，恒仔剛投身消防工作，年僅19歲的他，發現左腳小腿位置有一個大約五毫米的軟塊，他最初未有在意，但時隔半年，軟塊已生長成「375毫升紙包飲品」的型狀，反覆檢查後，確診患上罕見的高惡性度滑膜肉瘤。恒仔憶述確診一刻，覺得晴天霹靂，很擔心會死，更害怕他的消防員生涯才開始便要劃上句號。」由於腫瘤靠近神經線，他先接受化療令腫瘤縮小，再進行腫瘤切除手術，最後再經歷約20多次的放射治療（電療），最終成功戰勝罕見頑疾，重返消防隊伍，繼續他熱愛的消防工作。

但在2018年底，恒仔一次山間出勤時，不慎刮傷曾經接受手術的位置，幾個星期也未能「埋口」。恒仔默默被迫走上另一段的艱辛治療旅程；這個「頑固」傷囗，接受一年半的普通傷口治療後，演變成大面積潰瘍。雖然每天備受發炎及疼痛折磨，但沒有磨滅恒仔對工作的熱誠和堅持，即使經常手持拐杖、入院接受抗生素治療，與止痛藥為伍，他都沒有放過任何一個可以讓自己重返工作崗位的機會。

無法癒合的傷囗如同詛咒

恒仔坦言「無法癒合的傷囗就如詛咒，每隔一段時間就發炎，甚至因發炎指數高，需要住院兩個月，注射最高強度抗生素。早、午、晚皆要滴注抗生素三個小時，雙手『種豆』（即入院時在手部血管的注射裝置)過百粒，「豆痕」處處，足足折騰了他5年多時間。」他在醫院看到有年輕人及長者放棄治療，回想自己當年每日洗傷口及服用嗎啡的痛苦日子，自己和家人都十分難受， 也曾徘徊在放棄治療的選擇上，但最終他還是沒有放棄，終在網上無意中發現高壓氧治療。

為病人創造最有利條件

幾經轉介，恒仔在東區醫院急症科認識周卓威醫生，得知了高壓氧治療的可能性。

據知恒仔傷口潰爛一直未能復原的主因，是受細菌不斷侵蝕所致。由於多年前他曾患罕見的惡性滑膜肉瘤，手術後必須配合放射治療（電療）才治癒，不排除這種罕見的惡性腫瘤在治療後悄悄遺下後遺症，18年後再爆發成漫長的慢性骨髓炎。

恒仔憶述，當時透過檢查，發現傷口附近位置的含氧量非常低，已經接近要截肢狀況。由於高壓氧治療在對付慢性傷口和糖尿病併發症治療方面有較佳的研究結果，恒仔立即開始高壓氧治療。經過十多次高壓氧治療後，傷口已由「死灰爛肉」，逐漸回復紅潤。傷口情況明顯改善後，亦為「皮瓣手術」帶來有利條件。

由於第一輪治療後，傷口仍有個坑位一直未能回復，恒仔獲安排進行MRI檢查，並確診為慢性骨髓炎。皮瓣手術後，恒仔繼續進行高壓氧治療。但在政府醫院先後進行了三輪的高壓氧治療後，由於資源分配限制，未能繼續安排合併治療（醫治慢性骨髓炎的最佳方法），於是恒仔直接選擇往私營高壓氧治療中心，完成他接下來的第四輪治療；至今他已進行了約一百次高壓氧治療，傷口已大範圍癒合。

病人忠告

恒仔飽受癌症及慢性骨髓炎困擾，復原路途崎嶇。「需要有很大勇氣面對改變。」他鼓勵其他病人，「要尋求協助，或許會遇到專業及有愛心的醫生。同時要多閱讀，認識自己的病情，才可跟醫生商討合適治療方案。」他認為，關關難過關關過，傷病要面對很多經歷，應專注自己可控制的事。「不要放棄，才會找到方向、延續希望。」

認識高壓氧艙

高壓氧艙有如一個房間，一般可同時容納五六個病人，甚至醫生護士也可入內照顧病人。周醫生表示，做法是將病人置身在高壓氧艙內，在身體平均受壓下吸純氧。因應病症需要，有機會要將壓力提升至兩三倍，並以每次1.5至2小時治療時間，刺激身體修復。根據不同病症，有可能一星期治療兩三次、每日或一日兩次治療。對於糖尿病患者傷口難癒問題，一般進行數十次高壓氧治療已可見明顯好轉。

周醫生指高壓氧治療安全度高，但有輕微機會出現氧氣中毒，也要適應耳壓不平衡問題，因此需要專業人員從旁監察。假如病人未能做到「反壓」，就要立即停止加壓，避免有「穿耳膜」的風險。「一般加壓30%後已知病人能否做到反壓。如果是昏迷病人，就要直接為耳膜穿孔，避免有耳壓問題。」由於恒仔的情況較為嚴重，每日接受1.5小時高壓氧治療。

恒仔表示，「感覺很新奇，就如潛入水下吸純氧，在治療過程中有時會出現坐飛機般的耳壓不平衡情況，要以吞口水、按鼻等方法反壓，然後戴上氧氣罩吸純氧。」他在過程中未有感到不適，還可以坐下看電視，認為是很有趣的體驗。

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