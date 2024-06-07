大灣區癌症治療需求殷切 新風天域布局跨境治療新模式

新風天域集團一直致力構建以病人為中心、創新型、覆蓋全生命周期而高品質的醫療系統。早前該集團便成功收購香港綜合腫瘤中心（HKIOC），配合旗下的希愈腫瘤中心，以及集團在內地的布局，務求打造出大灣區一體化的腫瘤平台。集團並將推動腫瘤治療新模式，為中港病人提供更高質量的醫療服務。

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新風天域集團由前財政司司長梁錦松及黑石集團前董事總經理吳啟楠於2016年在香港聯合創立，現時集團旗下共運營32家綜合、專科和康復醫院，並有居家醫療網絡、互聯網醫院、健康保險服務、創新醫療科技等平台，是中國領先的私立醫療系統之一。目前運營醫療機構共聘用約12,000名全職員工，服務病人約1,200萬人次。

開拓全方位腫瘤治療平台

香港及中國內地皆是癌症發病率較高的地區，對癌症治療需求量大。新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松指，香港擁有良好的醫生培訓，重視循證醫學，積極學習外國先進醫療知識，並有眾多自家研發，吸引很多內地人來就醫；而內地則有價格方面等優勢，可作兩地互補。他相信憑藉新風天域在深圳及廣州的和睦家醫院，加上HKIOC、希愈腫瘤中心，還有康復醫院、居家醫療及醫療保險服務，可在大灣區提供全方位平台，讓病人得到更優質的醫療服務。

香港綜合腫瘤中心由2015年成立至今，提供全方位癌症治療服務，包括診斷、放射治療、系統性治療及癌症病人的身心靈支援服務。香港綜合腫瘤中心聯合創辦人潘冬平教授表示，癌症治療相當複雜，需要跨專科醫生合作，也需要先進影像設備及化驗服務。HKIOC作為首間日間綜合腫療治療中心，有能力處理大部分癌症治療，包括診斷過程、化療及電療，例如需要24小時或48小時連續注射藥物，也可在日間中心進行。

開展一體化高質服務

據了解，新風天域計劃保留HKIOC品牌，但會將之與希愈的業務逐漸合併，以在香港開展一體化的腫瘤服務新模式。新風天域集團聯合創始人兼首席執行官吳啟楠表示，過去20年，香港人口老化，腫瘤病人數目上升80%，現已成為香港的頭號殺手，因此有意建立高質量腫瘤服務及個體化服務，讓香港病人及時得到高質量腫瘤服務。他指出，腫瘤病人數目增加的趨勢在中國內地更為明顯，現時內地每年新增腫瘤病人超過500萬人，增長非常迅速，而去年大灣區新增腫瘤病人數目亦較10年前增加1倍，有近50萬人。他估計未來十年，內地每年新增腫瘤病人數目將達到1,000萬人，規模是美國的三倍，因此內地對高質量腫瘤治療，將會有非常龐大需求。

八項優勢 開展腫瘤治療新模式

「香港因有早期發現、早期確診、創新科技及創新藥物的原因，在腫瘤治療方面有非常明顯優勢。」隨着收購香港綜合腫留中心，吳啟楠宣布將推出由和睦家醫院、希愈及HKIOC聯合進行的「oncology powerhouse」新模式。

他介紹說，在新模式下，可為幾乎所有癌症種類提供全方位腫瘤服務。第二是「End to end」的腫瘤服務，由預防、早期診斷、治療及治療後的服康服務，提供一體化的全生命周期的腫瘤服務。第三是因應很多腫瘤病人要同時接觸外科醫生、腫瘤科專科醫生及放射科醫生，故此建立以患者為中心的跨專科Tumor board是要務。第四是建立涵蓋腫瘤科醫生、外科醫生、中醫師、營養師、心理醫生等專業的腫瘤綜合團隊。第五是建立全面網絡，透過集團作為首個橫跨大灣區及中國各大城市的醫療覆蓋，可與更多國際大型醫院合作，推動更多病人轉介服務。第六是利用香港作為醫藥特區的優勢，給病人得到更多、更及時的藥物治療。第七是在香港建立及拓展臨床試驗中心，與各大藥廠合作，將更多臨床階段的藥物帶給病人使用。最後是利用新風天域本身的生態系統，為病人提供全生命周期的醫療服務。

吳啟楠進一步透露，HKIOC及希愈合併後，已擁有涵蓋所有癌症種類的專科醫生，各種癌症由早期到晚期都有醫生；從而由早期發現與預防開始，為癌症病人提供一站式服務。通過全面的影像設備及檢測服務提供進階診斷，覆蓋手術、化療、精準醫療、標靶、放射和荷爾蒙等全方面的治療；配合日間護理和醫院基礎護理，以及圍繞癌症照顧的紓緩治療及專職醫療，由疼痛管理、治療後重建、中醫、營養到心理，都可全方位支援。最後是治療後復健、居家健康全覆蓋的一站式腫瘤服務，通過內地和睦家平台，達至一個獨特的綜合治療模式。

專業化服務與創新藥應用

腫瘤治療愈來愈專科化，吳啟楠指，現在約有兩成本地的私家腫瘤科醫生在新平台執業，為病人提供服務。

「這些醫生都會註冊在和睦家醫院當中，日後有癌症病人到和睦家求診，診療過程除了有當地腫瘤科醫生，也會自動推薦在和睦家註冊的香港醫生給患者選擇。病人在集團旗下任何一間醫療機構就醫，病歷更是完全對接，達至以病人為中心的一體化治療。」他強調，跨專科團隊的主診醫生將協同資源，除了內地的外科專家團隊，也會有一位香港醫生參與，以提供創新治療、國際治療。

與此同時，「香港有創新藥國際接軌的優勢，可以更快將國際的創新藥帶給香港病人。」吳啟楠認為，腫瘤治療最大成本是人與藥物，通過這次收購，集團在藥物採購方面將有更多優勢，有助與藥廠協商創新的臨床試驗，將更多創新藥物帶到治療當中。