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市場信息：善用中國工商銀行（亞洲）跨境金融服務 輕鬆遊走大灣區

【Presented by：WAW Creation】北上消費成為港人熱門活動，中國工商銀行（亞洲）作為中國工商銀行的海外旗艦，為客戶提供一站式跨境金融服務，從消費優惠、銀行賬戶管理至分行貴賓服務一應俱全。

【Presented by：WAW Creation

 

信用卡北上消費盡享獎賞

憑ICBC銀聯信用卡／ICBC Pay於中國內地山姆會員商店簽賬享12%現金回贈，整個推廣期最高可獲HK$600現金回贈；憑任何ICBC信用卡消費亦可賺取點數，累積至指定點數，就可以點數換取機場/高鐵龍騰貴賓室禮遇。

 

手機銀行「e賬通」穿梭香港與內地更輕鬆

中國工商銀行（亞洲）為方便客戶管理銀行賬戶，穿梭香港與內地更輕鬆自在，全新推出手機銀行「e賬通」功能，提供中國工商銀行賬戶線上統一管理的銀行服務。您可於中國工商銀行（亞洲）手機銀行添加名下的中國工商銀行借記卡、貸記卡及活期賬戶，尊享賬戶明細查詢、註冊賬戶轉賬等服務，助您跨越地域界限，一個APP管理兩地賬戶！

 

特選高端客戶可享「灣區服務通」服務

中國工商銀行（亞洲）提供「灣區服務通」專屬服務予特選高端客戶，可於大灣區內主要城市超過200個指定服務網點，通過手機銀行內的VIP身份認證電子卡，享用貴賓設施及優先櫃枱服務，全程由經驗豐富的專業人員協助。另外，客戶亦可憑中國工商銀行（亞洲）發行的粵港澳灣區借記卡，於中國內地近90,000台中國工商銀行自動櫃員機，直接從港元賬戶中提取人民幣現鈔，手續費全免。

中國工商銀行（亞洲）亦會緊貼市場及客戶的需要，推出更多創新優質嘅產品，成為跨境客戶可信賴的銀行。

以上服務及優惠受條款及細則約束，想了解更多中國工商銀行（亞洲）最新服務及優惠，歡迎瀏覽本行網頁或親臨分行查詢。

提示：借定唔借，還得到先好借！搵工搵錢勿貪快，借賣戶口踩過界。

「中國工商銀行（亞洲）」或「本行」乃中國工商銀行（亞洲）有限公司之簡稱。

「中國工商銀行」乃中國工商銀行有限公司之簡稱。

（資料由客戶提供）

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更新時間:2024-06-07 10:09
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