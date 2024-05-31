灣區速遞：528廣州樓市新政：穩預期 固信心 釋放購買力

【Presented by：WAW Creation】自樓市「517新政」出台，各地各城亦先後落地執行新的樓市政策，其中廣州亦發布了「528樓市新政」(《廣州市人民政府辦公廳關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》)。據廣州中原研究發展部的解讀，樓市517新政的重點有三，一是首套首付15%，二套首付25%；二是取消商貸利率下限；三是將公積金貸款利率首套3.1%調整為2.85%；二套3.575%調整為3.325%，其他還有「地方酌情收購商品房用作保障性住房」等。
【Presented by：WAW Creation】
至於廣州528新政，則包括：第一條：完善廣州房地產「保障+市場」供應體系；第二條：社保僅需要6個月，相當於外地人可買房；第三條：首付成數改為1.5/2.5，房貸利率取消下限；第四條：加大公積金對購房者的支持力度，剛需買家入市更有信心；第五條：二手房取消限售，轉讓或辦理析產手續無需2年時間；第六條：鼓勵「以舊換新」購房模式，支援改善需求釋出。
廣州中原研究發展部認為，新政覆蓋群體廣、力度大，預計可釋放購房需求，其中「社保降低為6個月」和「租一買一」「賣一買一」將合理避開名額，相當於全面解除限購，不論買多少套都可以。有實力擁有多套房的人，將可繼續購房，滿足其改善和投資等需求；對於在廣州打拼的外地人，首付降低、利率降低的、社保年限縮短，將可加快置業速度；同時亦有助拉動灣區客戶來廣州發展或者投資。此外，新政對開發商來說，也是正面的，料將有效促進市場活躍，有助去庫存，緩解開發商資金壓力，未來可進一步拿地，形成良性發展。
更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|2346.8
|2347.3
|港金
|21789
|21796
|倫敦銀
|31.115
|31.155
|鈀金
|939.5
|959.5
|鉑金
|1022.5
|1030.5
|美電
|7.8139
|7.8144