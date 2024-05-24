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深中通道通車在即 中山「中銘‧新達城」推售第三期 千呎三房入場價 人民幣98萬餘元起

【Presented by：WAW Creation】俗稱「517」的樓市新政推出以來，為內地住宅房地產帶來一定的正面影響，多地的成交都有所上升，其中首置成數的降低和樓貸利率的下調，更為內需市場帶來一定的刺激作用。

與此同時，連接深圳和中山的深中通道通車在即，位處中山火炬新區的「中銘‧新達城」，現正推售其第三期單位，並於香港首推20套精選單位，建築面積約1,034-1,367平方呎，戶型包括三房二廳兩衛及4+1房二廳兩衛戶型，精裝單位入場費由人民幣98萬餘元起。

【Presented by：WAW Creation

 

深中通道連接深中兩座城市，據公開消息，在未來的六月份已具備通車條件。這條新通道將會成為珠江東西兩岸城市群的重要交通樞紐，串連整個珠江口一帶的港口、自貿區、機場、火車站等，將令大灣區的交通網絡能更高效地發揮作用，對未來的經濟和產業發展意義十分重大。市場普遍相信，深中通道的啟用，對中山的相關房地產有正面的影響。

 

「615」新政利好 中山樓市料趨活躍 關注查詢明顯增加

事實上，隨着港珠澳大橋和多條高速通道的竣工，以及珠三角城際鐵路的通車，粵港澳大灣區城市之間的交通網絡得到進一步加強，隨着大灣區的融合，以至兩地政府在政策如安老社保醫療等方面的推動，不少香港人都已經或考慮在大灣區購置房產。

中山向為港人選擇內地購買房產的熱門城市之一，美聯中國珠海、中山、江門、香港大灣區總部董事總經理林世昌指出，據中山統計局資料，2023年中山GDP達3,850.56億元（人民幣，下同），其中火炬開發區GDP達531.48億元，全市第一。此外，2024年中山商品房網簽，在1-4月達22,069套，當中一手住宅成交佔5,816套，可見隨政策及利息的放寬，中山未來的成交已趨活躍。

他對於「517」的樓市新政持正面態度，因可為準業主降低供樓壓力及購樓成本。林世昌更預計貸房利率下調（約3.35厘），稍後亦可以惠及港人。但同時他亦直言，成交量呈穩定並上升，但樓價變化仍需觀察。同時，他亦認為，深中通道的啟用，對部分樓盤帶來正面的市場效應。

 

香港首推20套 精裝包空調

「中銘‧新達城」位處中山火炬開發新區，距離深中通道只需10分鐘車程，通車後由項目出發，約45分鐘即可到達深圳；在建中的廣州地鐵18號線（南中珠城際）張家店站距離項目約1,000米，建成後，與廣州市中心的通勤時間將縮短至45分鐘。由於區內鐵路網配套交通日漸完善，不但加速了中山及大灣區其他城市的的經濟發展，相信亦會帶動商業地產的潛在價值。

「中銘‧新達城」為大型社區屋苑，分四期發展，設19幢高層住宅大廈，總戶數約1,700戶，屋苑自設8萬平方米的商業配套（開發商只租不售）。第一二期已接近售罄。目前在售第三期，並於香港首推20套精選單位。這個項目單位以精裝形式推出，其特別之處，便是提供全屋中央空調（冷暖氣）及智能家居系統。經了解，其每平方米的精裝價值，約為兩千元人民幣。

 

周邊配套成熟 不假外求

在項目的1公里內，購物方面有三大商圈，包括中銘上東里、中山港壹加壹商圈及佰匯廣場。教育方面，項目配建12班公辦幼稚園，而2公里範圍則有多家優質學校。

至於醫療方面，2公里內有多家社區衛生院，車程10分鐘可達三甲醫院「火炬開發區醫院」；距項目800米的中山國丹中醫院，為當地知名的中醫醫院。

此外，項目附近還有得能湖公園、張家邊公園等生活配套，區內更有華佗山郊野公園可供郊遊。

 

 

中山火炬高新區 深中橋頭堡

中山火炬高新區是中山市各區域中重要成員，周邊環繞南沙、前海、橫琴三大自貿片區，以及粵港澳大灣區五大機場。已經通車的港珠澳大橋和即將通車的深中通道就在區內，而中山最重要的高鐵、輕軌以及規劃的地鐵樞紐站就在轄區內，中山港客貨運口岸也在轄區內；對內對外的交通都相當便利。

據知目前中山市近五成的國家級研發機構、超六成的省級工程實驗室、近九成的省級新型研發機構和全部的省創新團隊都在區內聚集，還有超500家高新技術企業，近70家光電信息龍頭。整體而言，火炬的成熟度相當高，相比馬鞍島、總部區，其商圈、教育、公園、生活配套，都相當成熟。

 

 

港企全資開發

中銘·新達城由中銘地產全資開發，是香港利興強集團的全資子公司。

集團創建於1969年，業務遍布珠三角和港澳地區，據知以紡織業起家。集團從90年代開始已在香港發展房地產，其中九龍荃灣利興強寫字樓中心、豪津苑 Oxford Place、賢苑 Yin Court等多項低密度別墅豪宅均為香港當期投資開發項目的代表之作，而其建設理念是「以誠建家、優質生活」。

據集團負責人黃廣流透露，集團投資中山多年，早年在當地及內地建有不少廠房，及至十多年前，面對轉型挑戰，將廠房用地轉為商住地，並向房地產發展，中銘·新達城的地皮也就是因此而來。黃廣流亦不諱言其土地儲備足夠集團未來20年發展並且在成本上具有競爭力，加上其他業務的支援（包括紡織等實業），即使內房早前的「寒冬」，他亦無懼，安然渡過。

由於這個項目位於中山市火炬高新區，地處粵港澳大灣區前沿地段，配合其地理位置、豐富的配套設施、高品質的建築和環境以及完善的社區管理服務，他對市場反應顯得很有信心。

 

「中銘·新達城」

地址：廣東省中山市火炬開發區火炬路8號

開發商：中銘地產

總佔地：88,000平方米

總建築面積：325,693平方米

總戶數：1,700戶

規劃總棟數：19棟住宅，7棟商業

推售樓棟：全新三期11棟、12棟、13棟

主力戶型：1,034平方呎（3房「兩廳兩衛」）

1,092平方呎（3+1房「兩廳兩衛」）

1,367平方呎（4+1房「兩廳兩衛」）

裝修：精裝

項目長期展銷廳：九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心B座7樓717室

代理：美聯中國

查詢：2388 7800

 

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更新時間:2024-05-24 13:19
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