moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

深圳內望：救市政策不斷 市況逐步升溫

【Presented by：WAW Creation】5月深圳二手房錄得量再破5,000套。近三個月，深圳二手房月錄得量維持在5,000套上下，市場交易量逐步趨穩。5月份救市政策不斷，無論是力度，以及頻率，都是歷史上罕見，全方位的組合拳，從限購政策優化，再到首付及供款降低，力度一個比一個大，已經成功扭轉之前市場一面倒看空的局面，信心恢復過來，對市場未來的判斷轉向正面，重拾買房的動力。

【Presented by：WAW Creation

 

需求增長 加快入市

5月初首先推出限購優化政策，新政後首周新房日均較4月上漲26%，新房市場特別是限購鬆綁區域，項目來訪、成交都有所加快。二手市場成交節奏更慢，需業主、購房者博弈，成交周期長，回饋慢，短期成交變化相對較少。放寬限購，既會短期刺激成交，也有長期影響。短期，市場信心提升，觀望客戶會加快入市；部分沒有名額的客戶有了名額之後也會買房。長期，未來有效需求的增長加快，獲取購房資格更為容易，需求會有明顯增長。

從資料看，限購鬆綁區域表現更好，目前剛需主導市場，限購鬆綁針對的也是剛需市場，因此，放鬆區域新房項目成交也更為亮眼。當然，新政產生了更為清晰的核心區、非核心區概念，核心區市場認可度會更高，未來部分業主也會有意識的從非核心區置換進入核心區。成交量上漲，價格有望見底，開始逐步企穩，然後保持穩定。雖然終於迎來限購政策優化，但是落地執行的效果不及預期。

 

517新政 降首付 降利率

深圳目前新房存量高企，去化周期超過20個月，特別是龍崗、光明、寶安、龍華、坪山等非核心區域。如龍崗新房住宅存量超萬套，光明、龍華超8千套，寶安、坪山庫存也超6千套，去化壓力大，內卷嚴重。為了加強去庫存力度，央行在5.17號發佈的政策，主要是兩方面，降首付、降利率，對市場來說是重大利好。

央行鼓勵市場加槓桿，鼓勵市場資金進入房地產市場，同時降低購房成本，讓更多資金不足或觀望中的客戶入市，加強市場流動性。另一方面，無論是首付比例、貸款利率都來到歷史低點，政策力度遠超2008年，對市場信心有很大的提振作用，而信心才是扭轉房地產頹勢的關鍵。

 

新政落實力度大 市場反應火爆

深圳在5.28晚上正式官宣，落實了央行5.17政策要求，首付比例與歷史最低時期持平，大幅降低了上車門檻，增加了市場需求。貸款利率下調35個bp，為單次下調幅度最大的一次，降低了還款壓力。近期政策力度之大，調控之密集，都是未曾見過，市場信心明顯增強，需求也得到釋放。特別是有利於延續央行5.17之後市場的回暖走勢，提振市場預期，在諸多利好驅動下，市場將逐步企穩。

深圳5.28號晚上公布政策，效果立竿見影，當天晚上即有客戶搶先買房，空中轉帳情況再現，當天晚上售樓部熱鬧起來，深夜凌晨也有不少客戶陸續趕來。隨後幾天，一天比一天火爆，平常工作日銷售比之前周末更厲害，從以往成交資料反映，前後成交量對比，暴增近5倍，非常火爆。

對於購房客戶來說，現在無疑是買房最佳時機，開發商優惠不停，房價從高位已經回落不少。總價低、首付低、供款低，在三低的利好支援下，無論是剛需還是改善產品，相信需求都會明顯增加。對於開發商或者是存量房的小業主來說，市場流動性增強，出售或置換也更加容易，但心態要保持平穩，提價或者是反價都不建議，現在最佳的選擇，還是以價換量。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2292.52293.2
港金2128021288
倫敦銀29.14529.205
鈀金906.0936.0
鉑金965.2975.2
美電7.81077.8112
更新時間:2024-06-08 05:31
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】