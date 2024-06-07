宜居香港： 內地與香港駕照免試互換

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香港與內地早在2004年1月1日起實施駕駛證互認換領。根據運輸署資料顯示，持有海外駕駛執照的人士想要在本港駕駛有三種方法：

1）申請免試簽發正式駕駛執照；

2）申領臨時駕駛執照；或

3）如屬訪港旅客（即抵達香港的人，但不包括到港居住超過12個月的人），可憑所持有有效的海外駕駛執照或國際駕駛許可證駕駛。

申請要求

「免試簽發」機制只適用於私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車。內地居民要申請免試簽發正式駕駛執照，需持有內地簽發的正式駕駛執照，是成功完成有關的駕駛考試後獲得的，並且仍然有效或有效期屆滿不超過三年。申請的車輛類別必須為該駕駛執照准許的類別。此外，要符合以下其中一項：該執照是申請人在簽發國家或地方居住不少過六個月的期間內的任何一日簽發；在緊接申請之前，該執照已簽發給申請人不少於五年；或持有發出該執照的國家或地方所發的護照或同等旅行證件。

申請人要填妥指定申請表格TD63A，並交回香港牌照事務處辦理。所需文件包護照或其他旅遊證件、內地駕駛執照、現時地址證明等。年滿70歲或以上的人士需提交註冊醫生於申請前四個月內簽發的運輸署體格檢驗證明書 (TD256) 正本。正式駕駛執照費用為900元。

運輸署由2024年3月13日起於轄下四間牌照事務處推行駕駛執照相關服務派籌輪候系統。可透過香港政府一站通網頁或致電二十四小時預約熱線3763 8080，預約有關櫃位服務。如未有網上或電話預約，也可現場取即日籌號。