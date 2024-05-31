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宜居香港：未雨綢繆 買年金的保障

【Presented by：WAW Creation】人類壽命愈來愈長，退休後想生活有保障，買年金是其中一種理財選擇。香港年金公司提供年金產品幫助香港市民規劃退休理財，以保費100萬港元及投保人年齡60歲計算，女性保證每月年金金額為港幣4,700元，男性為5,100元，不過申請人須是60歲或以上香港永久性居民。對於透過高才優才來港的內地人士，可以選擇年金保險。

【Presented by：WAW Creation

 

據保險業監管局（保監局）資料顯示，現時市場上有合資格延期年金保單接受最低18歲的投保申請，投保人可以透過定期供款或一筆過繳費，向保險公司購買年金產品。當投保人達到指定歲數或年金領取期，保險公司便會向投保人定期發放年金，直至投保人離世或年金領取期完結。

 

四類年金概述

即期年金：投保人一筆過繳費，年金領取期便即時開始，投保人可隨即定期收取年金。

延期年金：投保人在一段特定時間內定期繳費，但需相隔一段時間才到達年金領取期，投保人其後可定期收取年金。

終身年金：不同保險公司對「終身」可能有不同的定義，部分保險公司只會派發年金至投保人達100歲，部分則派發至投保人離世為止。

定期年金：保險公司於指定年期內派發年金，例如10年或20年。

 

合資格延期年金保單可扣稅

由2019年4月開始，透過合資格延期年金保單或可扣稅強積金自願性供款作退休儲蓄，可享稅務扣除優惠，合計扣除額上限為每年60,000元。符合稅務扣減資格的產品，須得保監局認證為「合資格延期年金保單」（簡稱QDAP）。

不同保險公司的QDAP特點各不相同，包括投保年齡、保單貨幣、保費供款期、年金（收入）領取期、開始領取年金年齡及內部回報率等。保監局提醒，購買年金切忌盲目跟風，應先評估個人需要及財務狀況，並且推出「年金至識揀」一站式搜尋工具，協助投保人選擇符合個人需要的QDAP，以及可以瀏覽市面上所有可供購買的完整QDAP名單。

 

 

中銀人壽延期年金計劃

（固定年期）

計劃特色：保監局認可的合資格延期年金計劃，集合穩健理財及壽險功能。

‧繳付5年保費，可享10年每月保證年金入息。每月自動派發，隨時提取。

‧期滿後年度化內部保證回報率為1.73% - 3.30%

‧提供人民幣/港元/美元選擇，月繳保費低至港幣3,500元

‧提供人壽保障，支付身故賠償。

‧符合稅務扣減資格

‧毋須體檢，手機投保手續簡易。

 

 

香港年金計劃

保險公司：香港年金公司

申請資格：60歲或以上香港永久性居民

保單貨幣：港元

保費繳付：整付保費

保費金額﹕港幣50,000至5,000,000元

保障年期及年金入息期：終身

保證期：從保單的保費起繳日開始，直至根據保單條款所支付的累積保證每月年金金額達到已繳保費的105%為止。

身故賠償：若受保人於保證期內不幸身故，指定受益人可選擇以每月收取或一筆過收取方式，收取身故賠償。

 

 

保誠「雋逸人生」延期年金計劃

‧合資格延期年金保單，保費可享扣稅

‧設有不同保費供款期、積存期及年金期的選擇。當開始支付每月年金時，可選擇提取有關金額，或者將金額存放於計劃之積存戶口內賺取非保證利息。

‧毋須提供健康資料

‧於保單生效期間：為身故提供財務保障；為特定受保疾病向指定家人提供一筆過金額，解決經濟上的燃眉之急

‧於繳付保費期內：如失業可延繳保費長達1年

‧於積存年金期內：為意外身故提供額外保障

保費供款期：5年或10年

保費積存期：5、10、15、20或30年

年金期：10或20年

投保年齡：介乎21至75歲（下次生日年齡）

最低年繳保費：6,070美元（5年期）、3,040美元（10年期）

 

（本版所列只為部分年金計劃，僅供參考）

 

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更新時間:2024-05-31 10:04
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