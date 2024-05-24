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市場信息：深圳第二批25家金牌家庭醫生診室啟用

【Presented by：WAW Creation】由深圳市衛健委主辦，深圳市疾病預防控制中心、深圳市家庭醫生協會、福田區衛生健康局承辦的世界家庭醫生日主題宣傳活動，於5月19日在福田區益田村中心廣場舉行。會上舉行了港式金牌家庭醫生診室授牌儀式，正式宣告深圳第二批共25家港式金牌家庭醫生診室啟用，覆蓋福田、南山、寶安、鹽田、大鵬新區五區。

【Presented by：WAW Creation

 

深圳是開展家庭醫生服務試點最早的城市之一，目前全市社康機構總數達926家，有5,130個家庭醫生團隊為667.75萬名居民提供簽約服務。為進一步促進家庭醫生團隊發展，提升家庭醫生服務能力，落實「社康中心解決常見病，醫院解決疑難雜症」的分級診療模式，自2022年以來，深圳市與大灣區醫療集團合作，通過開展國際全科醫學培訓提升基層醫護臨床服務能力，共建港式家庭醫生工作室以提高居民對就診環境和服務理念、服務水準的滿意度，建設港澳居民健康服務中心以提供便捷的院內轉診、保險直付、跨境醫療等多元化服務，形成「社區港式家庭醫生診室+公立醫院港澳居民健康服務中心+港澳醫療機構」的三級雙向轉診體系。

大灣區醫療集團希望未來持續推進深港醫療資源銜接，打造既符合國際標準、又適應深圳本地居民需要的品質醫療服務，進一步提升深圳基層醫療服務水準和居民健康管理能力。目前該集團在深圳全市建立了34個港式家庭醫生工作室，培養了128名金牌家庭醫生，119名金牌社區護士。另，在大前海片區啟用了3家港澳居民健康服務中心（位於前海蛇口自貿區醫院、寶安區人民醫院、寶安區中心醫院）。

 

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更新時間:2024-05-24 13:19
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