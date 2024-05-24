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灣區文化：《啼笑因緣·娜事Xin說》 蘇州評彈——6月亮相大會堂

【Presented by：WAW Creation】評話俗稱「大書」，只說不唱，邊說邊演，開講帝王、將相、義俠、公案之傳奇。彈詞俗稱「小書」，有說有唱，說唱相間，彈唱才子、佳人、市井、風情之故事。蘇州評彈（蘇州評話和蘇州彈詞之合稱）形成於明末清初，以蘇州方言說唱，盛行於蘇滬杭地區。2006年5月20日，入選首批國家級非物質文化遺產代表作名錄。

Presented by：WAW Creation

由當代彈詞名家盛小雲領銜，高博文、吳新伯、施斌、吳偉東、陳侃等中青年名家聯袂獻演的蘇州評彈《啼笑因緣》之新篇《「娜」事Xin說》專場，將於6月4日、5日全新亮相香港大會堂。

《「娜」事Xin說》書名中的這個「Xin」字，是創演團隊以開放的眼光、嶄「新」的呈現和用「心」的演繹，以着力強化和豐富《啼笑因緣》原書的情感章回及其書中人物愛情之艱「辛」和「心」路之歷程的完美寫照！

《啼笑因緣》原書中沈鳳喜、何麗娜、關秀姑三位性格截然不同的女性，與男主人公樊家樹之間本有着耐人尋味的情感關係。可是，何麗娜好像沒有得到樊家樹的真愛？原書對樊何之間的戀情描述尚欠筆墨？還是說書人對書中人物缺乏大膽的解讀力？《「娜」事Xin說》將把戲劇性矛盾衝突聚焦在了這場情感「戀戰」中最深情、最癡迷、最糾結的何麗娜身上，推演出許多意料之外，卻在情理之中的奇妙故事和主人公愛恨交加、細膩微妙而又糾結難耐的心理解析。正像該主題歌所唱的那樣「世間愛恨皆因緣，癡男怨女演悲歡。情深情淺難評說，如啼如笑為哪般。」

《「娜」事Xin說》的演員陣容可謂是蘇滬書壇翹楚聯手。他們通過精准的語言表述、詼諧的插科打諢、優美的聲腔旋律、新穎的時尚演繹以及舞台上演員相互間心有靈犀的感應契合，令上海、蘇州、無錫等地的新老書迷如癡如醉。

 

《啼笑因緣·娜事Xin說》

編劇：徐檬丹、傅菊蓉、胡磊蕾

劇本整理：盛小雲

說書人：吳新伯

演員：盛小雲、高博文、施斌、吳偉東、陳侃

演出時間：6月4日、5日

地點：香港大會堂

電話及網上購票：3166 1288 / www.urbtix.hk

 

 

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更新時間:2024-05-24 13:19
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