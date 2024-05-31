灣區速遞：528廣州樓市新政：穩預期 固信心 釋放購買力

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至於廣州528新政，則包括：第一條：完善廣州房地產「保障+市場」供應體系；第二條：社保僅需要6個月，相當於外地人可買房；第三條：首付成數改為1.5/2.5，房貸利率取消下限；第四條：加大公積金對購房者的支持力度，剛需買家入市更有信心；第五條：二手房取消限售，轉讓或辦理析產手續無需2年時間；第六條：鼓勵「以舊換新」購房模式，支援改善需求釋出。

廣州中原研究發展部認為，新政覆蓋群體廣、力度大，預計可釋放購房需求，其中「社保降低為6個月」和「租一買一」「賣一買一」將合理避開名額，相當於全面解除限購，不論買多少套都可以。有實力擁有多套房的人，將可繼續購房，滿足其改善和投資等需求；對於在廣州打拼的外地人，首付降低、利率降低的、社保年限縮短，將可加快置業速度；同時亦有助拉動灣區客戶來廣州發展或者投資。此外，新政對開發商來說，也是正面的，料將有效促進市場活躍，有助去庫存，緩解開發商資金壓力，未來可進一步拿地，形成良性發展。

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