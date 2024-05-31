直擊珠海海泉灣時光序濱海別墅 中旅匠心打造 海洋溫泉免費浸

內地別墅土地供應有限，優質項目選擇不多，要覓得心儀別墅非常困難，特別是港人對置業要求高，會考慮項目地段、發展商實力、別墅質素、交通、生活及環境配套，甚至是社區發展前景都要照顧得到。在芸芸發展商當中，作為駐港央企的中國旅遊集團可說是香港人的信心品牌，由辦理回鄉證到舉辦旅遊團，都一直服務港人需要。中旅在珠海打造的海泉灣，是一個集海洋溫泉、樂園、酒店為一體的大型度假項目。在這「度假天堂」，中旅推出「海泉灣‧時光序」的別墅項目，現樓發售，還可享終生溫泉權益！

【Presented by：WAW Creation】

港珠澳大橋沿線 約40分鐘直達

「海泉灣‧時光序」位處珠海西的平沙新城，是港珠澳大橋沿線、鶴港高速和黃茅海大橋連接處的重要節點。現從港珠澳大橋珠海公路口岸經鶴港高速直達平沙新城，時間約需40分鐘。未來，鶴港高速與黃茅海大橋連接後，甚至可跨海向西，直抵江門及粵西地區。

海泉灣甚至可作為港人的第二家園，除了通過「港車北上」自駕到海泉灣，中旅亦已開通由本港太子站維景酒店直達海泉灣的直通巴士，大大便捷港人在內地的交通。

休閒娛樂配套豐富

海泉灣是中國目前綜合配套最完善的大型旅遊休閒度假勝地之一，擁有全國首家「國家旅遊休閒度假示範區」稱號。2006年開業，以百億配套帶來豐富的社區業態，多元規劃涵蓋了親子互動、健康養生、運動休閒、文化藝術、度假旅居等，滿足不同年齡段的客群需要。海泉灣度假區的社區業態非常豐富，除了得天獨厚的純天然海洋溫泉資源，還設有星級酒店、神秘島主題樂園、小矮人萌寵樂園、馬術俱樂部、賽車場等。

臻稀海洋溫泉 免費泡

海泉灣的海洋溫泉天然而成，有「南海第一泉」美譽。據悉這裏的溫泉水富含30多種有益於人體的微量元素及礦物質，具有纖體、美膚、活血等保健功效。海泉灣海洋溫泉設有超過108個海泉池，薈匯中外溫泉文化精華。當中最具特色是自成一角的無邊界溫泉，可浸泡在池中，欣賞海平線的自然風光。另外還有仿如融入海洋般的無邊界觀海池、空中溫泉、海洋園林溫泉、兒童戲水天堂等，還可體驗各種康養及理療服務，足以洗滌心靈，滋養健康。現購買別墅的業主還可以享受終身免費泡溫泉的權益。

一站式生活配套

這裏的漁人碼頭彙聚各種生活配套設施，有商業街、百貨超市、餐廳、麵館、酒吧街及KTV等，可一站式滿足住戶所需。園區內還有業主食堂、烹飪圖書館等餐飲業態選擇。此外，園區開闢了康復療養中心，配備有世界級高科技醫療設備，國內外專業康養專家輪流坐診，為健康護航。

如需招呼親友到訪，海泉灣設有兩間星級酒店，包括天王星及最近完成翻新的帆酒店，房間、餐廳及娛樂設施全面提升，可給住客難忘體驗。沿酒店旁邊的海邊漫行，還可到達落日草坪，夕陽餘暉映照在海洋之上，可感覺浪漫迷人的氣氛。

現樓開售 實景直擊

海泉灣時光序在售的現樓別墅，以高標準打造，項目主打樓高兩層的190及樓高三層的229平方米戶型，僅247萬元（人民幣，下同）就可以「上車」，採取毛坯交付，住戶可按個人喜好，自訂私人生活空間。別墅業主還可專屬價值330萬元的溫泉鉑金會藉，終身享受免費溫泉權益，性價比「稱王」。據悉現時海泉灣的湯苑別墅一晚租金可達4-5千元，每逢節日假期都是一房難求，海泉灣時光序的別墅即使作為投資收租也是不錯的選擇。

海泉灣時光序別墅的產品設計也頗獨到，巷道相連，建築錯落排布，這裏是珠海唯一的合院型產品。產品的贈送面積也很大，露台贈送面積達16平方米，院子贈送面積最大達78平方米，通過L型的建築結構將院子三面圍合，提高了院落的私密性。項目並通過大的窗牆比，提升戶型的採光和觀景尺度，保證沒有暗房，即使是負一層也有充足的採光和通風。地下車庫可直達別墅負一層，下雨不濕鞋，而且項目別墅的車位比更達到驚人的6:1，一套別墅對應6個車位，中旅真的是大手筆。

業主擁獨家權益

海泉灣時光序所營造的生活，讓一家大細每日浸泡溫泉，享受濱海絕美落日，暢玩各種機動遊戲及水上娛樂設施，還可以體驗騎馬、與小動物互動，親子研學，在餐廳及酒吧品嘗美酒佳餚，還有節日的各種活動，投入到繽紛玩樂之中，盡情舒展身心。業主享有獨家權益，除了免費溫泉，還可以8折優惠享受園區餐廳美食，以0.1元暢玩神秘島主題樂園，體驗海泉灣滿滿的誠意和熱情的服務。

海泉灣時光序

開發商：港中旅（珠海）海泉灣有限公司

地址：平沙鎮海泉灣路701號海泉灣度假區

查詢：860756-7229999

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