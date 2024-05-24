宜居香港：遊走博物館 探索香港文化藝術素養

康樂及文化事務署轄下設有15間博物館及2個藝術空間，各有不同主題及特色。除了農曆年初一及二，博物館一般會在星期二或四休館，開放時間可瀏覽以下網頁，https://www.museums.gov.hk/tc/web/portal/plan-your-visit.html

Presented by：WAW Creation

康文署轄下博物館及藝術空間

香港歷史博物館

可在此探索香港歷史及文物收藏，現有「舊影藏珍－香港早期歷史圖片展」及「香港故事」的濃縮版：「經典再現－香港故事精華展」可供參觀。

地址：香港九龍尖沙咀漆咸道南100號

香港藝術館

守護超過19,500套藝術珍品，展示香港和中國藝術及水墨藝術的精萃，及來自海外的文化藝術。

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號

香港文化博物館

設有12個展覽館，6個常設展覽包括瞧潮香港60+、金庸館、粵劇文物館、徐展堂中國藝術館、趙少昂藝術館及兒童探知館，並有多元化展覽及活動。

地址：香港新界沙田文林路1號

香港科學館

透過具有豐富教育意義及啟發性的互動展品，讓參觀者了解科學原理及科技發展。

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道2號

香港太空館

探索天文奧秘，特設全亞洲首個全天域電影院，播放天文及太空科學影片，給觀眾嶄新視覺感受。

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號

香港海防博物館

曾是英軍在香港最具規模的海防基地，了解香港六百年海防歷史的最佳場地。

地址：香港筲箕灣東喜道175號

茶具文物館

以中國茶藝為主題，展示茶文化的相關文物。

地址：香港中區紅棉路10號（香港公園內）

孫中山紀念館

位於近百年歷史的法定古蹟「甘棠第」內，紀錄了革命家孫中山的生平事蹟及革命事業。

地址：香港中環半山衛城道7號

（註：2024年5月1日起暫時關閉，預計於2025年第二季重開。）

香港鐵路博物館

由舊大埔火車站原址改建而成，追溯香港鐵路的演變歷史。

地址：香港新界大埔大埔墟崇德街13號

葛量洪號滅火輪展覽館

葛量洪號滅火輪於香港建造，曾參與無數海上事故和火警的救援任務，2002年退役後，現於鰂魚涌公園的海濱長廊供大眾參觀。

地址：香港鰂魚涌公園

羅屋民俗館

十八世紀建成的古村屋，展示當時羅氏一家客家人所用的家具及農具等。

地址：香港柴灣吉勝街14號

李鄭屋漢墓博物館

原址保存的東漢時期墓室，展出漢代古墓的建築特色及出土文物。

地址：香港九龍深水埗東京街41號

三棟屋博物館

由200多年歷史的圍村重修而成，展出簡樸家品和農具，重塑客家人昔日的生活面貌。

地址：香港新界荃灣古屋里2號

上窰民俗文物館

位於擁有150年歷史的法定古蹟內，可一睹當年客家村落的房舍、豬舍、牛欄、更樓等建築設計。

地址：香港新界西貢北潭涌自然教育徑

香港電影資料館

藏有珍貴的香港電影和相關資料，展覽及放映不同電影節目，

地址：香港西灣河鯉景道50號

油街實現

前身為香港皇家遊艇會，推廣及展示本地當代視覺藝術。

地址：香港北角油街12號

香港視覺藝術中心

由昔日英軍營房「卡素樓」改建而成，是一所開放、多向、着重藝術學習和交流的藝術空間。

地址：香港中區堅尼地道7A

博物館通行證

有效期內可無限次參觀康樂及文化事務署轄下博物館的常設及專題展覽（特定的專題展覽除外）

使用期限：簽發日期起12個月內

家庭通行證：港幣100元

（適用於最多四人，須為親屬）

個人通行證：港幣50元

優惠通行證：港幣25元（只適用於全日制學生、殘疾人士、60歲或以上高齡人士）

大館

設有16座古蹟建築，當中有三大法定古蹟，包括前中區警署、中央裁判司署及域多利監獄，經復修後活化成為世界級的古蹟及文化藝術館。

地址：香港中環荷李活道10號

開放時間：8:00-23:00（大館）

10:00-20:00（訪客中心）

11:00-19:00 星期二至日（賽馬會藝方）

11:00-19:00（文化古蹟展覽）

網頁：https://www.taikwun.hk

香港故宮文化博物館

展示900多件來自故宮博物院的珍貴文物，並有故宮學堂、多媒體設施、互動裝置及餐飲休憩空間可供體驗。

地址：九龍西九文化區博物館道8號

開放時間：10:00-18:00（星期一、三、四、日）

10:00-20:00（星期五、六及公眾假期）

成人標準門票：港幣60 元

網頁：https://www.hkpm.org.hk

M+博物館

亞洲首間全球性當代視覺文化博物館，藏品薈萃20和21世紀視覺藝術、設計與建築、流動影像及香港視覺文化的專題領域。

地址：香港九龍博物館道38號西九文化區

開放時間：10:00-18:00（星期二至四及周末）

10:00-22:00（星期五）

成人標準門票：港幣120元

網頁：https://www.mplus.org.hk